Corona-News-Ticker: Wird der Lockdown verschärft?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 5. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze



Bund und Länder beraten über eine Lockdown-Verlängerung und weitere Verschärfungen

Arbeitsmarkt : Viel mehr Menschen ohne Job als vor einem Jahr

Impfzentrum in Hamburger Messehallen nimmt Betrieb auf

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 697 in Hamburg , 672 in Niedersachsen und 235 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 11.897 Neuinfektionen und 944 neue Corona-Todesfälle gemeldet

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Bundesregierung und Länder beginnen mit Beratungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Regierungschefs der Länder und weitere Mitglieder der Bundesregierung haben ihre Beratungen über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufgenommen. Die Videokonferenz begann mehr als drei Stunden später als ursprünglich geplant.

Niedersachsen hofft ab nächster Woche auf Moderna-Impfstoff

Niedersachsen hofft bereits von der kommenden Woche an, auch den Corona-Impfstoff von Moderna einsetzen zu können, dessen Zulassung unmittelbar erwartet wird. Unklar sei aber noch, wie viele Moderna-Impfdosen Niedersachsen erhalten wird, sagte die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, in Hannover. Nach der verzögerten Anlieferung von Impfstoff hofft Niedersachsen in den kommenden vier Wochen, alle Heimbewohner, die dies wünschen, impfen zu können. Danach sollen die Impfungen in den 50 Impfzentren des Landes für Menschen über 80 Jahre beginnen. Niedersachsen ist bisher beim Impfen gegen das Coronavirus langsamer als die anderen Bundesländer.

Corona-Reihentests für Schüler und Schulbeschäftigte in Bremen

Die bremische Schulbehörde bietet 73.000 Schülerinnen und Schülern und 11.200 Beschäftigten an öffentlichen und privaten Schulen freiwillige und kostenlose Corona-Tests an. Es handele sich um PCR-Tests, die von geschultem Personal vorgenommen und gemeinsam mit dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) organisiert würden, teilte die Senatorin für Bildung und Kinder, Claudia Bogedan (SPD), heute mit.

Beginn der Beratungen verzögert sich

Der Beginn der Bund-Länder-Beratungen über eine Verlängerung des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie verzögert sich weiter. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Länderkreisen. Ursprünglich sollten die Beratungen um 11 Uhr beginnen und wurden bereits auf 13 Uhr verschoben. Zwar hatte sich vor der geplanten Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zuletzt bereits angedeutet, dass das öffentliche Leben wegen hoher Infektionszahlen noch nicht wieder hochgefahren und der Lockdown wohl um drei Wochen bis Ende Januar verlängert wird. Kontrovers wurde indes die Frage diskutiert, ob es in Kreisen mit einer hohen Neuansteckungsrate Einschränkungen des erlaubten Bewegungsradius um den Wohnort geben soll. Nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" soll Merkel den Vorschlag am Montagabend in einer Vorbesprechung unterbreitet haben. In manchen Ländern hatte das Skepsis ausgelöst und neuen Abstimmungsbedarf zur Folge.

TUI-Aktionäre machen Weg für Corona-Rettungspaket frei

Der deutsche Staat kann sich nach der Lufthansa nun auch in größerem Umfang an dem Reisekonzern TUI beteiligen. Die Eigner des schwer von der Corona-Krise getroffenen Unternehmens stimmten mit großer Mehrheit einem entsprechenden Recht zum Umtausch von Vermögenseinlagen in Aktien zu. Damit ist der Weg für den Bund frei, mit insgesamt bis zu 25 Prozent plus einem Anteilsschein bei der TUI einzusteigen.

MV: Viele Intensivbetten in Krankenhäusern belegt

Die Anzahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern steigt. Am Montag waren mehr als 530 Intensivbetten belegt und 108 frei. Die wachsende Zahl von Corona-Infektionen führte nun auch zu teils ernsten Engpässen auf den Intensivstationen der großen Krankenhäuser des Landes.

