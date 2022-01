Stand: 09.01.2022 08:37 Uhr Corona-News-Ticker: Wohl keine schnelle Impfpflicht-Entscheidung

Mögliche Impfpflicht: Zeitplan für Entscheidung wohl nicht zu halten

Hamburg: Impfaktionen am verkaufsoffenen Sonntag

Etwa 40 weitere Länder seit heute Corona-Hochrisikogebiete

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.115 in Niedersachsen , 1.200 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 36.552 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 362,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundeswehr im Corona-Einsatz: Unterstützung so lange wie nötig

Die Bundeswehr ist derzeit im Rahmen von Amtshilfegesuchen mit rund 410 Soldaten und Soldatinnen in Niedersachsen und 20 in Bremen im Corona-Einsatz. Sie unterstützen vor allem bei der Kontaktnachverfolgung aber auch bei der Impfkampagne, wie die Bundeswehr auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Soldaten würden zudem auch in Altenpflegeheimen und Krankenhäusern eingesetzt. Ein Sprecher sagte, die Unterestützung werde so lange geleistet, wie sie gebraucht wird. Dazu könne die Zahl der eingesetzten Soldaten je nach Lage angepasst und verändert werden. Derzeit seien in ganz Deutschland 17.500 Soldaten im sogenannten Hilfeleistungskontingent vorgesehen.

SPD und Grüne dämpfen Erwartungen an schnelle Impfpflicht

Politiker von SPD und Grünen haben Erwartungen an einen raschen Beschluss des Bundestages zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht gedämpft. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte dem Berliner "Tagesspiegel": "Die Beratungen im Bundestag sollten wir im ersten Quartal zum Abschluss bringen." Das sei ein anspruchsvoller Zeitplan. Stimmt der Bundestag bis Ende März für eine Impfpflicht, könnte der Bundesrat in seiner regulären Sitzung am 8. April abstimmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte im vergangenen Herbst in Aussicht gestellt, die Impfpflicht bis März einzuführen. Mit Blick auf mögliche Verzögerungen betonte Wiese, die Impfpflicht wirke ohnehin nicht kurzfristig, sondern sei "perspektivisch eine Vorsorge für den kommenden Herbst und Winter". Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, zuerst müsse in den Fraktionen diskutiert werden, bevor Ende Januar eine erste "Orientierungsdebatte" im Bundestag geführt werden könne. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) fordert in der "Bild am Sonntag", der Bundestag sollte schnell entscheiden, ob eine Impfpflicht kommt und wenn ja, für wen. Über eine Impfpflicht sollen die Parlamentarier ohne Fraktionsvorgaben abstimmen.

Ärzteverband: Bei Husten und Schnupfen Corona-Test machen

Der Ärzteverband Marburger Bund hat Menschen mit Erkältungssymptomen aufgerufen, einen Corona-Antigentest zu machen, um eine Infektion mit dem Virus auszuschließen. "Es besteht die Gefahr, dass viele Menschen ihre Corona-Infektion gar nicht als solche wahrnehmen und lediglich von einer Erkältung ausgehen", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wer einen Schnupfen hat, hustet oder sich unwohl fühlt, sollte sich vorsorglich testen und isolieren und im Zweifelsfall am zweiten Tag erneut einen Antigentest machen."

Außerdem warnte Johna wegen der Ausbreitung der Omikron-Mutation des Coronavirus vor einer Überlastung von Krankenhaus-Normalstationen. Nur auf die Auslastung der Intensivbetten zu achten, sei in einer Omikron-Welle trügerisch. Die meisten Fälle müssten nicht intensivmedizinisch, sondern in Notaufnahmen und auf Normalstationen behandelt werden.

3.115 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nahe an die 300er-Marke gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von heute früh kletterte der Wert von 269,3 gestern binnen 24 Stunden auf 296,0 - das ist ein neuer landesweiter Höchstwert. Die Zahl der neu registrierten laborbestätigten Corona-Fälle wird mit 3.115 angegeben - nach 4.605 gestern. Am vergangenen Sonntag waren wegen des Jahreswechsels keine Melde-Zahlen veröffentlicht worden. In Niedersachsen wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erfasst, die Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn beträgt 6.917.

Luxemburg, Schweden und Israel sind nun Corona-Hochrisikogebiete

Luxemburg sowie fast 40 weitere Länder gelten wegen hoher Corona-Infektionszahlen seit heute ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete. Wer aus einem solchen Gebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Neben Luxemburg sind nun unter anderem auch Schweden, Australien, Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Winterurlaubsziel Dubai, Israel und Kenia auf der Risikoliste. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Hochrisikogebiete auf einen Schlag auf mehr als 100 Länder. Das bedeutet, dass etwa jedes zweite Land weltweit wieder Hochrisikogebiet ist. Von den Nachbarländern Deutschlands ist nur noch Österreich kein Hochrisikogebiet.

RKI: Bundesweit 36.552 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 362,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gibt die Behörde heute früh mit 362,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 335,9 gelegen, vor einer Woche bei 222,7 (Vormonat: 390,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 36.552 neue laborbestätigte Corona-Fälle. Vor einer Woche waren es 12.515 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 77 weitere Todesfälle verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie sind demnach in Deutschland 113.977 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Impfaktionen am verkaufsoffenen Sonntag in Hamburg

Am verkaufsoffenen Sonntag in Hamburg können sich Impfwillige heute in einem Zelt auf dem Gänsemarkt in der Innenstadt eine Spritze gegen das Coronavirus geben lassen. Dort kann man sich ohne Termin ab 13 Uhr impfen lassen, den Booster gibt es hier aber erst vier Monate nach der Zweitimpfung und nicht schon nach drei Monaten. Auch im Bezirksamt Hamburg-Mitte (Caffamacherreihe) wird ab 11 Uhr geimpft. Und im Elbe Einkaufszentrum findet von 14 Uhr bis 17 Uhr eine Impfaktion statt. Ab 12.30 Uhr wird im Maritimen Museum in der Hafencity geimpft. Meist werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung angeboten. Anmeldungen sind nicht nötig.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

Insgesamt 1.200 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein binnen 24 Stunden gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dadurch auf 536,8 - von 526,5 am Vortag. Die landesweit höchste Inzidenz wird mit 891,8 für Lübeck ausgewiesen, sechs Tage zuvor lag sie dort noch bei 120,5.

