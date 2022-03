Stand: 25.03.2022 11:02 Uhr Corona-News-Ticker: "Wir können es so nicht laufen lassen"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 25. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Lauterbach: Risiko für schwere Verläufe höher denn je

Virologin Brinkmann: Corona-Regeln bleiben sinnvoll

Hamburger Frühlingsdom startet ohne Zugangsbeschränkungen

Verlängerte Maskenpflicht an Hamburgs Schulen wahrscheinlich

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 34.506 in Niedersachsen , 8.581 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 296.498 neue Fälle registriert - Inzidenz bei 1.756,4

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lauterbach: Risiko für schwere Verläufe höher denn je

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat erneut zur Corona-Impfung aufgerufen. Das Risiko, sich jetzt zu infizieren und einen schweren Verlauf bis hin zum Tod zu haben, sei "höher als es je war", sagte der SPD-Politiker auf der wöchentlichen Pressekonferenz mit dem Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler. Auch sollte eine vierte Impfung ernst genommen werden, vor allem in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. 90 Prozent, die sich nach der Empfehlung der Stiko das vierte Mal impfen lassen sollten, hätten dies noch nicht getan. "Wir können es so nicht laufen lassen", sagte Lauterbach. Es könne jetzt nicht einfach abgewartet werden, bis besseres Wetter die Lage entspanne. Er warnte nochmals vor einem "Freedom Day" - dem Fallenlassen aller Maßnahmen.

Der Minister appellierte an die Länder, jetzt Regelungen nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz umzusetzen, die für sogenannte Hotspots in kritischer Lage regional möglich sind. Eine dafür festzustellende Überlastung des Gesundheitswesens könne an konkreten Kriterien bemessen werden - etwa wenn planbare Operationen verschoben oder Patienten verlegt werden müssten. Lauterbach bekräftigte erneut, dass Hotspots auf diese Weise auch ein ganzes Bundesland umfassen können. Bei einer Gesundheitsministerkonferenz am kommenden Montag solle mit den Ländern gesprochen werden, um diese Regelung gangbar zu machen.

Virologin: Corona-Regeln bleiben sinnvoll

Die Virologin Melanie Brinkmann hält fortgesetzte Corona-Schutzmaßnahmen weiter für wichtig. "Die BA.2-Variante heizt das ganze Infektionsgeschehen gerade noch mal an", sagte die Expertin vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung im Interview mit NDR Info. Die Dunkelziffer sei hoch, Brinkmann schätzt, dass derzeit doppelt so viele Menschen infiziert sind wie statistisch erfasst. Die Zahlen seien dennoch wichtig - gerade für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können - um einzuschätzen, wie hoch das Infektionsrisiko derzeit ist.

AUDIO: Virologin: "BA.2 heizt Infektionsgeschehen noch mal richtig an" (6 Min) Virologin: "BA.2 heizt Infektionsgeschehen noch mal richtig an" (6 Min)

Obwohl deutlich weniger Patienten wegen einer Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, identifiziert Brinkmann zwei Probleme: Zum einen könne die Impfung Long Covid mildern, aber nicht komplett verhindern. Und zum anderen seien gerade in der kritischen Infrastruktur die vielen Corona-bedingten Personalausfälle derzeit ein massives Problem.

In der Gesellschaft gebe es nach zwei Jahren Pandemie eine gewisse "Corona-Müdigkeit". "Viele verfolgen das Geschehen gar nicht und wissen nicht so recht, was um sie herum passiert." Deshalb sei es weiter wichtig, Regeln zu haben. Zudem müsse die Impflücke unbedingt geschlossen werden. "Mein Gefühl ist, dass das schwierig wird", sagte Brinkmann." Wer sich bis jetzt nicht habe impfen lassen, sei schwer zu erreichen. Die Botschaft laute: "Wer dreifach geimpft ist, ist gut geschützt."

Hamburg: Verlängerte Maskenpflicht an Schulen wahrscheinlich

In Hamburgs Schulen gilt wahrscheinlich auch nach Ostern weiter eine Maskenpflicht. "Wir setzen weiter auf Vorsicht und Sicherheit", sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern im Schulausschuss der Bürgerschaft. In der kommenden Woche wird das Parlament darüber entscheiden, ob Hamburg zu einem Corona-Hotspot erklärt wird und damit die Masken bleiben.

