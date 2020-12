Stand: 12.12.2020 12:03 Uhr Corona-News-Ticker: Zahl der Neuinfektionen in Hamburg steigt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie hier im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein und Niedersachsen : Alkohol im Freien ab heute verboten

MV: Corona-Polizeikontrollen an Grenze zu Polen

MV: Verschärfte Besuchsregelungen in Pflegeheimen ab heute

1.339 neue Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt, 384 in Schleswig-Holstein und 515 in Hamburg; bundesweit 28.438 Neuinfektionen und 496 Todesfälle

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

515 Corona-Neuinfektionen in Hamburg

Die Behörden in Hamburg registrieren eine steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter der Stadt 515 neue Fälle, nach 418 am Freitag. Am vergangenen Sonnabend waren es 347 neue Fälle. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt nun bei 132,4, am Freitag betrug er 123,6 und vor einer Woche 106,3. Nach Behördenangaben haben sich inzwischen insgesamt 29.139 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Kommt der harte Lockdown?

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder fordern vor dem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag ein einheitliches Vorgehen. Derzeit gibt es aber noch sehr unterschiedliche Maßnahmen. Kommt ein harter Lockdown? NDR Info fasst den aktuellen Stand zusammen.

AUDIO: Corona: Worum geht es beim morgigen Bund-Länder-Treffen? (6 Min)

Lockdown: Niedersachsen pocht auf einheitliche Lösung

Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hat sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) für ein gemeinsames Vorgehen ausgesprochen. Er glaube, man werde den Einzelhandel ein paar Tage vor Weihnachten schließen müssen, sagte Althusmann NDR 1 Niedersachsen. Damit Panik-Käufe vermieden werden, bräuchten diese Maßnahmen einen zeitlichen Vorlauf.

1.339 neue Coronavirus-Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 1.339 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das sind weniger als gestern, wo die Behörden 1.537 neue Infektionen verzeichneten, aber mehr als am vergangenen Sonnabend mit 1.008 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich damit in Niedersachsen nach Angaben der Landesregierung 84.322 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Verstorbenen erhöhte sich um 30 auf nun 1.416.

NDR Spendentag: 3,48 Millionen Euro für Corona-Hilfsprojekte

Bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sind bis heute Nacht 3.484.578 Euro zusammengekommen. Die Aktion widmet sich in diesem Jahr Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Der Erlös der Aktion kommt zu 100 Prozent den Projekten der Caritas und der Diakonie im Norden zugute.

Weitere Informationen Überwältigendes Ergebnis: Danke für mehr als 3,48 Millionen Euro! Mit Ihrer Hilfe und der Unterstützung vieler Prominenter hat der NDR mehr als 3,48 Millionen Euro Spenden für die Corona-Hilfe im Norden gesammelt. mehr

Patientenschützer fordern besseren Schutz für Pflegebedürftige

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen bessere Schutzmaßnahmen für Pflegebedürftige angemahnt. Alle Heime und Einrichtungen der ambulanten Pflege bräuchten unter anderem einen sicheren Infektionsgrundschutz, Corona-Tests zweimal pro Woche und tägliche Schnelltests, sagte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch. Pflegebedürftige könnten sich nicht allein schützen, sondern seien von anderen abhängig. Es sei nicht verwunderlich, dass mehr als 80 Prozent der Corona-Toten über 70 Jahre alt gewesen seien, so Brysch. Von den etwa vier Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland gehörten die meisten dieser Altersgruppe an.

Rufe nach hartem Lockdown mehren sich

Kurz vor dem nächsten Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern mehren sich die Rufe nach einem einheitlichen Lockdown vor Weihnachten. Der Städtetagspräsident und Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sagte der "Rheinischen Post", die Einschränkungen müssten bundesweit gelten. Es dürfe nicht passieren, dass der Einzelhandel im Land A geschlossen und im Land B geöffnet ist. Deutschland müsse wirklich heruntergefahren und die Kontakte noch stärker reduziert werden. Ein Weihnachten im kleinen Kreis und ohne Last-Minute-Shopping sowie ein Silvester zu Hause ohne Böller seien allemal besser, als eine Corona-Pandemie, die außer Kontrolle gerate, so Jung. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte harte Eingriffe und warnte vor einem Kontrollverlust. Das Infektionsgeschehen habe sich in den vergangenen Tagen dramatisch beschleunigt, sagt er dem RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND).

Offenbar Reiselust trotz Corona

Der Hamburger Flughafen rechnet über die Feiertage trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen mit einem erhöhten Passagieraufkommen. Wie eine Sprecherin mitteilte, stockten viele Fluggesellschaften wegen der höheren Nachfrage ihr Angebot kurzfristig auf. Derzeit würden im Schnitt etwa 3.500 Menschen täglich von und nach Hamburg fliegen. Nach Angaben der Reiseveranstalter TUIfly und DER Touristik sind bei den Urlaubern vor allem Kuba und die Seychellen beliebt, sowie die Kanarischen Inseln und Madeira. Für diese Ziele gebe es keine Reisewarnung.

Handelsverband Nord warnt vor hartem Lockdown

Der Handelsverband Nord warnt vor einer kompletten Schließung von Teilen des Einzelhandels. "Wenn wir über einen harten Lockdown sprechen, bedeutet das allein für Hamburg Umsatzausfälle von geschätzt 27 Millionen Euro pro Tag", sagte Brigitte Nolte, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord. Dies seien allein die Umsätze des stationären Non-Food-Einzelhandels. "Diese Umsatzeinbußen müssten dem Handel dann ebenfalls im Rahmen der Novemberhilfe kompensiert werden", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Aus Sicht von Nolte geht vom Einkaufen keine Infektionsgefahr aus: "Das konnten wir ja jetzt monatelang unter Beweis stellen." Die Hygienekonzepte seien leistungsfähig.

Weitere Informationen Hamburgs Einzelhandel warnt vor Lockdown Der Handelsverband Nord spricht sich gegen eine Schließung von Geschäften aus und verweist auf Hygienekonzepte. mehr

Bundesweit 28.438 Neuinfektionen - 496 weitere Todesfälle

Die bundesweite Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt hoch: Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete binnen 24 Stunden 28.438 neue Ansteckungsfälle. Das sind rund 1.400 Neuinfektionen weniger als am Freitag, als mit 29.875 ein neuer Höchststand erreicht worden war. Am vergangenen Sonnabend hatte die Zahl bei 23.318 gelegen. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich den Angaben zufolge innerhalb eines Tages um 496 auf 21.466. Gestern hatte es mit 598 Toten innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand gegeben. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Deutschland nach RKI-Angaben 1.300.516 Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 957.500.

Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält Notfallzulassung in den USA

In den USA ist erstmals ein Corona-Impfstoff zugelassen worden. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilte dem Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech und seines Partners Pfizer eine Notfallgenehmigung. Mit den ersten Impfungen wird noch an diesem Wochenende gerechnet. US-Präsident DonaldTrump sprach von einer der größten wissenschaftlichen Errungenschaften der Geschichte. Die Vereinigten Staaten haben bei Biontech und Pfizer insgesamt 100 Millionen Impfstoffdosen bestellt.

384 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 384 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren weniger als am Vortag, als mit 529 Fällen ein Höchstwert erreicht wurde. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Nach aktuellen Zahlen vom Freitagabend stieg dieser Wert weiter - auf 71,7. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 133 Covid-19-Patienten behandelt. 25 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 14 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 13.400 geschätzt.

Kein Glühwein "to go" mehr ab heute in Niedersachsen

Keine Glühweinstände mehr im öffentlichen Raum in Niedersachsen: Schon heute an greift das Verbot zum Verkauf von Alkohol zum Verzehr draußen. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover am Freitagabend mit Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung mit. Der Verkauf alkoholischer Getränke wie Glühwein oder Punsch zum direkten Verzehr in Gläsern oder Einwegbechern sei verboten, auch für die Gastronomie, den Einzelhandel und für alle privaten Bereiche. "Hintergrund ist, dass eine Darreichung von Alkohol, die zum unmittelbaren Verzehr einlädt, vor allem die deutlich erhöhte Gefahr größerer Personenansammlungen mit sich bringt", hieß es in der Mitteilung.

Weitere Informationen Neue Corona-Verordnung: Land verbietet Glühweinverkauf Das Verbot gilt bereits ab heute, wie die Staatskanzlei mitteilte. Damit verschärft das Land noch einmal die Regeln. mehr

MV: Verschärfte Besuchsregelungen in Pflegeheimen ab heute

Die Besuchsregelungen in Pflegeheimen werden in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen deutlich verschärft. Sie treten von heute an in Kraft, wie das Sozialministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Landesregierung hatte die Verschärfungen bereits in dieser Woche angekündigt. Laut Sozialministerium dürfen Bewohner dann nur noch von einer festgelegten Person am Tag besucht werden, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz von landesweit 50 überschritten wird. Diese liegt nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) derzeit bei 78,2. Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Vor Ort in den Einrichtungen soll es nach Angaben eines Sprechers die Möglichkeit für einen Schnelltest geben. Diesen müssten Besucher nicht bezahlen.

Weitere Informationen Pflegeheime: Vorerst nur noch ein Besucher pro Tag Von diesem Wochenende an gelten in Mecklenburg-Vorpommern neue Regeln für Besuche in Pflegeheimen. mehr

Schleswig-Holstein: Alkohol im Freien ab heute verboten

Das Ausschenken und Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ist in Schleswig-Holstein von heute an verboten. Das Gesundheitsministerium hat zu dieser bereits von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigten Maßnahme am Freitag einen Erlass herausgegeben, auf dessen Grundlage die Kreise und kreisfreien Städte diese und andere kurzfristige Vorschriften mit sogenannten Allgemeinverfügungen auf den Weg bringen können. Die Alkohol-Regel gilt unabhängig von den aktuellen Corona-Zahlen in der jeweiligen Region.

Weitere Informationen Kein Glühwein to go: Schleswig-Holstein verbietet Alkohol im Freien Das Gesundheitsministerium hat einen entsprechenden Erlass herausgegeben - die Alkohol-Regel gilt von Sonnabend an. mehr

MV: Corona-Polizeikontrollen an Grenze zu Polen

Zur Eindämmung der Corona-Infektionen kontrolliert die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern jetzt auch Reisende an der Grenze zu Polen. Dazu wird der neue Innenminister Torsten Renz (CDU) heute zu seinem ersten Besuch an der Landesgrenze in Ahlbeck auf der Insel Usedom erwartet. Die Beamten wollen zusammen mit der Bundespolizei vor allem feststellen, ob sich Einreisende an die Quarantäneregeln halten. Polen sei Risikogebiet und wer zum Einkaufen über die Grenze fahre, müsse nach seiner Rückkehr in Quarantäne, hatte Renz erklärt. Solche Kontrollen sind heute auch an den sonst stark frequentierten Übergängen in Linken und Pomellen (Vorpommern-Greifswald) geplant. Hintergrund der Kontrollen ist, dass es in Polen noch höhere Inzidenzzwerte - also registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - als in Mecklenburg-Vorpommern gibt und die Schweriner Landesregierung Einschleppungen vermeiden will. Nur Pendler, die auf einer der Seite arbeiten, auf der anderen Seite wohnen und deshalb auch regelmäßig getestet werden, dürfen ohne Quarantäne passieren - nicht aber Einkaufstouristen.

Bund und Länder wollen am Sonntag über Lockdown beraten

Bund und Länder wollen am Sonntagvormittag über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ab 10 Uhr soll es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben. Über den genauen Zeitpunkt gab es lange Unklarheit. Erwartet wird eine Entscheidung über einen bundesweiten Lockdown. Einige Bundesländer haben bereits verschärfte Einschnitte in das private und öffentliche Leben beschlossen. Die von den Gesundheitsämtern übermittelten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden waren von Donnerstag auf Freitag um über 6000 auf insgesamt 29 875 hochgeschnellt. 598 Todesfälle wurden übermittelt. Beides war jeweils ein neuer Höchstwert.

VIDEO: Bereitet der Norden sich auf einen harten Lockdown vor? (9 Min)

Der News-Ticker am Sonnabend startet

Auch am Wochenende hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die bestätigten Infektionszahlen im Norden vom Freitag: In Niedersachsen gab es 1.537 neue Corona-Fälle, 529 in Schleswig-Holstein, 418 in Hamburg, 275 in Mecklenburg-Vorpommern und 125 im Bundesland Bremen.