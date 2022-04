Stand: 10.04.2022 08:37 Uhr Corona-News-Ticker: Zahl der Hamburger Teststationen nimmt ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 10. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Deutlich weniger Teststationen in Hamburg

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.764 in Schleswig-Holstein; bundesweit 55.471

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen nimmt auch die Zahl der Teststationen in Hamburg deutlich ab. Derzeit gebe es in der Hansestadt noch 169 konzessionierte Test-Stellen sowie 158 medizinische Anbieter, die ohne eine besondere Erlaubnis testen dürfen, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Das sind fast 20 Prozent weniger als beim Höchststand im Juni 2021 mit gut 400 Test-Stellen. Seit dem Wegfall fast aller Einschränkungen hat der Bedarf an Corona-Tests deutlich abgenommen. So sind diese seit Anfang des Monats nur noch in Schulen sowie für Besucher von Kliniken und medizinischen Versorgungseinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen Pflicht, können aber dort oft vor Ort gemacht werden. Ansonsten gilt nur noch in Clubs und Diskotheken die 2G-Plus-Regel, die einen negativen Corona-Test verlangt, sofern man nicht geboostert oder grundimmunisiert und genesen ist. Nach Einschätzung der Gesundheitsbehörde dürfte der Bedarf ein weiteres Mal deutlich sinken, wenn die bislang kostenlosen Bürgertests voraussichtlich Ende Juni auslaufen.

Der Rückgang bei den Test-Stellen und mutmaßlich auch bei den Tests selbst schlägt aller Voraussicht nach auch bei den in der Regel nachgelagerten PCR-Tests durch. Zumindest stellte die Gesundheitsbehörde für die vergangene Woche erstmals seit Ende Februar einen Rückgang fest. Insgesamt seien pro Werktag rund 18.200 Menschen getestet worden, in 53,9 Prozent aller Fälle sei das Ergebnis positiv gewesen - ein historischer Höchstwert. Unklar ist, wie das Infektionsgeschehen bei drastisch sinkenden Tests künftig überhaupt noch erfasst werden kann. "Perspektivisch wird es (...) so sein, dass eine Vollerfassung aller Infektionsfälle nicht mehr möglich sein wird, wenn Test- und Nachweispflichten deutlich reduziert sind und Isolationen nicht mehr im selben Maß verpflichtend angeordnet werden sollten", sagte der Sprecher. Die Gesundheitsministerkonferenz werde sich kommende Woche einmal mehr damit befassen.

RKI registriert 55.471 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen am Morgen mit 1.097,9 an (Vortag: 1.141,8; Vorwoche: 1.457,9; Vormonat: 1.388,5). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 55.471 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 74.053 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 36 Todesfälle verzeichnet - vor einer Woche waren es 42. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI am Freitag mit 6,51 an (Donnerstag: 6,50).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Aktuell beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1.140,2 nach 1.151,5 am Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.369,0 gelegen. Die Zahl neuer Ansteckungen ging im Norden markant zurück: von 5.315 auf 1.764. Eine Woche zuvor waren es 1.542 gewesen. Die Hospitalisierungsinzidenz blieb konstant bei 7,04. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 601 Patienten in Kliniken - genauso viele wie tags zuvor. Von ihnen wurden 46 auf einer Intensivstation behandelt und 19 beatmet.

Der neue Corona-Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 10. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