Hamburgs Verfassungsschutz warnt vor UMEHR-Demo

Hamburgs Verfassungsschutz hat vor der Teilnahme an einer für morgen von dem Verein UMEHR angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gewarnt. Wer an den Versammlungen des Vereins teilnehme, marschiere Seite an Seite mit Extremisten, sagte Verfassungsschutzsprecher Marco Haase. Die Gruppe stehe dem demokratischen Verfassungsstaat offen feindlich gegenüber und zeige zudem eine "ausgesprochen pro-russische Haltung". Im Bezug auf den Ukraine-Krieg würden die Ukraine und die Nato als Aggressoren dargestellt.

Niedersachsen: Millionen Euro an Fördermitteln für Luftfilter nicht abgerufen

In Niedersachsen sind Gelder eines Bundesprogramms zum Einbau von Luftreinigern in Schulen und Kitas bei Weitem nicht ausgeschöpft worden. Landesweit wurden 5,6 Millionen Euro abgerufen, wie das niedersächsische Kultusministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zur Verfügung standen eigentlich 30 Millionen Euro, davon 19 Millionen vom Bund und 11 Millionen vom Land. Hintergrund ist möglicherweise die knappe Zeitspanne, in der Anträge gestellt werden konnten, nämlich zwischen dem 11. November 2021 und dem 15. Februar 2022. Bereits im vergangenen Herbst hatten Linke und FDP die schleppende Umsetzung des Bundesprogramms in Niedersachsen kritisiert. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) lasse Millionenbeträge liegen, er blockiere den Einbau der Filter, bemängelten beide Parteien. Ein Sprecher von Minister Tonne wies die Kritik zurück: Schon vor dem Start des Bund-Länder-Förderprogramms hätten die Schulträger verschiedene Landesprogramme nutzen können - unter bestimmten Voraussetzungen auch zum Einbau mobiler Luftfiltergeräte.

Hamburger Frühlingsdom startet - Maskenpflicht auf Heiligengeistfeld

Keine Zugangsbeschränkungen, dafür aber Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und 3G-Nachweis in der Gastronomie - mit diesen Regeln startet heute Nachmittag Hamburgs größtes Volksfest seine Frühlingsausgabe. Damit bringt der Frühlingsdom nun nach Corona-bedingten Absagen und Einschränkungen wieder größtmögliche Normalität auf das Heiligengeistfeld. Der Frühlingsdom mit seinen 232 Schausteller-Betrieben geht bis zum 24. April.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen erstmals über 2.000

In Niedersachsen hat die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals den Wert von 2.000 überstiegen: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt er aktuell bei 2.010,5 (Vortag: 1.951,4 / Vorwoche: 1.638,2). Die Zahl der neuen laborbestätigten Corona-Fälle beträgt 34.506 (Vortag: 36.969 / Vorwoche: 36.254). Landesweit verstarben zudem 28 weitere Menschen an oder mit einer Corona-Infektion, insgesamt zählt Niedersachsen nun 7.918 Verstorbene im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung seit Pandemie-Beginn.

RKI registriert 296.498 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.756,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und hat erneut einen Höchstwert erreicht: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner je Woche heute früh mit 1.756,4 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.752,0 gelegen, vor einer Woche bei 1.706,3 (Vormonat: 1.259,5). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 296.498 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 297.845). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 288 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128.110.

8.581 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - neuer Höchstwert bei Inzidenz

Das Bundesland Schleswig-Holstein hat binnen 24 Stunden 8.581 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren 8.595 gemeldet worden, vor einer Woche 8.146. Die landesweite Corona-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut leicht gestiegen: Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner erreicht den neuen Höchstwert von 1.574,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Vier weitere Menschen starben den Angaben zufolge mit oder an einer Corona-Infektion. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten im hohen Norden seit Pandemie-Beginn auf 2.258. Aktuell werden landesweit 50 an Covid-19 erkrankte Menschen in Krankenhäusern behandelt, 27 von ihnen auf einer Intensivstation.

Durch den Freitag mit dem Corona-Live-Ticker von NDR.de

Hallo und guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 25. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.

