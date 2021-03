Stand: 18.03.2021 11:19 Uhr Corona-News-Ticker: Zahl der Neuinfektionen steigt deutlich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 18. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle gestrigen Ereignisse finden sich in unserem Blog von Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



EMA berät über AstraZeneca-Impfstoff

MV: Kabinett befasst sich mit Stufenplan

Hohe Inzidenz: Salzgitter schließt Schulen ab Montag

1.613 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 338 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 17.504 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 90

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Schulen in Salzgitter schon ab Montag geschlossen

Wegen sehr stark gestiegener Corona-Infektionszahlen schließt die Stadt Salzgitter alle Schulen in der Woche vor den Osterferien. Erlaubt sei der Schulbesuch zwischen dem 22. und 28. März nur für das Ablegen von Prüfungen, für die Präsenz erforderlich sei, teilte die Stadtverwaltung nach einer Krisenstab-Sitzung mit. Die Inzidenz in Salzgitter war innerhalb einer Woche von 99,7 auf aktuell 233,0 gestiegen. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich binnen sieben Tagen mit dem Virus an. Zahlreiche Infektionsfälle stammten dabei aus Familien, sagte gestern Oberbürgermeister Frank Klingebiel (SPD). Diese würden dann auch in Einrichtungen wie Kitas und Schulen getragen. Darüber hinaus erließ die Stadt eine Maskenpflicht auf den drei Parkplätzen am Salzgittersee, wo sich trotz eines zurzeit geltenden Verbots immer wieder Gruppen von Menschen treffen.

Drei Kitas in Hamburg wegen Corona-Fällen geschlossen

In der Hansestadt Hamburg sind zurzeit drei Kitas wegen Corona-Fällen geschlossen. Das sagte heute ein Sprecher der Gesundheitsbehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Drei weitere Kitas seien Corona-bedingt geschlossen, weil zum Beispiel nicht ausreichend Personal vorfügbar sei. Die Kitas in Hamburg sind seit dieser Woche wieder im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Gestern habe die Auslastung bei 68 Prozent gelegen, sagte der Sprecher weiter. In der Woche davor, als es nur erweiterte Notbetreuung gab, lag die Auslastung demnach in der Spitze bei 40 Prozent.

1.613 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Auch das Landesgesundheitsamt Niedersachsen hat nun seine tägliche Meldung abgesetzt: Landesweit sind demnach 1.613 neue Corona-Fälle binnen eines Tages von den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Das sind deutlich mehr als vor einer Woche (1.289) und auch als gestern (1.120). Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) stieg von 81,0 gestern auf jetzt 85,6.

RKI: Bundesweit 17.504 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 90

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute die bundesweiten Zahlen mit Verspätung veröffentlicht. Demnach sind bundesweit binnen 24 Stunden 17.504 Neuinfektionen in Deutschland registriert worden - am vergangenen Donnerstag waren es deutlich weniger (14.356). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Institut aktuell für ganz Deutschland mit 90 an, gestern lag der Wert bei 86,2. Den höchsten Inzidenzwert unter den 16 Bundesländern hat demnach zurzeit Thüringen mit 180, den niedrigsten Schleswig-Holstein mit 56. Es gab laut RKI technische Probleme bei der Datenerhebung, zudem hat Hamburg der Veröffentlichung zufolge keine aktuellen Zahlen an das Institut in Berlin übermittelt.

Kulturwerk MV sieht Zukunft vieler Bühnen in Gefahr

Das Kulturwerk Mecklenburg-Vorpommerns befürchtet wegen der Corona-Pandemie langfristige negative Folgen für Bühnen, Clubs und Diskotheken im eigenen Bundesland. Es sei auch fraglich, wie viele Tontechniker es nach der Pandemie noch gebe. Verbandspräsident Rainer Lemmer sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass sich im Nordosten wegen der Einschränkungen ganze Berufsgruppen nach anderen Aufgaben umsehen würden. "Wir sind nicht Berlin, sondern ein Flächenbundesland. Wenn keine Tontechniker mehr da sind, die drei oder vier Spielstätten an einem Abend abklappern, haben wir ein großes Problem", betonte er. Diese eher im Hintergrund agierenden Leute würden oftmals vergessen, seien für den Kultur-Kreislauf aber sehr wichtig. Lemmer bekräftigte die Notwendigkeit weiterer Wirtschaftshilfen für die betroffenen Personen und Einrichtungen.

Mallorca-Reisen: Kritik von Weil - Viele Abflüge in Hamburg

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat kein Verständnis für die Entscheidung der Bundesregierung, Mallorca von der Liste der Corona-Risikogebiete zu nehmen. "Wir haben durch die Virusmutationen eine richtig schwierige Situation. Da müssen wir doch nicht sehenden Auges weitere Risiken eingehen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Am Hamburger Flughafen rechnet man derweil nach und nach mit deutlich mehr Mallorca-Reisenden: In der Woche vor Ostern sollen gleich 35 Maschinen in Richtungen Balearen starten, so eine Flughafen-Sprecherin zu NDR 90,3.

Weitere Informationen Flughafen Hamburg: Ausgebuchte Flüge nach Mallorca Seit die Risikowarnung aufgehoben wurde, sind die Flieger voll besetzt. Zu Ostern starten 35 Maschinen auf die Balearen. mehr

Auch Intensivpfleger im Norden erwarten dritte Corona-Welle

Seit einiger Zeit steigt die Zahl der Corona-Neuansteckungen wieder an. Die Intensivstationen bekommen diese Anstiege immer erst mit ein paar Wochen Verzögerung zu spüren - wenn aus den Infektionen Covid-19-Erkrankungen mit schweren Verläufen geworden sind. Darauf bereitet sich nun auch das Personal der Intensivstationen in Norddeutschland vor, wie NDR Info heute früh in einem Hörfunkbeitrag berichtet hat:

Weitere Informationen 4 Min Corona-Pandemie belastet die Intensivpflegenden extrem Wie haben die Pflegekräfte auf den Intensivstationen die vergangenen Monate erlebt? NDR Info hat in norddeutschen Krankenhäusern nachgefragt. 4 Min

Gymnasial-Schulleiter in Hamburg wollen "Dialog mit allen Beteiligten"

Die Gymnasial-Schulleiter in Hamburg sind in Sorge - und machen deshalb mobil: Vor dem Hintergrund des monatelangen Ausfalls des Präsenzunterrichts, von Lernrückständen bei Schülerinnen und Schülern und auch den fehlenden sozialen Kontakten fordern sie einen Bildungsgipfel in der Hansestadt. Das berichtet heute NDR 90,3. Der Sprecher der Vereinigung der Gymnasial-Schulleiter, Christian Gefert, kritisiert unter anderem, dass die Schulbehörde immer wieder neue kurzfristige Anweisungen erteilt. Nötig seien klare pädagogische Perspektiven. An dem Bildungsgipfel sollten seiner Meinung nach Vertreterinnen und Vertreter aller Schulen - inklusive Lehrkräften, Schülern und Eltern - und der Behörden teilnehmen sowie Psychologen.

Weitere Informationen Hamburgs Schulleiter fordern einen Bildungskongress Die Schulleiter wollen in der Pandemie echte Perspektiven statt kurzfristige Anweisungen. Ein Gipfel soll Hilfe bringen. mehr

Kritik an Ausfall von Schuleingangsuntersuchungen in Niedersachsen

Der Ausfall von Schuleingangsuntersuchungen in manchen niedersächsischen Landkreisen als eine Folge der Corona-Krise sorgt beim Landeselternrat und bei der Gewerkschaft GEW für Kritik. "Wenn die verpflichtenden Schuleingangsuntersuchungen in den Gesundheitsämtern aufgrund der Überlastung nicht überall durchgeführt werden können, müssen die zuständigen Behörden umgehend Alternativen finden", forderte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Niedersachsen, Laura Pooth. Zum Beispiel könnten Kinderärztinnen und -ärzte bei dieser Aufgabe unterstützen. Der Landeselternrat verwies darauf, dass laut Gesetz alle Kinder vor der Einschulung ärztlich untersucht werden müssen, um schulrelevante Stärken und Schwächen zu ermitteln und mögliche Fördermaßnahmen zu empfehlen.

Niedersachsen: Diskussionen über Osterurlaub

Mögliche Lockerungen für Hotels und Tourismus sorgen für Diskussionen in der niedersächsischen Landesregierung. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) spricht sich dafür aus, dass die Hotels im Land über Ostern öffnen können. Der "Bild"-Zeitung sagte er, es gebe ausgefeilte Hygiene-Konzepte, die ein Höchstmaß an Sicherheit böten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält Osterurlaub an der Nordsee oder im Harz dagegen für unwahrscheinlich. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, durch die Virus-Mutationen sei man in einer sehr schwierigen Situation. Aus seiner Sicht sollten nicht sehenden Auges weitere Risiken eingegangen werden. Weil rief die Bürgerinnen und Bürger auf, über Ostern zu Hause zu bleiben.

FFP2-Masken offenbar großes Geschäft für Apotheken

Apotheken in Deutschland haben im Winter durch die Gratis-Verteilaktion von FFP2-Masken wohl sehr gute Geschäfte gemacht - offenbar begünstigt durch politische Entscheidungen. "Wir haben die Masken für ein Euro bis 1,50 Euro eingekauft", sagte der Berliner Apotheker Detlef Glass Reportern des Rechercheverbundes von WDR, NDR und "SZ". Der Bund kalkulierte aber mit einem Erstattungspreis von sechs Euro pro Maske. Bei dem Prozedere, Masken Ende vergangenen Jahres kostenlos an Menschen aus der Risikogruppe zu verteilen, hat sich dem Bericht zufolge Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen anderslautende Meinungen aus mehreren Fachabteilungen durchgesetzt.

