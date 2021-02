Stand: 12.02.2021 15:34 Uhr Corona-News-Ticker: Weniger Infizierte in Hamburgs Pflegeheimen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 12. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Prüfverfahren für Curevac-Impfstoff hat begonnen

Zahl der Infizierten in Hamburger Pflegeheimen stark gesunken

Impftermine in Niedersachsen nur noch über Warteliste

Drei Viertel der Hamburger ohne Alterspriorisierung beim Impfen

Niedersachsen öffnet Blumenläden ab morgen

MV-Gipfel berät über Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse

Neuinfektionen: Niedersachsen 1.038, Schleswig-Holstein 366, Hamburg 228, bundesweit 9.860

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Vorpommern-Rügen verschiebt Öffnung neuer Impfzentren

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat die Öffnung von vier weiteren Impfzentren verschoben. Die in Ribnitz-Damgarten, Bergen auf Rügen, Bad-Sülze und Grimmen geplanten Zentren könnten nicht wie geplant am Montag öffnen, teilte der Landkreis mit. Grund seien technische Probleme. Das Impfzentrum in Stralsund sowie zwei mobile Impfteams seien aber weiter im Einsatz. Wann genau die zusätzlichen Impfzentren ihren Betrieb aufnehmen können, konnte der Landkreis nicht sagen.

Harz: "Größere Menschenansammlungen vermeiden"

Ausflüge in den Harz werden dieses Wochenende durch Straßensperrungen und Kontrollen erschwert. Die Stadt Goslar will die Zufahrten nach Hahnenklee abriegeln. Wegen der Schneemassen seien die Parkplätze entlang der Straßen nicht befahrbar. Allein Anwohnern bleibe die Durchfahrt erlaubt. Auch im Oberharz müssen sich Besucher auf Kontrollen von Polizei und Ordnungskräften einstellen. Die Behörden würden mit einem Großaufgebot vor Ort sein, teilte der Landkreis Goslar mit. Neben der gezielten Lenkung des Reiseverkehrs werde auch die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Größere Menschenansammlungen seien zu vermeiden, sagte Landrat Thomas Brych (SPD).

Husum: Fast 100 Corona-Fälle beim Schlachthof Danish Crown

Die Zahl der Infizierten aufgrund des Corona-Ausbruchs auf dem Schlachthof Danish Crown ist auf 97 gestiegen. Das Gesundheitsamt Nordfriesland hatte am Donnerstag 332 Personen aus dem Umfeld des Schlachthofs in Husum getestet. Noch liegen nicht alle Ergebnisse der Getesteten vor.

Weitere Informationen Husum: Fast 100 Corona-Fälle beim Schlachthof Danish Crown Die Zahl der Mitarbeiter, die nach Angaben des Kreises positiv getestet wurden, hat sich damit noch einmal fast verdoppelt. mehr

Prüfverfahren für Curevac-Impfstoff hat begonnen

Ein weiterer Impfstoff für die EU steht in den Startlöchern. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den Zulassungsprozess für den Impfstoff von Curevac begonnen. Wie das Tübinger Unternehmen mitteilte, reichte es die ersten Datenpakete bei der EMA ein und begann damit ein beschleunigtes rollierendes Zulassungsverfahren für den Wirkstoff. Dabei übermittelt die Firma der EMA noch während der laufenden Studien Daten, anstatt diese zu sammeln und erst am Ende auszuhändigen. Laut erster Zwischenergebnisse weist der Curevac-Impfstoff eine hohe Wirksamkeit auf. Nach früheren Angaben erwartet die Firma eine Zulassung Mitte des Jahres oder im dritten Quartal.

Weitere Öffnungen vor 7. März möglich

Die Bundesregierung hält weitergehende Öffnungen schon vor dem 7. März grundsätzlich für möglich. Wenn in einem Bundesland die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liege, könne dort gelockert werden, bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert. "So verstehe ich das, ja", sagte Seibert mit Blick auf die aktuellen Corona-Maßnahmen.

Zahl der Infizierten in Hamburger Pflegeheimen halbiert

Die Zahl der Infizierten in Hamburger Pflegeheimen hat sich binnen eines Monats halbiert. "Wir sehen hier einen merklichen und stabilen Abwärtstrend", sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich. Seien vor einem Monat noch rund 660 Bewohner und mehr als 330 Mitarbeiter von 65 Pflegeeinrichtungen betroffen gewesen, gebe es derzeit nur noch 228 betroffene Bewohner und 119 Beschäftigte in 38 Einrichtungen mit einer Infektion. Zwar gehe das Infektionsgeschehen in der Stadt insgesamt zurück. Die Sozialbehörde führt die sinkenden Zahlen in Heimen neben strengen Maßnahmen und Tests "auch schon auf die Impfkampagne zurück", so Helfrich. Am 26. Februar sollen die letzten Bewohner eines Pflegeheims ihre zweite Impfdosis erhalten.

Kita-Öffnung in Hamburg noch in den Ferien?

Die Kitas in Hamburg könnten noch während der Frühjahrsferien Anfang März aus dem Notbetrieb herausgehen. "Wir hoffen, schon Anfang des Monats die ersten Schritte in Richtung regulärer Kitabetrieb gehen zu können", sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich. Man sei mit den Trägern im Gespräch. Zuvor müssten aber mögliche Auswirkungen der Virusmutanten auf Kinder genau beurteilt werden. Derzeit wird etwa ein Drittel der Kinder in Kitas betreut.

