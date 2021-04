Stand: 25.04.2021 07:30 Uhr Corona-News-Ticker: Zweiter Tag des Impfwochenendes in Niedersachsen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 25. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Zweiter Tag des Impfwochenendes in Niedersachsen

329 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI registriert bundesweit 18.773 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI registriert bundesweit 18.773 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.773 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von heute früh hervor. Am Sonntag vor einer Woche hatte das RKI 19.185 neue Fälle registriert. Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beziffert das RKI aktuell mit 165,6. Gestern lag der Wert bei 164,4, am Sonntag vor einer Woche bei 162,3.

Zweiter Tag des Impfwochenendes in Niedersachsen

Mit einem Impfwochenende versucht das Gesundheitsministerium in Niedersachsen, die Impfkampagne gegen das Coronavirus beschleunigen. An beiden Tagen sind in den 50 Impfzentren des Landes zusammen 70.000 Impfungen geplant - etwa doppelt so viel wie an den vergangenen Wochenenden. Dazu zählten auch ungewöhnliche Aktionen: In Hildesheim konnten Autofahrer mit Termin an einem Krankenhaus vorfahren. Durchs Autofenster gab es den Piks in den Oberarm für Fahrer oder Beifahrer.

Weitere Informationen Impfwochenende in Niedersachsen: Am Sonntag folgt Teil zwei Am Wochenende sollen etwa 70.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Opposition spricht von einem PR-Gag. mehr

329 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 329 neue Corona-Fälle bestätigt. Das sind jeweils 23 weniger als am Vortag und als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 75,9. Aktuell liegen auf den Intensivstationen des Bundeslandes 47 Covid-19-Patientinnen und -Patienten, 32 müssen beatmet werden.

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

NDR Info bietet einen neuen Service an: Die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen für den eigenen Wohnort in Norddeutschland und weitere Infos können Sie auf dem Handy über die Messenger von Telegram, Facebook, oder Apple Nachrichten abrufen. Um diesen kostenlosen Service zu nutzen, müssen Sie bei dem Messenger Ihrer Wahl nur Ihre Postleitzahl eintippen.

Weitere Informationen Bequem aufs Handy: Aktuelle Corona-Zahlen per Messenger Sie möchten täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Ihrem Wohnort erhalten? NDR Info bietet Ihnen einen komfortablen Service. mehr

Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen! Auch am heutigen Sonntag, 25. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Sonnabend: 1.844 in Niedersachsen, 352 in Schleswig-Holstein, 238 in Hamburg, 280 in Mecklenburg-Vorpommern und 171 im Bundesland Bremen.