Corona-Regeln: Bund und Länder wollen Schutzmaßnahmen anpassen Stand: 07.01.2022 14:38 Uhr Bundesregierung und Bundesländer beraten vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Virusvariante heute über eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln. Was gilt bisher - und wie setzen Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg die Schutzmaßnahmen um? Ein Überblick.

Zuletzt hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 21. Dezember über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Damals wie heute ist das Ziel der Politikerinnen und Politiker, die Ausbreitung des Coronavirus und hier vor allem der Omikron-Variante zu bremsen - und das Gesundheitswesen im Land nicht zu überfordern.

Laut einer Beschlussvorlage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll heute eine bundesweit gültige 2G-Plus-Regelung für die Gastronomie verabschiedet werden. In Norddeutschland gelten bereits entsprechende Regeln oder treten kommende Woche in Kraft. Ein weiterer Punkt: Beim Einkaufen in Geschäften und bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs soll die Verwendung von FFP2-Masken nicht vorgeschrieben, jedoch dringend empfohlen werden.

Bund und Länder wollen der Vorlage zufolge zudem die Quarantäne- und Isolationszeiten von Kontaktpersonen und Erkrankten lockern. Entsprechende Empfehlungen hatten zuvor die Gesundheitsminister gemacht, um die sogenannte kritische Infrastruktur aufrechterhalten zu können.

Die unionsgeführten Bundesländer dringen auf die Wiedereinführung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite.

Die Beschlüsse vom 21. Dezember im Überblick

Folgende Anpassungen der Regeln und Schutzmaßnahmen, die Bund und Länder am 21. Dezember beschlossen hatten, traten in den Ländern spätestens am 28. Dezember 2021 in Kraft:

Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen sind bis auf Weiteres auf maximal zehn Personen begrenzt. Kinder unter 14 Jahren werden bei dieser Regelung nicht mitgezählt. Für Ungeimpfte aus einem Haushalt gilt die strengere Regelung, dass sie maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen.

Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen dürfen grundsätzlich nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Im Profisport wird es wieder "Geisterspiele" geben. Die ersten Rückrunden-Partien in der Fußball-Bundesliga finden ab dem 7. Januar 2022 statt.

Clubs und Diskotheken in Innenräumen werden geschlossen und Tanzveranstaltungen verboten.

In Schleswig-Holstein sind Clubs und Diskotheken weiterhin geöffnet. Seit dem 28. Dezember dürfen sie allerdings nur noch mit begrenzter Kapazität öffnen. Gleichzeitig gilt dort eine Maskenpflicht, auch beim Tanzen. Neu ist: Für den Zutritt ist zudem ein aktueller negativer PCR-Test notwendig.

Betreiber wichtiger Infrastrukturen wie Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser werden aufgefordert, ihre Pandemie-Pläne umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können.

Bund und Länder wollen zudem die Corona-Impfkampagne weiter intensivieren. Bund und Länder wollen bis Ende Januar 2022 weitere 30 Millionen Impfungen erreichen (Booster-, Erst- und Zweitimpfungen).

Das offizielle Dokument mit den Beschlüssen des Bundes-Länder-Gipfels vom 21. Dezember 2021 umfasst sieben Seiten. Wie lange die neuen Regelungen gelten, ist nicht bekannt. Das nächste Bund-Länder-Treffen soll am 7. Januar 2022 stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 07.01.2022 | 13:00 Uhr