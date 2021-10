Stand: 07.10.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Wie geht es an den Schulen weiter?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 7. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kultusminister beraten über weiteres Vorgehen in den Schulen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 141 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kultusminister beraten über weiteres Vorgehen in den Schulen

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten heute und morgen unter anderem über das weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie. Bundesweit bindende Beschlüsse sind bei dem Treffen in Potsdam nicht zu erwarten, da die Bundesländer über Maßnahmen an ihren Schulen selbst entscheiden. So ist beispielsweise unterschiedlich geregelt, wann und wo Schülerinnen und Schüler Masken tragen müssen und wie oft sie getestet werden. Über die Ergebnisse der Beratungen will die derzeitige KMK-Präsidentin, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), morgen bei einer Pressekonferenz informieren.

Pro und Kontra: Impfpflicht in Heimen und Kliniken?

Sollten Pflegekräfte und Krankenhauspersonal verpflichtet werden, sich gegen Corona impfen zu lassen? Die NDR Journalisten Christina Harland-Lange und Helmut Eickhoff vertreten dazu gegensätzliche Standpunkte.

VIDEO: Pro und Kontra: Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen (2 Min)

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - Sie können ihn kostenlos abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Schleswig-Holstein: Inzidenz liegt bei 27,8

Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gesunken. Aktuell liegt der Wert bei 27,8 - nach 28,0 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 141 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörde hervorgeht. Tags zuvor waren es 185. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat der Kreis Stormarn (52,2), die niedrigste Nordfriesland (9,0).

In den Krankenhäusern liegen landesweit derzeit 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen beträgt nach wie vor 26. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - mit 1,24 an.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Mit dem Live-Ticker von NDR.de durch den Donnerstag

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 7. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.