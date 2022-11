Stand: 29.11.2022 06:27 Uhr Corona-News-Ticker: Wie lange bleibt Maskenpflicht in Bus und Bahn?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 29. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Verkehrsminister beraten über Maskenpflicht in Bus und Bahn

Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden: 337,7 in Niedersachsen; 199,2 in Schleswig-Holstein; 208,7 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 190,6

Verkehrsminister beraten über Maskenpflicht in Bus und Bahn

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten heute Nachmittag über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Bremen als Vorsitzland hatte den Antrag eingereicht, die Maskenpflicht im ÖPNV bundesweit zur Einführung des vorgesehenen 49-Euro-Tickets Anfang März abzuschaffen - falls die Pandemielage dies zulässt. Angestrebt wird ein einheitliches Vorgehen der Länder.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 199,2

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 199,2, wie Daten der Landesmeldestelle zeigen. Gestern hatte die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 156,3 gelegen, vor einer Woche betrug sie 190,8. Es wurden 1.688 Neuinfektionen gemeldet. 22 Covid-19-Patientinnen und -Patienten werden intensivmedizinische versorgt. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 5,0.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 337,7

Nach Angaben des RKI beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen aktuell 337,7. Am Vortag hatte der Wert 286,9 betragen, in der Vorwoche 279,2. Es wurden 9.143 Neuinfektionen verzeichnet und 24 weitere Todesfälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt auf 208,7

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 208,7, wie aus Daten des RKI hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 181,6 gelegen, in der Vorwoche betrug sie 178,9. Es wurden 1.259 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 190,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 190,6 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 178,3 gelegen (Vorwoche: 183,2; Vormonat: 436,4). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI seit gestern 46.552 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 41.676) und 162 Todesfälle (Vorwoche: 199).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 29. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus