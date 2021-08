Stand: 02.08.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Wolfsburg verschärft Corona-Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 2. August 2021

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 40 in Schleswig-Holstein

Seit mehreren Tagen liegt der Inzidenzwert in der Stadt Wolfsburg deutlich über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern betrug er 50,7. Heute treten in Wolfsburg deshalb verschärfte Corona-Regeln in Kraft- etwa für private Zusammenkünfte. So dürfen sich nun nur noch maximal zehn Menschen aus drei Haushalten treffen - Kinder, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Bei privaten Feiern mit mehr als 50 Menschen in Restaurants müssen alle Gäste einen negativen Corona-Test oder einen Impf- beziehungsweise Genesenen-Nachweis vorlegen. Wolfsburg nutzt aber den Spielraum, den das Land den Kommunen lässt. So bleiben etwa Schwimmbäder geöffnet, weil sich dort niemand infiziert habe. Restaurants und Cafés dürfen mit entsprechendem Hygienekonzept öffnen. Clubs und Diskotheken bleiben hingegen zu.

Nach sechs Wochen Ferien beginnt in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern heute das neue Schuljahr. Es sind die ersten Bundesländer, in denen der Unterricht wieder startet. In den Innenräumen müssen in Schleswig-Holstein alle in den ersten drei Wochen, in Mecklenburg-Vorpommern die ersten zwei Wochen des Schuljahres Corona-Masken tragen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich zweimal pro Woche selbst testen. Das gilt für Schüler ebenso wie für alle Beschäftigten. Auf den Schulhöfen müssen die Mädchen und Jungen keine Masken mehr anlegen. In Mecklenburg-Vorpommern soll es in der zweiten Schulwoche Impfangebote für Jugendliche ab 16 Jahren in der Schule geben, in der ersten Woche soll der Bedarf dafür abgefragt werden.

40 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben 40 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert. Am Vortag waren es 72, am Montag der Vorwoche 34. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 23,7 (Vortag: 23,2, Vorwoche: 16,5). Den höchsten Inzidenzwert verzeichnet der Kreis Pinneberg mit 40,4, den niedrigsten der Kreis Plön mit 8,5. Sechs Covid-19-Patientinnen oder -Patienten liegen auf Intensivstationen des Landes, davon werden vier beatmet. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Positive Halbzeit-Bilanz bei den Festspielen MV

Die Festspiele MV bespielen ein ganzes Land - wenn auch anders als gewohnt. Mit doppelten Konzerten und weniger Zuschauerplätzen. Denn die Corona-Pandemie sorgt auch 2021 für ungewöhnliche Rahmenbedingungen. NDR Kultur mit einer Bilanz zur Halbzeit:

Beschlussvorlage: Impfung für Kinder und Auffrisch-Impfung

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt für bestimmte Gruppen mit besonderem Risiko für eine Corona-Infektion Auffrischimpfungen mit einem mRNA-Vakzin bereits ab September vor. Eine entsprechende Beschlussvorlage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll beim heutigen Treffen der Gesundheitsministerinnen- und minister von Bund und Ländern verabschiedet werden. Geplant sind demnach außerdem Impfangebote für Zwölf- bis 17-Jährige. Sie sollen ab sofort die Vakzine von Biontech und Moderna in Impfzentren erhalten können, aber auch durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie im Rahmen der Impfung von Angehörigen in Betrieben.