Niedersachsens Kliniken zunehmend in Finanznot

Wegen der Corona-Pandemie erwarten mehr als die Hälfte (54 Prozent) der niedersächsischen Krankenhäuser im Jahresverlauf 2021 eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage. Damit seien die Kliniken im Land deutlich pessimistischer als im Bundesdurchschnitt, teilte die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) heute in Hannover mit. 129 Krankenhäuser zwischen Harz und Nordsee nahmen an der Befragung teil. Ursachen für die angespannte finanzielle Situation sind demnach die erheblichen Mehrkosten in der Pandemie etwa für den Infektionsschutz sowie der Rückgang der Patientenzahl. Aus Angst vor einer Infektion hätten 2020 viele Menschen medizinische Eingriffe und somit einen Krankenhausaufenthalt vermieden.

Maskenverweigerer verletzen Mann

Zwei aggressive Maskenverweigerer in Bremen haben einen 51-jährigen Mann am Kopf verletzt. Die 40 und 45 Jahre alten Männer wurden vorübergehend festgenommen, wie die Polizei heute mitteilte. Den Angaben nach hatte der Streit am Vorabend in einer Straßenbahn begonnen, in der die zwei Männer Alkohol tranken, laut Musik hörten und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Als Fahrgäste sich beschwerten, wurden die Männer aggressiv. Ihr Ärger richtete sich vor allem gegen den 51-Jährigen. Als dieser ausstieg, folgten sie ihm und griffen ihn an. Durch einen Schlag mit einer Glasflasche erlitt er eine Platzwunde am Kopf. Gegen die Männer laufen Verfahren wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen die Corona-Regeln.

Höchstwert: 697 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist binnen 24 Stunden um 697 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Es ist der bislang höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie in der Hansestadt. Am Montag waren 132 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 462. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen nahm den Angaben zufolge im Vergleich zum Montag von 126,1 auf 138,4 zu. Vor einer Woche hatte dieser sogenannte Inzidenzwert bei 139,0 gelegen. Die Gesamtzahl der Corona-Toten gab das Robert Koch-Institut mit 671 an, zehn mehr als am Sonntag.

Werden Corona-Maßnahmen noch weiter verschärft?

Bund und Länder ringen darum, wie die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen aussehen sollen. Der Beginn des heutigen Krisengipfels von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder wurde wegen "weiterer vorbereitender Gespräche" um zwei Stunden auf 13 Uhr verschoben, wie ein Regierungssprecher sagte. Erwartet wird bei dem Treffen eine Verlängerung des bestehenden Lockdowns, debattiert wird sogar über noch härtere Maßnahmen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aus Teilnehmerkreisen wurde unter anderem diskutiert, ob es in Kreisen mit einer hohen Neuansteckungsrate Einschränkungen des erlaubten Bewegungsradius um den Wohnort geben soll. Es war aber noch offen, ob der Punkt wirklich in das Beschlusspapier aufgenommen wird. Eine Expertin des Max-Planck-Instituts hatte laut dpa in einer Vorbesprechung erklärt, dass es zur Senkung der Infektionszahlen möglicherweise eine "Stay at home"-Anordnung beziehungsweise einen eingeschränkten maximal fünf Kilometer großen Bewegungsradius um den Wohnsitz brauche. Sinnvoll sei auch eine Reduktion der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr auf 25 Prozent der Sitzplätze.

Spahn: Ziel ist Impfangebot bis Sommer für jeden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Strategie der Bundesregierung für die Corona-Impfungen gegen Kritik verteidigt. Es sei immer klar gewesen, dass die Versorgung der Menschen mit dem Wirkstoff länger dauere, sagte der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin. Dass am Anfang keine ausreichende Zahl an Impfdosen zur Verfügung stehe, sei ja gerade der Grund gewesen, warum eine Priorisierung vorgenommen worden sei. Die Regierung arbeite aber an dem Ziel, bis zum Sommer jedem Menschen in Deutschland ein Impf-Angebot zu machen, so Spahn. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten aber weitere Impfstoffe zugelassen und die Produktion beim deutschen Hersteller Biontech etwa durch ein neues Werk in Marburg hochgefahren werden.

