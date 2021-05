Stand: 21.05.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Wie geht es an Niedersachsens Schulen weiter?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 21. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschah, können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Niedersachsen: Wie geht es an Schulen weiter? Pressekonferenz live bei NDR.de

Hausarztpraxen überholen Impfzentren bei verabreichten Dosen pro Woche

Niedersachsen will Corona-Regeln schon ab Dienstag lockern

Neuinfektionen im Norden: 115 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Die deutschen Hausarztpraxen haben nach Angaben der Bundesregierung die Impfzentren bei der Verabreichung von Corona-Impfungen überholt. "Derzeit stehen wöchentlich rund drei Millionen Impfdosen von Biontech und Astrazeneca für die Impfungen in Arztpraxen zur Verfügung", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums den Zeitungen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Impfzentren bekämen aktuell lediglich noch 2,25 Millionen Dosen pro Woche. Ab Juni werde sich die an die Praxen gelieferte Menge voraussichtlich noch "erheblich steigern", sagte der Ministeriumssprecher. In der letzten Woche im Mai würden zudem 540.000 Dosen des Vakzins des Herstellers Johnson & Johnson an Betriebs- und Hausärzte gehen.

Niedersachsen: Wie geht es an den Schulen und Kitas weiter?

Seit dem 10. Mai sind die Schulen in Niedersachsen wieder im Wechselmodell. Seitdem sind die Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten fast überall weiter gesunken. Wie geht es künftig in den Schulen und Kitas weiter? Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will dazu heute im Rahmen der Landespressekonferenz den Stufenplan 2.0 erläutern. NDR.de überträgt ab 10.30 Uhr live.

Niedersachsen will Corona-Regeln früher lockern als geplant

Niedersachsen will nach Informationen des NDR einige Corona-Auflagen früher lockern als geplant. In Regionen mit stabilen Inzidenzwerten unter 50 soll frühestens ab Dienstag kommender Woche die Testpflicht für den Einzelhandel entfallen. Zudem wird die Maskenpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen aufgehoben. Auch die Begrenzung der Kundenzahl nach Quadratmetern entfällt bei dieser Inzidenz. Das geht aus einem Entwurf hervor, der dem NDR vorliegt. Der Testnachweis für Gäste von Cafés und Restaurants im Außenbereich bleibt dagegen bestehen. Die Regelung soll noch heute beschlossen werden.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 30,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 30,3 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 31,4 gelegen, vor einer Woche bei 42,8. In Kliniken lagen 133 Covid-19-Kranke, elf weniger als am Vortag. 40 Corona-Patienten wurden noch auf Intensivstationen behandelt - sechs weniger als am Vortag. 30 dieser Patienten wurden beatmet. Innerhalb eines Tages kamen 115 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu.

