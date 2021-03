Stand: 12.03.2021 07:00 Uhr Corona-News-Ticker: Zahl der Neuinfektionen und Inzidenz steigen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 12. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg : Ab Montag Impfungen in Hamburgs Facharztpraxen

Vor einem Jahr: Das erste große Corona-Krisentreffen

Gedenkgottesdienst für Opfer der Corona-Pandemie im Schweriner Dom

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe beantwortet Fragen zum Schulstart

Neuinfektionen im Norden: 273 in Schleswig-Holstein

12.834 Neuinfektionen in Deutschland - 252 weitere Todesfälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

12.834 Neuinfektionen in Deutschland - 252 weitere Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.834 Corona-Neuinfektionen gemeldet - 2.254 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Freitag hervor. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Morgen mit 72,4 deutlich höher als am Vortag (69,1). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 252 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.580 Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle verzeichnet. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 1,04 (Vortag 0,96). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.

Landtag in Schwerin: Corona erneut Thema

Der Landtag in Schwerin schließt heute die Beratungen in der Plenarwoche ab. Am dritten und letzten Sitzungstag werden die Abgeordneten auf Antrag der Linken über die Sicherung der Jugend- und Schulsozialarbeit im Land debattieren. Die AfD hat erneut Themen mit Bezug zur Corona-Pandemie auf die Tagesordnung setzen lassen. So fordert sie, die Risikoindikatoren neu zu bewerten und Lockerungen der Schutzmaßnahmen nicht mehr vornehmlich von der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz abhängig zu machen. Auf Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und CDU soll über die Nutzung offener Datensysteme in der Verwaltung beraten werden.

Hamburg: Ab Montag Impfungen in Hamburgs Facharztpraxen

Von Montag an finden in Hamburger Facharztpraxen Corona-Impfungen statt. Das sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassman, am Donnerstagabend im Hamburg Journal. Los geht es Anfang der Woche in den Facharztpraxen für Dialyse-Patienten. Als nächste sind dann die onkologischen Schwerpunktpraxen dran, bevor die Patienten mit Lungenerkrankungen an der Reihe sind. Über 80-Jährige, die noch nicht geimpft seien, sollten unbedingt mit ihrem Hausarzt reden, riet Plassman. Bisher hatte es immer geheißen, die Arztpraxen könnten erst Mitte April mit dem Impfen beginnen. Nun soll es also doch deutlich schneller gehen. Der Grund: Die beiden Impftermine mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer dürfen nun sechs Wochen auseinander liegen - und nicht mehr wie zuvor drei Wochen. In der Folge sind kurzfristig 30.000 Impftermine in Hamburg frei geworden.

VIDEO: Corona: Größerer Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung (4 Min)

Gedenkgottesdienst für Opfer der Corona-Pandemie im Schweriner Dom

Rund ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Krise wird heute Nachmittag mit einem Gottesdienst im Schweriner Dom der Opfer gedacht. Neben der Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, nehmen daran auch der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der Berliner Erzbischof Heiner Koch und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) teil. Betroffene der Pandemie sollen während des Gottesdienstes zu Wort kommen, darunter die Leiterin eines Seniorenheimes und eine Schauspielerin. Aufgrund der Pandemie sind nur 100 Menschen im Dom zugelassen, wie die Nordkirche mitteilte. Der Gottesdienst werde deshalb per Livestream im Internet übertragen.

Weitere Informationen Ökumenischer Gedenkgottesdienst nach einem Jahr Corona Im Schweriner Dom soll der 800 Corona-Toten in Mecklenburg-Vorpommern gedacht werden. mehr

273 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein haben sich 273 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag waren 257 Neuinfektionen gemeldet worden - vor einer Woche 219. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1.369 - das sind zehn mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg an und erreicht nun 48,0 Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 46,5.

Vor einem Jahr: Das erste große Corona-Krisentreffen

Am 12. März 2020 saßen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz dicht an dicht und ohne Maske zusammen. "Abstand" war damals noch ein Wort, das sich nicht hauptsächlich auf andere Menschen bezog und mit "R-Wert" und "Inzidenz" wussten nur Wissenschaftler etwas anzufangen. "Wir sind in einer Situation, die außergewöhnlich ist in jeder Beziehung, und zwar, ich würde sagen außergewöhnlicher als zu der Zeit der Bankenkrise", sagte Merkel damals. Vorangegangen war das erste Corona-Krisen-Treffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer im Kanzleramt. Nach diesem ersten Bund-Länder-Krisengipfel ging alles ganz schnell: In der darauffolgenden Woche schlossen die meisten Bundesländer Schulen und Kitas und nach und nach wurden bisher in der Bundesrepublik nie da gewesene Einschränkungen in Kraft gesetzt. Bars und Restaurants wurden geschlossen, Fitnessstudios, Theater, Clubs, Kinos, sogar Spielplätze - Gottesdienste fanden nicht mehr statt. Im Sommer wurde es wieder lockerer, im November begann die zweite Lockdown-Phase, die bis heute andauert.

Hamburgs Schulen in der Corona-Krise: Schulsenator beantwortet Fragen

Ein Jahr schon leben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrende mit der Corona-Pandemie. Nach zwei Lockdowns und Homeschooling, Hybridunterricht mit Masken und Stoßlüften beginnt am Montag wieder die Schule in Hamburg. Vor dem Wiederhochfahren des Präsenzunterrichts sieht Schulsenator Ties Rabe (SPD) die Schulen in Sachen Corona-Tests gut gerüstet. Wann und wie werden die Schüler getestet und wann dürfen auch andere Klassen außer Grundschul- und Abschlussklassen zurück in den Wechselunterricht? Und läuft der digitale Unterricht wirklich reibungslos? Ties Rabe beantwortet Ihre Fragen heute bei NDR 90,3 in der Zeit von 7 bis 8 Uhr bei Nicole Steins.

Corona-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 12. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.289 in Niedersachsen, 257 in Schleswig-Holstein, 303 in Hamburg, 220 in Mecklenburg-Vorpommern und 69 in Bremen. 14.356 bundesweit.