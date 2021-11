Stand: 11.11.2021 10:24 Uhr Corona-NewsTicker: Nächste Woche neues Bund-Länder-Treffen geplant

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 11. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund-Länder-Treffen: Scholz will Deutschland "winterfest" machen

RKI meldet erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen - Inzidenz: 249,1

Niedersachsen: Mehr 2G und verschärfte Testpflicht

MV: Testen für Besucher von Alten- und Pflegeheimen wird Pflicht

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 588 in Schleswig-Holstein, 1.968 in Niedersachsen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bund-Länder-Treffen: Scholz will Deutschland "winterfest" machen

Bund und Länder werden im Lauf der nächsten Woche auf Spitzenebene über die Corona-Krise beraten. Das kündigte der geschäftsführende Vize-Kanzler Olaf Scholz im Bundestag an. Darüber sei er mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einig. Der SPD-Kanzlerkandidat äußerte sich besorgt über die Lage: "Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger." Er kündigte an, Deutschland mit ausreichenden Maßnahmen auf den Winter vorbereiten zu wollen. "Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen." Scholz mahnte, vorsichtig zu bleiben und forderte eine "große gemeinsame Kampagne" für mehr Impfungen. Er sprach sich zudem für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz aus. Darüber hinaus zeigte er Sympathie für eine bundesweite 2G-Regelung etwa in Restaurants. Es sei ein Fortschritt, dass immer mehr Bundesländer diese Vorgabe machten, sagte der SPD-Politiker. Es sei aber wichtig, diese Regelungen auch zu kontrollieren.

SH-Regierung informiert über weiteres Vorgehen in der Pandemie

Schleswig-Holsteins Landesregierung will heute den künftigen Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie vorstellen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich gemeinsam mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) zur aktuellen Lage im Norden äußern. Am Vortag war die Zahl der Neuinfektionen mit 611 Fällen enorm in die Höhe geschnellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte im Land auf 82,2 Fälle je 100.000 Einwohner in einer Woche. Die aktuelle Corona-Verordnung läuft am Sonntag aus. Bislang gilt in Innenräumen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). NDR.de zeigt die Landespressekonferenz im Livestream.

Welche Corona-Maßnahmen plant SH? Günther im Livestream

Zu hohe Inzidenz: Region Hannover setzt ab Freitag auf 2G

Die Region Hannover zieht die Konsequenzen aus der aktuellen Infektionslage. Ab Freitag gilt in zahlreichen öffentlichen Stätten das 2G-Modell. Demnach dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene Restaurants, Diskotheken, Fitnessstudios und Schwimmbäder betreten. Gleiches gilt für Museen, Theater, Kinos und Gebäude in Zoos. 2G gilt ab Freitag auch für Gruppen von mehr als 25 Menschen. Auch auf Weihnachtsmärkten wird 2G gelten. Der neue Erlass gilt vorerst bis zum 10. Januar. Die Inzidenz-Werte sind in der Region in den vergangenen Wochen immer weiter gestiegen und liegen aktuell bei 110.

Göring-Eckardt: 2G und Impfpflicht eine Option

Grünen-Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält eine Debatte über eine bundesweite 2G-Regel für nötig. Für sie sei eine 2G-Regel, also der Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene, eine "sehr sinnvolle" Maßnahme, sagte sie im Deutschlandfunk. Man werde auch mit der FDP und den Ländern reden müssen, ob eine bundesweite Regelung nötig sei. Zudem zeigte sich die Grünen-Politikerin offen für eine Impfpflicht für Personal im Pflegebereich und in Kitas. "Für mich ist das eine Möglichkeit, über die wir dringend reden müssen". Es gebe keine Zahlen, welcher Prozentsatz des Personals geimpft sei. Die Impfpflicht sei aber keine schnelle Lösung, weil sie für einen Impfschutz sechs bis zehn Wochen brauche. Deshalb seien Tests sehr wichtig.

