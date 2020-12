Stand: 20.12.2020 16:38 Uhr Corona-News-Ticker: Zwei neue Fälle beim VfL Wolfsburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Wegen Mund-Nasen-Schutz: Jugendliche greifen 26-Jährigen an

Sechs Jugendliche haben einen 26 Jahre alten Mann in Langenhagen (Region Hannover) angegriffen, weil dieser sie auf die falsche Tragweise ihrer Mund-Nasen-Bedeckungen hinwies. Er war in Begleitung einer 26-Jährigen als er in der Stadtbahn auf die Jugendlichen traf und sie ansprach, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als das spätere Opfer mit seiner Begleitung aus der Bahn stieg, folgten ihnen die Jugendlichen auf den Bahnsteig. Sie kreisten die beiden ein und versetzten dem Mann einen Schlag an den Kopf. Daraufhin flüchtete die Gruppe. Der Mann wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige.

Deutschland will Reiseverkehr mit Großbritannien einschränken

Wegen der neuen Variante des Coronavirus will die Bundesregierung die Reisemöglichkeiten mit Großbritannien und Südafrika einschränken. Eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet, teilte ein Regierungssprecher heute mit. Die Bundesregierung stehe dazu im Kontakt mit den europäischen Partnern.

134 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern von Sonnabend auf Sonntag um 134 Fälle gestiegen. Einen Tag zuvor waren es 191 neue Fälle, vor einer Woche 163. Insgesamt wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) seit März im Land 9.802 Infektionen gemeldet. Laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind in Mecklenburg-Vorpommern 6.794 (+115) der positiv getesteten Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Die Zahl der Todesfälle im Nordosten stieg um zwei auf insgesamt 119.

Corona-Fälle beim VfL Wolfsburg: Ohne fünf Spieler gegen Stuttgart

Der VfL Wolfsburg hat erneut zwei Corona-Fälle im Kader und muss im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart heute Abend (18 Uhr) auf fünf Profis verzichten. Maximilian Arnold und Jerome Roussillon wurden positiv auf COVID-19 getestet und haben sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Tim Siersleben gingen als direkte Kontaktpersonen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ebenfalls in Isolation. Arnold und Roussillon werden auch am Mittwoch im Pokal gegen den SV Sandhausen fehlen. Zuvor hatten sich bei den Wolfsburgern Kevin Mbabu, Josip Brekalo, Renato Steffen und Marin Pongracic bereits infiziert.

SSC Schwerin nach Corona-Zwangspause wieder im Training

Nach zweiwöchiger Corona-Zwangspause haben die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin das Training wieder aufgenommen. "Es war schon schwer, die ganze Zeit über motiviert und fokussiert zu bleiben. Wir sind so froh, endlich wieder zusammen trainieren zu dürfen", sagte Kapitänin Gréta Szakmáry in einer Vereinsmitteilung vom Sonntag. Den insgesamt sieben Infizierten - fünf Spielerinnen und zwei Personen aus dem Mannschaftsumfeld - hätten keine oder nur leichte Symptome gehabt. Anfang Dezember hatte es beim Corona-Test nach der Rückkehr vom Champions-League-Turnier in Italien fünf positive Testergebnisse gegeben. Die beiden Bundesligaspiele am 12. Dezember beim Dresdner SC und am 19. Dezember gegen Stuttgart mussten deshalb verlegt werden müssen. Der Spielbetrieb startet wieder am 9. Januar mit einem Heimspiel gegen Straubing.

Bahn verteilt FFP2-Masken am Hamburger Hauptbahnhof

Die Bahn will über die Weihnachtsfeiertage am Hamburger Hauptbahnhof FFP2-Masken vor allem an ältere Fahrgäste verteilen. Sie würden ab sofort an den Bahnsteigen vor dem Einsteigen in die Züge ausgehändigt. Die Masken sollen für Träger und Trägerinnen einen höheren Schutz gewährleisten als Stoff- oder OP-Masken.