Impftermine in Schleswig-Holstein binnen Minuten vergeben

Binnen 24 Minuten ist in Schleswig-Holstein heute das nächste Kontingent an Terminen für eine Impfung gegen Covid-19 vergeben worden. "Bis 8.24 Uhr waren alle Termine über die Webseite und telefonisch über die 116 117 ausgebucht", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Insgesamt habe es 15.000 Termine zur Erst- beziehungsweise Zweitimpfung gegeben. "Die große Nachfrage hält an, das ist ein gutes Zeichen", sagte der Sprecher. Je mehr Impfdosen zur Verfügung stehen, desto mehr Termine würden in den Impfzentren vergeben. Am 12. Januar (8 Uhr) können Schleswig-Holsteiner weitere Termine buchen. Zunächst sind über 80-Jährige, medizinisches Personal und Rettungskräfte an der Reihe. Die ersten 15 von den insgesamt 29 geplanten Impfzentren in Schleswig-Holstein waren am Montag gestartet. Zuvor wurde seit dem 27. Dezember bereits in Altenheimen und Kliniken geimpft.

Handball: Nordhorner Trainer Kubes an Corona erkrankt

Coach Daniel Kubes vom Handball-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen hat sich mit dem Coronavirus infiziert und zeigt Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Der 42-Jährige kann daher aktuell auch nicht bei der tschechischen Nationalmannschaft sein, die er gemeinsam mit Jan Filip trainiert. Auch Letzterer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich wie Kubes in Quarantäne.

Hamburger Impfzentrum jetzt in Betrieb

In Hamburg hat am Morgen das Impfzentrum in den Messehallen seinen Betrieb aufgenommen. Zunächst waren Beschäftigte der ambulanten Pflegedienste und über 80-Jährige, die zu Hause wohnen, aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Wegen des noch knappen Impfstoffes könnten zunächst nur 500 Termine pro Tag vergeben werden, sagten Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD), die zum Impfstart in die Messehalle 3 gekommen waren. Das Impfzentrum ist auf bis zu 7.000 Impfungen täglich ausgelegt. 10.000 Termine seien bereits vereinbart worden, so Leonhard. Zudem laufen die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen und den Krankenhäusern weiter. Anmeldungen für Termine im Impfzentrum sind online und telefonisch möglich.

672 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen und der Todesfälle ist in Niedersachsen erneut angestiegen. Heute meldete das Landesgesundheitsamt 672 Neuinfektionen. Im Zusammenhang mit Corona sind weitere 61 Menschen verstorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit auf 2.108. Vor einer Woche waren 837 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 91,6 Fällen je 100.000 Menschen. Sie ist leicht zurückgegangen, weil heute 1.007 genesene Personen gemeldet wurden.

Zahl der Arbeitslosen auch im Norden weiter gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Dezember weiter gestiegen. Laut Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit waren Ende vergangenen Jahres 65.100 Menschen ohne Arbeit. Dies waren 7.000 mehr als im Dezember 2019. Im Vergleich zum Vormonat November stieg die Zahl der Arbeitslosen um 3.100. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,9 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg auch in Schleswig-Holstein leicht an. Ende des Monats waren den Angaben zufolge 92.800 Menschen ohne festen Job, 1,3 Prozent mehr als im November. Im Vorjahresvergleich nahm die Arbeitslosenzahl infolge der Corona-Pandemie sogar um 17,5 Prozent zu. In Hamburg stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 auf 7,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen im Dezember nahm aber zum Jahresende leicht ab. Im Vergleich zum November sank die Zahl um 610 auf 82.359 Arbeitslose. In Niedersachsen waren im Dezember 251.096 Menschen ohne Job - das waren 1.940 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 5,7 Prozent.

Zahl der Arbeitslosen steigt bundesweit auf 2,707 Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 480.000 auf 2,707 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum November 2020 stieg sie um 8.000, wie die Bundesagentur für Arbeit heute in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 5,9 Prozent. Die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie treiben die Kurzarbeit in Deutschland wieder in die Höhe. Von 1. bis 28. Dezember erreichten die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg Anzeigen zur Kurzarbeit für 666.000 Personen, im November waren es 627.600.

Drese: Frauen tragen in der Corona-Krise die größeren Lasten

Die Corona-Pandemie hat nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) die Defizite bei der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am Berufs- und Familienleben deutlich gemacht. Zwar hätten der Bund und die Länder in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen verbessert, um die Vereinbarkeit von Privat- und Erwerbsleben zu ermöglichen, sagte Drese der Deutschen Presse-Agentur. Doch die Ungleichheiten bestünden weiter. Die besten Vereinbarkeitsmaßnahmen hätten beispielsweise den Bereich der unbezahlten Sorgearbeit nicht weitergebracht. "Frauen tragen in der Corona-Krise die größeren Lasten", sagte Drese. Um echte Gleichstellung zu erzeugen und Frauen eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit und ökonomische Unabhängigkeit zu sichern, müsse sich dort etwas ändern.