Hamburger Senatorin Gallina: Falsche Impfausweise schaden Pandemiebekämpfung

Immer wieder tauchen gefälschte Impfpässe auf. Der Bundestag berät heute über einneues Gesetz, das härtere Strafen für Fälscher vorsieht. In dem Gesetzentwurf, der NDR 90,3 vorliegt, sind bis zu zwei Jahre Haft vorgesehen. Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) begrüßt die Initiative, die die Hansestadt mit angestoßen hatte. Das neue Gesetz sei ein wichtiger Schritt, um Tricksern in der Pandemie konsequent das Handwerk zu legen. Die zahlreichen falschen Dokumente würden der Bekämpfung der Pandemie schaden, so Gallina. Wie viele gefälschte Impfpässe derzeit in Hamburg im Umlauf sind, ist unklar. Die Polizei sprach zuletzt von einer dreistelligen Zahl.

Ethikrat: Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen prüfen

Der Deutsche Ethikrat empfiehlt angesichts der steigenden Corona-Zahlen eine rasche Prüfung einer berufsbezogenen Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich. "Beschäftigte, die schwer oder chronisch kranke sowie hochbetagte Menschen beruflich versorgen, wie ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeitende des Sozialdienstes, der Alltagsbegleitung oder der Hauswirtschaft, tragen eine besondere Verantwortung dafür, die ihnen Anvertrauten nicht zu schädigen", erklärte der Ethikrat. Gleiches gelte für Institutionen und Einrichtungen, die dafür verantwortlich sind, die dort versorgten Menschen keinen vermeidbaren gesundheitlichen Gefahren auszusetzen. Deshalb empfiehlt der Ethikrat der Bundesregierung, "unverzüglich eine hinreichend differenzierte gesetzliche Regelung für eine berufsbezogene Impfpflicht zu prüfen und gegebenenfalls eine praktikable und effektive Umsetzung vorzubereiten".

Weniger Martinsumzüge wegen der Pandemie

In einigen Städten Niedersachsens wie Hannover, Göttingen, Wolfsburg und Bad Fallingbostel sowie in Bremen haben Kirchengemeinden für heute Martinsumzüge organisiert. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr allerdings deutlich weniger dieser Veranstaltungen als früher. Die notwendigen Hygienemaßnahmen hätten "einen beträchtlichen organisatorischen Aufwand zur Folge", die nicht jede Kirchengemeinde leisten könne, so der Sprecher der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Benjamin Simon-Hinkelmann. Im Bistum Hildesheim verzichten manche Gemeinden auf einen Umzug, andere veranstalten ihn in kleinerem Rahmen als früher. Volker Bauerfeld von der Bischöflichen Pressestelle Hildesheim sagte: "Wenn Martinsumzüge gefeiert werden, muss klar sein, dass die entsprechenden Gesundheitsschutzmaßnahmen getroffen werden." Jährlich am Martinstag am 11. November feiern Christinnen und Christen den Heiligen St. Martin als Schutzpatron der Armen.

1.968 neue Fälle in Niedersachsen verzeichnet

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Niedersachsen 1.968 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 1.883; Vorwoche: 2.060). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 105,5 (Vortag: 106,2). Sieben weitere Todesfälle wurden verzeichnet. Damit stiegt die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen in Niedersachsen auf 6.148.

RKI meldet erstmals mehr als 50.000 Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat erstmals seit Beginn der Pandemie den Wert von 50.000 überschritten. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 50.196 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 249,1 einen neuen Höchstwert. Der vorherige Höchststand war am 22. Dezember 2020 mit 197,6 erreicht worden. Damals waren allerdings kaum Menschen in Deutschland geimpft. Statt der Sieben-Tage-Inzidenz ist zur Bewertung der Pandemielage inzwischen die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten maßgeblich geworden. Das RKI meldete zudem 235 weitere Todesfälle. Vor einer Woche waren es 165. Die Gesamtzahl der verzeichneten Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg deutschlandweit auf 97.198.

