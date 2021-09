Stand: 19.09.2021 08:12 Uhr Corona-News-Ticker: Zypern und Algarve keine Hochrisikogebiete mehr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 19. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschehen ist, können Sie im Blog von Sonnabend lesen.

Zypern und ganz Portugal ab heute keine Hochrisikogebiete mehr

Spahn: Etwa 500.000 Erstimpfungen in der Impf-Aktionswoche

Umfrage: Mehrheit der Befragten für sogenannte 2G-Regel

"Freedom Day" am 30. Oktober? KBV-Vorstoß stößt auf Ablehnung

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 672 in Niedersachsen und 87 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 7.337 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 70,5

Spahn: Etwa eine halbe Million Erstimpfungen in Impf-Aktionswoche

In der von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam durchgeführten Impf-Aktionswoche hat es nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) etwa eine halbe Million Corona-Erstimpfungen gegeben. Spahn sagte der Funke-Mediengruppe, etwa die Hälfte dieser Impfungen gehe auf die rund 1.500 organisierten Aktionen der Impf-Woche zurück. Er sei damit zufrieden. Der Minister zeigte sich aber besorgt über die große Gruppe Ungeimpfter in der älteren Bevölkerung: "Von den 24 Millionen Menschen im Alter über 60 Jahren sind knapp vier Millionen noch ungeimpft, das ist fast jeder sechste in dieser Risikogruppe." Die Bundesregierung prüft laut Spahn auch steuerliche Vergünstigungen für Unternehmen, zum Beispiel wenn diese mit bestimmten Aktionen Kunden oder Beschäftigte zu einer Impfung bewegen.

Umfrage: Mehrheit der Befragten für 2G-Regel

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" befürworten 57 Prozent der Menschen in Deutschland die sogenannte 2G-Regel für Gastronomie und Veranstaltungen. 33 Prozent halten sie hingegen für falsch. Von den Befürwortern sprachen sich 66 Prozent dafür aus, die 2G-Regel verpflichtend einzuführen. 31 Prozent waren der Meinung, dass die Entscheidung darüber den Gastronomen und Veranstaltern selbst überlassen sein sollte.

Bei 2G-Optionsmodellen können Gastronomen oder Unternehmer - etwa aus der Kultur-, Veranstaltungs- und Sportbranche - den Zugang freiwillig auf Geimpfte und Genesene beschränken. Alle Kunden, die lediglich einen negativen Corona-Test vorweisen können, dürfen dann nicht eingelassen werden. Im Gegenzug entfallen für die Geimpften und Genesenen bei 2G in der Regel Masken- und Abstandsregeln. Für Kinder und Jugendliche gelten Ausnahmen.

Niedersachsen: Inzidenz jetzt bei 58,3

Binnen einer Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen von 75,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf den Wert von 58,3 gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut heute früh veröffentlicht hat. Gestern lag die Inzidenz demnach bei 59,1. Die aktuell höchste Inzidenz im Land hat Salzgitter (153,1), deutlich am niedrigsten ist sie im Landkreis Wittmund (5,2). Mit 672 laborbestätigten neuen Corona-Fällen wurden ebenfalls weniger als gestern (719) und vor einer Woche (908) gemeldet. Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen bleibt den Angaben zufolge in Niedersachsen unverändert bei 5.909.

RKI registriert 7.337 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 70,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen sinkt laut Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit weiter. Der am frühen Morgen veröffentlichte Wert liegt bei 70,5 - am Vortag hatte er bei 72,0 gelegen, am Sonntag vor einer Woche bei 80,2. Die von den Gesundheitsämtern in Deutschland gemeldete Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde mit 7.337 angegeben (Vortag: 8.901 / Vorwoche: 7.345). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge zudem 38 weitere Todesfälle verzeichnet, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 92.958.

Zypern und ganz Portugal keine Hochrisikogebiete mehr

Die Bundesregierung streicht Zypern und die Algarve ab heute von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Damit verschwindet das auch bei Urlaubern beliebte Portugal nun ganz aus dieser Kategorie, wie aus einer Mitteilung des Robert Koch-Instituts von Ende der Woche hervorging. Die Tourismusbranche der Algarve reagierte mit Erleichterung auf die Entscheidung. "Die Algarve sieht nun einer starken Herbst- und Wintersaison entgegen, die vor allem bei Deutschen immer beliebter wird", sagte der Präsident der Tourismusverbandes der Algarve, João Fernandes. Auch der Westen Irlands, Brasilien und Indien sind keine Hochrisikogebiete mehr. Neu aufgenommen in die Liste wurden unter anderem Armenien und Venezuela.

"Freedom Day" am 30. Oktober? Gassens Vorstoß stößt auf Ablehnung

Der Vorstoß von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen für ein Ende aller Corona-Maßnahmen hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Gassen fordert, Ende Oktober die Regeln abzuschaffen, also auch Maskenpflicht und Abstandsgebot. Der Chef der deutschen Kassenärzte glaubt, dass sich so auch in den kommenden Wochen die Impfquote erhöhen lässt. Die Politik lehnt den Vorstoß überwiegend ab. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das Enddatum 30. Oktober für ethisch nicht vertretbar. Erst müssten mehr Menschen geimpft sein. Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen bezeichnete den Vorstoß als zynisch. Die Kassenärztliche Vereinigung sollte sich lieber auf das Impfen konzentrieren, so Dahmen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann findet es zwar richtig, ein Ende der Corona-Maßnahmen anzupeilen. Es sei aber noch zu früh, ein konkretes Datum zu nennen, sagte Ullmann auf NDR Info.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 37,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt bei 37,7 (Vortag: 39,6 / Vorwoche: 43,3). Innerhalb eines Tages wurden 87 neue Corona-Fälle gemeldet. Tags zuvor waren es 160, vor einer Woche 169. Es wurden keine weiteren Corona-Todesfälle registriert. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 1.677. In den Krankenhäusern werden derzeit 65 Covid-19-Patienten behandelt - 21 von ihnen liegen auf der Intensivstation; neun Patienten werden dort beatmet. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land weiterhin in Neumünster mit 78,8 - am niedrigsten in Schleswig-Flensburg mit 11,8.