Kommentar: Wir brauchen den Frieden, den Weihnachten in sich trägt

Die Corona-Pandemie betrifft auch das bevorstehende Weihnachtsfest. Große Familienfeiern wird es nicht geben. Ein wenig wird es Weihnachten ohne Fest. Aber gerade deswegen sollten es besinnliche Tage werden. Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Heribert Prantl, Autor und Kolumnist der "Süddeutschen Zeitung":

Impf-Diskussion: Dahmen wirbt für mehr Aufklärung

Der Arzt und Grünen-Gesundheitspolitiker Joscha Dahmen wünscht sich, dass das Bundesgesundheitsministerium in der Debatte über Corona-Impfungen mehr Verantwortung übernimmt. Der Bundestagsabgeordnete betonte im Interview auf NDR Info, ihn besorgten nicht nur die Beschaffung des Impfstoffs, die Kommunikation zum Thema Impfen, die Schnelltests und die Nachverfolgung von Kontakten. Vertrauen werde nur geschaffen, indem die Verantwortlichen den Bürgerinnen und Bürgern genau erklärten, was es mit dem neuen Impfstoff auf sich habe, so Dahmen.

Quarantäne-Verstoß in Salzgitter: Mann unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus dem niedersächsischen Salzgitter hat sich nicht an die Quarantäne gehalten und ist stattdessen unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt stellte gestern Abend fest, dass sich der 23-Jährige entgegen den Auflagen des Gesundheitsamtes nicht zu Hause aufhielt, wie die Polizei heute mitteilte. Kurze Zeit später entdeckte die Polizei den Mann in seinem Wagen, den er - wie die Kontrolle ergab - unter dem Einfluss von Drogen gesteuert hatte. Gegen den Mann wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Morgen beginnt Corona-Screening in Braunschweiger Pflegeheimen

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen will die Stadt Braunschweig ab morgen - und voraussichtlich bis Ende Januar - alle in Heimen lebenden und arbeitenden Menschen testen. Geplant sei ein flächendeckendes Screening per PCR-Test, um so unentdeckte Infektionsfälle mit dem Virus Sars-CoV-2 zu identifizieren, teilte die Stadt mit. Grund sei die Sorge, dass infizierte Bewohner oder Mitarbeiter ohne Symptome Menschen anstecken könnten. "Die Situation in den Pflegeeinrichtungen macht uns in Anbetracht der insgesamt hohen Infektionszahlen große Sorgen, daher wollen wir mit dieser Aktion einen Sachstand zum Infektionsgeschehen erheben", sagte Christine Arbogast, die Sozialdezernentin und Leiterin der Gefahrenabwehrleitung in der Braunschweiger Stadtverwaltung. Die meisten Einrichtungen sind den Angaben zufolge an der Teilnahme interessiert. Auch die individuelle Teilnahme sei freiwillig.

Behörden bestätigen 309 neue Corona-Fälle in Hamburg

In Hamburg sind binnen eines Tages 309 Neuinfektionen mit dem Coronavirus von den Testlaboren bestätigt und von den Behörden gemeldet worden. Am vergangenen Sonntag waren es etwas weniger gewesen (273), gestern deutlich mehr (525). Das hat aber vermutlich erneut mit dem geringeren Testaufkommen und den verzögerten Meldungen an den Wochenenden zu tun, was sich immer wieder in niedrigeren Zahlen an Sonn- und Montagen niederschlägt. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert stieg in Hamburg auf 158,9 (Vortag; 157,0).

Drosten: Britische Virus-Variante in Deutschland bisher nicht aufgetaucht

In Deutschland ist die neue Coronavirus-Variante, die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet, nach Angaben des Virologen Christian Drosten bisher nicht aufgetaucht. Die Verbreitung könne Zufall sein, schrieb der Leiter der Virologie der Berliner Charité, der auch regelmäßig im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" zu Wort kommt, heute Morgen auf Twitter. Die Mutationen verschafften dem Virus demnach nicht zwingend einen Selektionsvorteil, auch wenn das möglich sei. Ein Selektionsvorteil kann dazu führen, dass sich ein Virus leichter ausbreiten kann. Ersten Untersuchungen britischer Wissenschaftler zufolge verfügt die neue Virus-Variante über ungewöhnlich viele genetische Veränderungen, vor allem am sogenannten Spike-Protein. Dieses Protein benötigt das Virus, um in Zellen einzudringen. Der zurzeit in Großbritannien eingesetzte Impfstoff erzeugt eine Immunantwort gegen genau dieses Protein. Deswegen gibt es die Befürchtung, dass der Impfstoff gegen die neue Variante möglicherweise nicht wirkt. Nach Angaben des britischen Premiers Boris Johnson gibt es aber keine Hinweise darauf.

