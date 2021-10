Stand: 04.10.2021 06:11 Uhr Corona-News-Ticker: Zweite Impfaktion in der Elbphilharmonie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 4. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Zweite Impfaktion in der Hamburger Elbphilharmonie

Universität Hannover : Armbänder für Geimpfte und Genesene

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 38 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 3.088 neue Corona-Infektionen, Inzidenz bei 64,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Impfzahlen bleiben in Hamburg auf stabilem Niveau

Bis zu 2.500 Menschen lassen sich pro Tag in Hamburg gegen Corona impfen - und das, obwohl das Impfzentrum seit Ende August geschlossen ist. Wie NDR 90,3 berichtet, bleiben die Zahlen damit seit Wochen auf einem stabilen Niveau. Die 2G-Regeln und die mobilen Impfangebote scheinen zu überzeugen. In Hamburg sind inzwischen rund 82 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft.

3.088 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt auf 64,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist den fünften Tag in Folge etwas gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 64,7 an. Zum Vergleich: Gestern hatte der Wert bei 64,2 gelegen, vor einer Woche bei 61,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3.088 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 3-022 Ansteckungen registriert worden.

Zweite Impfaktion in der Hamburger Elbphilharmonie

Aufgrund des großen Erfolges gibt es heute von 14 bis 22 Uhr erneut eine Impfaktion in der Hamburger Elbphilharmonie. Impfwillige können sich in den Künstlergarderoben im 12. Stock des Konzerthauses entweder mit Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen, teilte die Sozialbehörde mit. Nach dem Piks geht es durch den Backstage-Bereich direkt auf die Bühne des Großen Saals, um dort die empfohlenen 15 Minuten Abklingzeit zu verbringen. Eine Anmeldung ist nicht möglich und auch nicht notwendig. In einem Container auf dem Vorplatz erfolgt die Registrierung bis 21.30 Uhr. Anfang September hatten 831 Menschen an der ersten Impfaktion teilgenommen.

Universität Hannover: Armbänder für Geimpfte und Genesene

Bunte Armbänder für Studierende und Mitarbeiter der Leibniz-Universität Hannover sollen ab heute einen Impf- und Genesenen-Status aufzeigen. Die Universität gehe davon aus, dass mit dieser Lösung eine schnelle Kontrolle möglich sei und lange Warteschlangen beim Einlass vermieden werden können, sagte die Sprecherin der Leibniz Universität Hannover, Mechtild von Münchhausen. Die Bänder können demnach freiwillig für das kommende Wintersemester am Handgelenk getragen werden. Es seien 50.000 Bändchen bestellt worden - dies habe 15.000 Euro gekostet. Die Bändchen ähneln Festivalbändern und seien aus recyceltem Kunststoff. Von heute an sollen die Bänder ausgegeben werden, ab dann werde auch kontrolliert.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein wieder leicht gestiegen. Die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt 28,6 - nach 28,1 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 38 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden weiter hervorgeht. Tags zuvor waren es 65, vor einer Woche ebenfalls 38. In den Krankenhäusern lagen weiterhin 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug nach wie vor 26. Es wurden dort 15 Patienten beatmet.

Mit dem Live-Ticker von NDR.de in die neue Woche

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 4. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.