Grenzkontrollen zu Polen: Viele Einkaufstouristen kehren um

Die Quarantänepflicht für Reisende bei der Rückkehr aus Polen - wie bei Einkaufsfahrten - scheint knapp vier Wochen nach ihrer Einführung noch wenig bekannt zu sein. Wie ein Polizeisprecher heute erklärte, sind am Montag - dem ersten Werktag nach dem Jahreswechsel - die Hälfte der an der Grenze kontrollierten Fahrzeugführer nach Belehrung wieder umgekehrt. Insgesamt wurden von Ahlbeck bis Pomellen (Vorpommern-Greifswald) 30 Fahrzeuge kontrolliert, die nach Polen wollten. 15 Fahrer kehrten lieber wieder um. Bei der Einreise aus Polen seien 42 Fahrzeuge samt Insassen genauer unter die Lupe genommen worden - so viele wie an den drei Tagen vorher zusammen. Von ihnen verzichteten elf Autofahrer auf die Einreise nach Deutschland. Mit der Quarantänepflicht will die Schweriner Landesregierung verhindern, dass das Coronavirus stärker ins Land getragen wird.

Dahmen: Mehr Schnelltests und stärkere Kontrollen der Regeln

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat am Morgen auf NDR Info die konsequente Einhaltung und schärfere Kontrollen der Corona-Regeln gefordert - "sonst bekommen wir die Quittung".

AUDIO: Dahmen: Mehr Schnelltests und stärkere Kontrollen der Regeln (6 Min)

DGB-Chef: Gezielte Hilfen für besonders betroffene Branchen

Vor den heutigen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gezieltere Hilfen für besonders betroffene Branchen gefordert. DGB-Chef Hoffmann sagte auf NDR Info, die Kurzarbeit sei zwar ein gutes Instrument um Arbeitsplätze zu sichern. Unternehmen in Bereichen wie der Gastronomie und dem Einzelhandel bräuchten aber zusätzliche Hilfen, um nach der Krise wieder Fahrt aufnehmen zu können. Hierzu zählt laut Hoffmann auch, verstärkt in die Digitalisierung zu investieren.

AUDIO: DGB-Chef: Brauchen gezielte Hilfen für die Wirtschaft (7 Min)

MV: Unangemeldete Corona-Proteste aufgelöst

Mit Verweis auf die strengen Corona-Einschränkungen haben Polizei und die Versammlungsbehörden sogenannte Protestspaziergänge in Schwerin und Stralsund verhindert. Wie die zuständigen Polizeisprecher heute erklärten, hatten sich am Montagabend ohne Anmeldung etwa 45 Protestierer in Stralsund und etwa 30 Leute in Schwerin versammelt. Um die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln - wie Mindestabstand und Maskenpflicht - zu umgehen, habe auch bei den Treffen niemand eine Versammlung anmelden wollen. Daraufhin untersagten die Behörden auch spontane Protestspaziergänge in größeren Gruppen. In Stralsund seien mehreren Teilnehmern zudem Platzverweise erteilt worden.

Gesundheitsministerin Reimann: Impfstoff-Produktion hochfahren

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat sich dagegen ausgesprochen, den Zeitraum zwischen der ersten und zweiten Corona-Impfung zu vergrößern. Auf NDR Info sagte die SPD-Politikerin, man müsse sich an die Vorgaben der Herstellerfirma halten. Nur dann könne ein wirksamer Schutz gewährleistet werden. Mit Blick auf die heutigen Bund-Länder-Beratungen hofft Reimann vor allem auf Beschlüsse zu erhöhten Produktionskapazitäten des Biontech-Impfstoffs. Es müsse alles dafür getan werden, verlässliche und kontinuierliche Impfstoff-Lieferungen an die Bundesländer zu gewährleisten, so die SPD-Politikerin.