Schleswig-Holstein: Bei 200er-Inzidenz gelten schärfere Regeln gelten

Das Land Schleswig-Holstein bereitet sich offenbar auf weiter steigende Corona-Fallzahlen vor. Bei einem Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche greifen in den betroffenen Kreisen oder kreisfreien Städten zukünftig schärfere Maßnahmen. Das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte heute einen entsprechenden Erlass. Dazu gehören unter anderem Kontaktbeschränkungen und strengere Regeln für Tagestouristen. Zudem darf dann im Einzelhandel in der Regel nur eine Person pro Haushalt ein Geschäft betreten. Auch in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen mit vielen Menschen aus Risikogruppen sollen dann schärfere Maßnahmen gelten. Die Hansestadt Lübeck hatte am Wochenende die 200er-Marke überschritten (230,5). Alle anderen kreisfreien Städte und Kreise in SH liegen aktuell unter diesem Wert.

1.344 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden um 1.344 erhöht. Außerdem gibt es zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Infektionen. Das teilten die Gesundheitsbehörden am Morgen mit. Am vergangenen Sonntag waren 1.139 Neuinfektionen gemeldet worden, gestern 1.613. Dabei gilt es zu beachten, dass die übermittelten Zahlen meist sonn- und montags niedriger sind, da erstens an den Wochenenden weniger getestet wird und zweitens auch nicht alle Daten an die Behörden weitergeleitet werden. In Niedersachsen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) nun bei 111,3. Allein für die Region Hannover wurden 231 neue Corona-Fälle gemeldet, im Landkreis Stade waren es 117. Den höchsten Inzidenz-Wert in Niedersachsen hat die Grafschaft Bentheim mit 220,9.

Kredite der NBank werden offenbar nicht weitergeleitet

In Niedersachsen reichen einige Banken und Sparkassen Corona-Kredite des Landes nicht an Kleinunternehmer weiter. Das berichtet heute NDR Niedersachsen. Das Land ist nach eigenen Angaben machtlos. Es verweist auf die Unabhängigkeit der Kreditinstitute. Die genauen Einzelheiten können Sie in folgendem Artikel lesen:

Umfrage: 50 Prozent für Verbot der Weihnachtsgottesdienste

Jeder zweite in Deutschland ist angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen für ein Verbot öffentlicher Weihnachtsgottesdienste. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Präsenzgottesdienste zu untersagen. Nur 35 Prozent sind für die Gottesdienste, 15 Prozent machten keine Angaben.

Ärzte rechnen mit Impfstart in den Praxen im Sommer

Die Kassenärzte rechnen im Sommer mit ersten Impfungen in ihren Praxen. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, sagte, Patienten bekämen dort den Schutz voraussichtlich einige Monate nach dem geplanten Start in den regionalen Impfzentren. Ein Problem sei, dass der bis jetzt bekannte Impfstoff bei minus 70 Grad gelagert werden müsse. Das sei in den Praxen kaum machbar. Wenn es ein weniger empfindliches Präparat gebe, könne man starten. Bund und Länder stellen sich auf den Beginn von Corona-Impfungen am 27. Dezember ein. In den ersten Monaten sollen sie gebündelt über mehr als 400 Impfzentren laufen. Diese werden von den Ländern eingerichtet.

Niederlande stoppen vorerst Flugverkehr aus Großbritannien

Als Reaktion auf eine neue Variante des Coronavirus in Großbritannien lassen die Niederlande Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr einreisen. Wie die Regierung in Den Haag erklärte, gilt das Verbot zunächst bis Neujahr. Bereits Anfang des Monats sei die neue Virus-Variante auch in den Niederlanden festgestellt worden. Nach der Meldung aus Großbritannien werde dieser Fall weiter untersucht und geprüft, wer betroffen sei. Der britische Premier Johnson hatte gestern von einer Mutation des Coronavirus berichtet. Sie sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bislang bekannte Form. Wegen der neuen Variante gilt inzwischen in London und dem Rest von Südostengland ein harter Shutdown mit Ausgangssperren.