Weitere Informationen 5 Min Teure Masken: Aktion des Gesundheitsministeriums in der Kritik Nach Recherchen von WDR, NDR und SZ hat die kostenlose Abgabe von FFP2-Masken Apotheken hohe Gewinne verschafft - offenbar eine Entscheidung von Minister Spahn. 5 Min

Prien: "Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen"

Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Kulturbetriebs. "Ich erwarte einen offenen Austausch darüber, wie wir Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen können angesichts schwankender Inzidenzwerte", sagte die CDU-Politikerin im Blick auf die morgige Kultusministerkonferenz. Die Runde befasst sich online mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Kultur in Deutschland. "Uns geht es gleichermaßen um die sachgerechte Unterstützung der kulturellen Infrastruktur in Deutschland wie um eine möglichst unbürokratische Hilfe für Künstlerinnen und Künstler", erläuterte Prien. Die sogenannte Kultur-Milliarde der Bundesregierung sei ein wichtiges und positives Signal. "Jetzt kommt es darauf an, dass Bund und Länder gemeinsam die Hilfe dahin bringen, wo sie am meisten benötigt wird und wo sie nachhaltig Wirkung zeigt." Aus Sicht Schleswig-Holsteins wäre es auch wünschenswert, Programme für außerschulische Bildungseinrichtungen wie Musikschulen oder Volkshochschulen aufzulegen, sagte Prien.

EMA berät über AstraZeneca-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) berät heute in einer Sondersitzung über die Sicherheit des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Erwartet wird, dass die EMA im Anschluss eine abschließende Empfehlung abgibt. Nach Berichten über das Auftreten schwerer Blutgerinnsel bei einigen Impf-Patienten hatten Deutschland und mehrere weitere europäische Staaten die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers vorerst gestoppt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dies als reine Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. Das AstraZeneca-Vakzin war - nach denen von Biontech/Pfizer und Moderna - Ende Januar als dritter Impfstoff EU-weit zugelassen worden. In Deutschland empfahl die Ständige Impfkommission (Stiko) - aufgrund der verfügbaren Studiendaten - zunächst die Impfung nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, Anfang März dann auch für Ältere ab 65 Jahren.

Kabinett in MV befasst sich mit Stufenplan für Lockerungen

Die Landesregierung in Schwerin berät heute Abend in einer neuerlichen Sondersitzung über ihr weiteres Vorgehen. In der virtuellen Ministerrunde soll entschieden werden, in welcher Weise der Stufenplan zur Lockerung der Schutzvorschriften umgesetzt wird. Nach der schrittweisen Öffnung von Schulen, Kitas, Friseursalons, Gartenmärkten, Museen und Läden sollen vom kommenden Montag an auch Theater und die Gastronomie im Außenbereich wieder öffnen dürfen. Angesichts der jüngst wieder gestiegenen Infektionszahlen dürfte dies aber an eine Testpflicht geknüpft werden. Zudem wird sich das Kabinett mit dem Vorschlag befassen, dass Fußball-Drittligist Hansa Rostock schon am Sonnabend wieder vor Publikum spielen darf.

UKE: "Wir stellen uns auf steigende Patientenzahlen ein"

Die Corona-Fallzahlen steigen vielerorts in Norddeutschland wieder stark. Dennoch wollen sich nicht alle Kommunen an die vereinbarte "Notbremse" halten und Lockerungen zurücknehmen. Stefan Kluge, der Chef der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hält das für gefährlich.

VIDEO: Corona: Steigende Inzidenzen im Norden (6 Min)

338 Neuinfektionen in SH gemeldet - Inzidenz im Kreis Segeberg über 100

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 338 neue Corona-Fälle binnen eines Tages registriert. Am Vortag waren es 332, vor einer Woche 257. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Land liegt nun bei 56,2. Einen Tag zuvor war sie mit 53,8 angegeben worden. Es gibt große regionale Unterschiede: Im Landkreis Segeberg liegt der Inzidenz-Wert bei 105,3. Das Überschreiten des 100er-Wertes führt dazu, dass Land und Kreis kurzfristig über verschärfte Schutzmaßnahmen beraten. Insgesamt 218 Corona-Patienten werden nach den aktuellen Meldungen im Krankenhaus behandelt, 51 von ihnen intensivmedizinisch und 35 davon beatmet.

Corona-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen vom NDR.de Team! Auch am heutigen Donnerstag, 18. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 1.120 Neuinfektionen in Niedersachsen, 393 in Hamburg, 332 in Schleswig-Holstein, 212 in Mecklenburg-Vorpommern, 139 in Bremen, 13.435 bundesweit