Corona-Regeln: Bund und Länder besprechen aktuelle Lage Stand: 17.03.2022 14:47 Uhr Am Nachmittag ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Länder-Regierungschefinnen und -chefs zusammengekommen. Dabei geht es auch um das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz, das morgen beschlossen werden soll. Ein Überblick über die derzeit geltenden Regeln in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sollen in Deutschland ab dem 20. März weitgehend fallen - es ist die dritte Stufe des Ende Februar von Bund und Ländern vereinbarten insgesamt dreistufigen Lockerungsplans. Einige Länder - darunter Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg - haben aber bereits angekündigt, die geplanten Lockerungen erst Anfang April umzusetzen und bis dahin bei den geltenden Regelungen zu bleiben. Diese Übergangsfrist ist vorgesehen. Basisschutzmaßnahmen wie Test- oder Maskenpflicht für besonders gefährdete Gruppen oder für bestimmte Bereiche sollen auch danach noch bestehen bleiben - das kündigten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am 9. März nach einer Kabinettssitzung in Berlin an.

Bund-Länder-Treffen berät über Hotspot-Regeln

Wegen der weiterhin sehr hohen Infektionszahlen wird die neue Vereinbarung derzeit kontrovers diskutiert. Gestern hat der Bundestag über die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes beraten, heute Nachmittag gibt es das nächste Bund-Länder-Treffen.

Der Entwurf für ein verändertes Infektionsschutzgesetz sieht die Möglichkeit für strengere regionale Hotspot-Regelungen vor, wenn etwa in einer bestimmten Region ein besonders hohes Infektionsgeschehen herrscht und eine Überlastung der Gesundheitsversorgung droht. Die Bundesländer können dann künftig regional schärfere Corona-Maßnahmen anordnen. Voraussetzung ist, dass die Landesparlamente die Beschlüsse fassen.

Ein Hotspot könne ein Stadtteil, eine Stadt, eine größere Region oder auch ein ganzes Bundesland sein, sagte Lauterbach. In dieser Region könnten dann Zugangsbeschränkungen nach den 2G- oder 3G-Regelungen erlassen werden, eine verschärfte Maskenpflicht, Hygienekonzepte oder verschärfte Testpflichten.

Die neuen Corona-Regeln sollen dann bis zum 23. September gelten. Vor der drohenden Corona-Herbstwelle müssten neue Maßnahmen beschlossen werden, kündigte Lauterbach an.

Neue Grundlage für Corona-Regeln am Arbeitsplatz

Fest steht bereits, dass sich Arbeitgeber und Beschäftigte ab dem 20. März auf neue Bedingungen zum Corona-Schutz am Arbeitsplatz einstellen müssen. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Verordnung des Bundesarbeitsministeriums abgesegnet. Arbeitgeber müssen zukünftig selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen. Damit sind die Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr unmittelbar per Arbeitsschutzverordnung vorgeschrieben. Nach der neuen Verordnung sollen Arbeitgeber bei ihrer Abwägung zu den Schutzmaßnahmen das regionale Infektionsgeschehen berücksichtigen. Prüfen sollen sie zum Beispiel, ob sie den Beschäftigten einen Corona-Test pro Woche anbieten, ob sie Schutzmasken bereitstellen und ob Beschäftigte im Homeoffice arbeiten sollen. Die bislang bundesweit geregelte Homeoffice-Pflicht entfällt. Auch über Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln oder eine Maskenpflicht sollen Betriebe künftig selbst entscheiden. Die neuen Regeln sind zunächst bis einschließlich 25. Mai in Kraft.

Debatte über Genesenenstatus und allgemeine Impfpflicht

Für großen Ärger hatte Anfang des Jahres die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate durch das Robert Koch-Institut gesorgt. Künftig soll deshalb nicht mehr das RKI, sondern das Bundesgesundheitsministerium über die Dauer des Status entscheiden. Unklar ist aber weiter, auf welche Dauer sich Betroffene berufen können. Es gab dazu bereits etliche Gerichtsentscheidungen. Teilweise bestätigten die Richterinnen und Richter die auf drei Monate beschränkte Dauer, teilweise sprachen sie den Klägerinnen und Klägern wieder einen sechsmonatigen Genesenenstatus zu.

Um eine "Belastung des Gesundheitsystems" zu verhindern, "bekräftigen der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Notwendigkeit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht", heißt es in dem Beschluss. Derzeit werden verschiedene Modelle diskutiert. Zum Thema Impfpflicht gaben mehrere Bundesländer "Protokollerklärungen" bei der Bund-Länder-Konferenz ab. Beispielsweise forderte Sachsen die Klärung offener Fragen etwa zur Wirksamkeit von Impfstoffen bei möglichen neuen Varianten. Das Bundesland konstatierte zudem, dass eine "breite gesellschaftliche Akzeptanz Voraussetzung für das Gelingen" sei.