Corona-Krise treibt die Schulden der Bundesländer nach oben

Die Corona-Pandemie hat die jahrelange Konsolidierung der Länderfinanzen zunichte gemacht. Statt wie ursprünglich geplant auf neue Kredite zu verzichten, genehmigten die Landesparlamente allein für dieses Jahr eine Neuverschuldung von bis zu 128 Milliarden Euro. Allerdings wollen mehrere Regierungen die Schuldenaufnahme über mehrere Jahre strecken. An der Spitze steht Bayern mit 40 Milliarden Euro, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 25 Milliarden und Baden-Württemberg mit knapp elf Milliarden Euro. Auch kleine Länder haben für ihre Verhältnisse sehr hohe Summen eingeplant: In Schleswig-Holstein sind es 5,5 Milliarden Euro, in Mecklenburg-Vorpommern 2,8 Milliarden Euro. Die Stadtstaaten rutschen ebenfalls wieder tief in die roten Zahlen: Hamburg hat sich in diesem Jahr knapp 6 Milliarden Euro neue Kredite genehmigt, Bremen 1,2 Milliarden Euro.

Haben wir genügend Impfstoff? - Schwesig zeigt sich besorgt

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zeigt sich besorgt über die Menge von kurzfristig verfügbarem Impfstoff gegen das Coronavirus. Dem Fernsehsender RTL sagte die SPD-Politikerin, fraglich sei, ob der Impfstoff ausreiche. Die Bundesregierung hatte sich gestern mehr Dosen für Impfungen gesichert, als bislang geplant. Insgesamt stehen Deutschland damit fast 140 Millionen Dosen der Hersteller Biontech und Moderna zur Verfügung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert die Bundesregierung auf, beim Einkauf und der Verteilung der Corona-Impfstoffe schneller vorzugehen. Der "Bild am Sonntag" sagte der CSU-Chef, dies müsse absolute Priorität haben. Mit einem Ende des Lockdowns am 10. Januar rechnet Söder nicht. Die Zahlen seien zu hoch und der Corona-Winter dauere leider noch lange.

RKI registriert 22.771 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 22.771 Neuinfektionen übermittelt. Das geht aus RKI-Angaben von heute früh hervor. Am Sonntag vergangener Woche hatte die Zahl bei 20.200 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages außerdem 409 neue Todesfälle. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) gab das RKI heute für ganz Deutschland mit 192,2 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut aktuellstem RKI-Lagebericht bei 1,06 (Vortag: 1,05). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

431 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 431 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist ein etwas niedrigerer Wert als vor einer Woche (472). Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein sank leicht auf landesweit 93,1. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun 20.680 Menschen in SH nachweislich mit dem Virus infiziert. 324 Menschen mit einer Infektion starben bisher - das sind zwei mehr als am Vortag gemeldet. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins wurden den Angaben zufolge 236 Covid-19-Patienten behandelt - 29 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 15 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 15.100 geschätzt.

Travemünde: Ordnungsamt setzt Tagestourismus-Verbot durch

Das Ordnungsamt Lübeck setzt in Travemünde das Tagestourismus-Verbot durch. Mitarbeiter der Stadt fangen bereits an den Parkplätzen immer wieder auswärtige Besucher ab. Viele gaben gegenüber NDR Schleswig-Holstein an, nichts von dem Verbot gewusst zu haben. Sie wollten in Richtung Ostholstein weiterfahren. Dort gibt es kein Tagestourismus-Verbot.

Tankstellen befürchten niedrige Einnahmen

Die Weihnachtsferien 2020 werden bei den meisten wohl anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Das Auto bleibt dabei oft stehen. Das ist gut für die Umwelt, aber - nach eigenen Angaben - ein Drama für die Tankstellen.

Neue Virus-Variante: Britische Regierung verhängt Ausgangssperre

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus, die für einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Süden Englands verantwortlich gemacht wird, hat die britische Regierung in London und Südostengland eine Ausgangssperre verhängt. Die neue Virus-Mutation sei ersten Erkenntnissen zufolge "bis zu 70 Prozent ansteckender" als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson gestern in einer Fernsehansprache. Bisher deute aber nichts darauf hin, "dass sie tödlicher ist oder eine schwerere Form der Krankheit verursacht", sagte Johnson weiter. Auch die Wirksamkeit von Impfstoffen werde durch den neuen Virus-Stamm nicht beeinträchtigt. In London und Südostengland gilt nun die höchste Alarmstufe. Die Menschen sind angewiesen, ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen zu verlassen. Die Maßnahme gilt mindestens bis zum 30. Dezember.

Der NDR.de Ticker am Sonntag startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonnabend wurden in Niedersachsen 1.613 Neuinfektionen gemeldet, in Schleswig-Holstein 508, in Hamburg 525, in Mecklenburg-Vorpommern 191 und im Bundesland Bremen 86. Bundesweit gab es bestätigte 31.300 Neuinfektionen.