Niedersachsen verschärft Corona-Maßnahmen

In Niedersachsen gilt nun eine neue Corona-Landesverordnung. Demnach müssen ungeimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen sich nun täglich auf das Coronavirus testen lassen. Zuvor war dies dreimal wöchentlich vorgeschrieben. Verpflichtende Tests schreibt das Land nun auch ungeimpften Beschäftigten in Schlacht- und Zerlegebetrieben vor. Diese müssen sich zwingend jeden zweiten Tag testen lassen, statt wie zuvor zweimal wöchentlich. Die bis zum 8. Dezember geltende Verordnung sieht zudem für größere Veranstaltungen künftig schärfere Regeln vor: Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1.000 Menschen gilt die 2G-Zugangsbegrenzung bereits, sobald Warnstufe 1 erreicht wurde. Zuvor sollte dieser Schritt erst erfolgen, wenn Warnstufe 3 gilt.

MV: Testen für Besucher von Alten- und Pflegeheimen wird Pflicht

Auch für gegen das Coronavirus geimpfte und von der Infektion genesene Besucher von Alten- und Pflegeheimen gilt von heute an eine Testpflicht. "Mit der ab Donnerstag geltenden Verordnung darf jede besuchende Person ab sieben Jahren - unabhängig davon, ob sie ungeimpft, geimpft oder genesen ist - die Einrichtung nur nach einem negativen Test betreten", hieß es gestern in einer Klarstellung des Sozialministeriums. Grund für die Maßnahme seien die bundes- und landesweit stark steigenden Neuinfektionszahlen. Im Mittelpunkt stehe der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, verdeutlichte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), "gleichzeitig wollen wir auch in Herbst und Winter weiterhin soziale Kontakte ermöglichen".

Ein Arbeitsrechtler ordnet ein: 3G-Regelung im Job

Was passiert, wenn 3G am Arbeitsplatz kommt? Viele Fragen sind offen: Wie sollen Arbeitgeber die Einhaltung der Regeln kontrollieren, wenn sie den Impfstatus der Beschäftigten nicht kennen? Und wer bezahlt die notwendigen Tests? Zudem ist unklar, welche Konsequenzen Arbeitnehmern bei Verstößen drohen. Diese und weitere Fragen beantwortet Martin Krömer, Fachanwalt für Arbeitsrecht, im Gespräch mit dem Hamburg Journal.

VIDEO: 3G am Arbeitsplatz: Viele Fragen ungeklärt (4 Min)

Bundestag debattiert über geplante Eindämmungsmaßnahmen

Der Bundestag diskutiert in seiner Sitzung heute ab 9 Uhr erstmals über die von den Ampel-Fraktionen geplanten künftigen Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Geplant ist neben den bekannten Regeln etwa zu Abstand und Masken unter anderem die Einführung einer allgemeinen 3G-Vorschrift am Arbeitsplatz. In der Debatte will auch der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Wort ergreifen.

AUDIO: Bundestag berät über Nachfolgesetz zur "Epidemischen Lage" (7 Min) Bundestag berät über Nachfolgesetz zur "Epidemischen Lage" (7 Min)

SH meldet 588 neue Fälle - Inzidenz steigt auf 89,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Landesmeldestelle weist akutell den Wert 89,4 aus. Am Vortag hatte er noch bei 82,2 gelegen, in der Vorwoche bei 71,2. Damit ist die Zahl der Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aber immer noch deutlich niedriger als der Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Neuinfektionen wurde mit 588 angegeben, nach 611 am Vortag und 346 vor einer Woche. Zwei neue Todesfälle kamen hinzu, seit Beginn der Pandemie wurden damit 1.747 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter in Kiel. Dort kletterte sie auf 120,0. Der niedrigste Wert wurde im Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 49,7 verzeichnet.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 11. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Ticker von Mittwoch nachlesen.