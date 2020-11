Corona: Nord-Länder wollen bei Klinik-Kapazitäten kooperieren Stand: 13.11.2020 12:22 Uhr Die norddeutschen Bundesländer wollen bei Krankenhausverlegungen von Corona-Patienten in Zukunft eng zusammenarbeiten.

Wie die niedersächsische Staatskanzlei am Freitag in Hannover mitteilte, soll über eine Koordinationsstelle laufend ein Überblick über freie Krankenhausbetten in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hergestellt und - falls erforderlich - auch beim Transport der Patienten geholfen werden.

Verlegung auch über mehrere Länder hinweg möglich

Sollten Kapazitäten überschritten werden, könnten Patienten dann gegebenenfalls auch über mehrere Länder und weitere Distanzen hinweg verlegt werden. Die Entscheidung liege aber bei den behandelnden Ärzten. Bislang ist es üblich, die Patienten zwischen benachbarten Städten, Landkreisen oder Ländern zu verlegen.

Weitere Informationen So viele Corona-Patienten auf Intensivstationen wie noch nie Bis schwer Erkrankte genesen, können Wochen vergehen. Zugleich kommen immer neue Corona-Patienten in die Kliniken. mehr

Zusammenschluss von drei bis fünf Bundesländern

Die norddeutschen Bundesländer folgen mit dem Vorhaben dem sogenannten Kleeblattkonzept der Gesundheits- und der Innenministerkonferenz der Länder. Demnach sollen sich jeweils drei bis fünf Bundesländer bei der Krankenhausverlegung von Corona-Patienten koordinieren.

Schwesig: "Wir stehen zusammen"

Die Kooperation sei ein weiteres Beispiel für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit unter den Nordländern, so die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). "Wir stehen zusammen." Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit Vorsitzland in der Konferenz der norddeutschen Bundesländer.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 13.11.2020 | 12:15 Uhr