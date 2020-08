Corona: Norddeutschland und seine Jahrmärkte Sendung: NDR Info | 28.08.2020 | 21:45 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 04.09.2020

Ob dieses Jahr Weihnachtsmärkte stattfinden, ist wegen der Corona-Krise ungewiss. In Hamburg überbrückt man die Zeit mit Pop-up-Buden. In Heide feilt man an einem Sicherheitskonzept.