AUDIO: Gesundheitsministerin Reimann: Impfstoff-Produktion hochfahren (7 Min)

Erste Dezemberhilfen sollen ankommen

Unternehmen und Selbstständige, die von den Corona-Einschränkungen betroffen sind, sollen heute erste Dezemberhilfen erhalten. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, die Überweisung von Abschlagszahlungen habe begonnen. Firmen bekommen zunächst 50.000 Euro, Solo-Selbstständige bis zu 5.000 Euro. Die Bundesregierung hatte beschlossen, mit den milliardenschweren Hilfen diejenigen Unternehmen zu unterstützen, die ihren Geschäftsbetrieb wegen des Teil-Lockdowns seit Anfang November einstellen mussten. Erstattet werden Umsatzausfälle von bis zu 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

EMA entscheidet erst Mittwoch über Moderna-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Entscheidung über einen zweiten Corona-Impfstoff in der EU verschoben. Wie die Behörde mitteilte, will sie erst morgen eine Empfehlung über den Wirkstoff des US-Herstellers Moderna abgeben. Demnach sind in einer Sitzung des Expertenausschusses einige Fragen offengeblieben. Der Impfstoff von Moderna ist bereits in den USA und Kanada zugelassen. Im Falle einer positiven Empfehlung der EMA muss noch die EU-Kommission zustimmen. Dies gilt allerdings als Formsache und könnte innerhalb kürzester Zeit geschehen. Die EU hat bei Moderna bislang 160 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt.

Bundesweit 944 neue Corona-Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 11.897 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 944 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Morgen bekanntgab. Vor einer Woche waren 12.892 Neuinfektionen und 852 Todesfälle gemeldet worden. Eine Interpretation der Daten bleibt weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Der Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten.

Hamburger Impfzentrum nimmt Arbeit auf

Mit der Impfung von Beschäftigten der ambulanten Pflegedienste nimmt das Zentrale Impfzentrum in den Hamburger Messehallen am Dienstag den Betrieb auf. Zunächst werden nach Angaben der Gesundheitsbehörde rund 500 Termine pro Tag für die Corona-Schutzimpfung vergeben. Zum Start werden Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) in der Messehalle 3 erwartet. Kritik gibt es, weil die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen in der Stadt nur langsam vorangehen.

VIDEO: Impfstoff-Nachschub für Alten- und Pflegeheime stockt (2 Min)

Krisenstab in Niedersachsen informiert über Corona-Lage

Wie haben sich die Infektionszahlen über die Feiertage entwickelt? Wie ist die Lage in den Krankenhäusern und wie sehen die Fortschritte bei der Impfkampagne aus? Heute ab 13 Uhr äußert sich der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung zum ersten Mal im neuen Jahr zur Corona-Situation. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz live.

Coronavirus-Update mit neuer Drosten-Folge

Nach einer kurzen Winterpause gibt es heute Nachmittag gegen 17 Uhr eine neue Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update. Der Virologe Prof. Christian Drosten von der Berliner Charité nimmt dabei Stellung zur aktuellen Corona-Lage und berichtet über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse.

Landesregierung MV berät über Corona-Krise

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern berät heute bei einer Schaltkonferenz erneut darüber, wie das Corona-Infektionsgeschehen eingedämmt werden kann. Fachleute befürchten, dass in Kürze auch in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird zudem am Spitzengespräch der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen.

235 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein haben die Behörden 235 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es 211, vor einer Woche 260 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Zahl der Menschen, die mit einer Infektion starben, stieg um 29 auf 475, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Seit Beginn der Pandemie sind im Land bisher 25.975 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 77,1. 390 Corona-Patienten befinden sich den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 75 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut - 49 mit Beatmung.

Bundesweiter Lockdown vor Verlängerung

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beraten heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen gilt es als sicher, dass Merkel und die Länder-Chefs die geltenden strengen Kontaktbeschränkungen über den 10. Januar hinaus verlängern. Mehrere Regierungschefs haben sich schon dahingehend geäußert. Weiteres Thema dürften die Corona-Impfungen sein, die derzeit nur schleppend anlaufen.

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 5. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag wurden in Niedersachsen 431 Neuinfektionen gemeldet, in Schleswig-Holstein 211, in Mecklenburg-Vorpommern 175, in Hamburg 132 und im Bundesland Bremen 51.