Weitere Informationen Können Hamburger Kitas schon vor Ferienende wieder öffnen? Hamburgs Kitas befinden sich derzeit wegen der Corona-Pandemie im erweiterten Notbetrieb. Schon Anfang März könnte sich das ändern. mehr

228 Neuinfektionen in Hamburg

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist wieder gestiegen: Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Freitag 228 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind sieben mehr als am Freitag vor einer Woche und 34 mehr als am Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu gestern leicht auf 67,1 gestiegen. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 73,6 gelegen. Zudem sind elf Menschen an oder mit Corona gestorben.

Impftermin in Niedersachsen nur mit Warteliste

Auf der Warteliste für Impftermine in Niedersachsen stehen derzeit etwa 200.000 Menschen. Ein Platz dort ist nun aber auch zwingend notwendig, um einen der begehrten Termine für die Spritze zu bekommen. Bisher war es möglich, einen Termin direkt zu erhalten, wenn neue Daten freigegeben wurden. Dies geht nun nicht mehr, wie die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, in Hannover mitteilte. Wer bereits auf der Warteliste stehe, müsse somit keine Sorge mehr haben, dass andere Impfwillige, die sich später gemeldet haben, eher zum Zug kommen. Allerdings sind die Termine äußerst knapp, weil weniger Impfstoff geliefert wurde als angenommen. Die Gruppe der Menschen mit der höchsten Impfpriorität in Niedersachsen umfasst etwa 800.000 Menschen.

Weitere Informationen Corona-Impfkampagne: Mehr Impfstoff, mehr Termine Die Impfzentren im Land sollen ihre Kapazitäten hochfahren. Bis Ende März sollen 1,3 Millionen Impfstoffdosen kommen. mehr

1.038 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind 1.038 Menschen mit einer neuen Infektion mit dem Coronavirus registriert worden. Das sind 41 weniger als gestern und 96 mehr als Freitag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 65,4. Besonders hoch ist sie weiterhin in den Kreisen Vechta und Wesermarsch. Verstorben sind zudem 49 weitere Menschen in Niedersachsen an oder mit dem Virus.

Keine altersbedingte Impfung für drei Viertel der Hamburger

Gut drei Viertel (76,5 Prozent) der Bevölkerung in Hamburg fallen nicht in die altersbedingte Priorisierung bei den Corona-Impfungen. Die insgesamt 1,41 Millionen Menschen sind also jünger als 60 Jahre. Der Stadtstaat steht damit bundesweit an erster Stelle. In Mecklenburg-Vorpommern sind lediglich zwei Drittel (66,3 Prozent) unter 60 Jahre. Niedersachsen (71,1 Prozent) und Schleswig-Holstein (70,1 Prozent) liegen dazwischen. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes beziehen sich auf Ende 2019. Wer wann geimpft wird, hängt neben dem Alter aber auch von weiteren Faktoren ab - wie dem Beruf, Vorerkrankungen oder der Nähe zu besonders gefährdeten Menschen.

Insgesamt befinden sich 5,7 Millionen Menschen in Deutschland mit über 80 Jahren in der höchsten Priorisierung. 7,6 Millionen sind zwischen 70 und 80 Jahre alt. 10,5 Millionen Menschen sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. Etwa 12,1 Millionen Menschen sind unter 16 Jahren und können nicht geimpft werden, da bisher kein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen ist.

Neue Corona-Regelungen in Niedersachsen gelten ab morgen

Die Landesregierung von Niedersachsen hat die neuen Corona-Regeln vorgestellt, die morgen in Kraft treten sollen. Unter anderem dürfen Blumenläden und Gartencenter wieder öffnen. Diese Ausnahme gelte, da die Ware sehr verderblich sei, so die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder. Auch Autohändler sollen wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Probefahrten. Zudem wird eine Lockerung der Kontaktregel für Kinder eingeführt. Künftig sollen demnach zum Haushalt gehörende Kinder bis inklusive sechs Jahren nicht mehr von der Kontaktbeschränkung erfasst werden. Bisher gilt diese Ausnahme nur für Kinder bis drei Jahren. Fahrgemeinschaften für die Fahrt zur Arbeit sind mit Maske auch zugelassen. Friseure dürfen am 1. März wieder öffnen. Zudem beträgt die Quarantäne für Reiserückkehrer nun wieder 14 statt 10 Tage. Am fünften Tag muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. Reisende aus Hochrisikogebieten, in denen die Mutationen verbreitet sind, können die Quarantäne nicht verkürzen.

Weitere Informationen Corona-Verordnung: Verkauf von Pflanzen wieder erlaubt Der Krisenstab hat das ab morgen geltende Corona-Regelwerk des Landes vorgestellt. Die Lockerungen sind überschaubar. mehr

Überbrückungskredite für Coronahilfe-Antragsteller

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) rät Unternehmen und Selbstständigen, die Corona-Überbrückungshilfen beantragt haben und auf die Auszahlung warten, die Zwischenzeit mit einem Kredit der Hausbank zu überbrücken. Die Förderbank IFB Hamburg stellt dafür Liquiditätskredite zur Verfügung.

Weitere Informationen Corona-Hilfen: "Hamburg kommt gut voran" Was Hamburgs Finanzsenator Dressel Unternehmern und Selbstständigen rät, die mit dem Rücken zur Wand stehen. mehr

SH: Verwirrung in der Einzelhandelsbranche

In Schleswig-Holstein sollen ab 1. März Blumenläden und Gartencenter öffnen dürfen. "Bei den Unternehmen entsteht durchaus Verwirrung, warum einige wieder öffnen dürfen und einige nicht", sagte Handelsexpertin Julia Körner von der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein. Unzufrieden sind auch Fahrlehrer und Fitnessstudios. Vielen fehle eine Perspektive.

Biontech entwickelt Impfmanagement-System

Der Impfstoffhersteller Biontech entwickelt eine Software für das bundesweite Impfmanagement. Das Bundesgesundheitsministerium ist mit Biontech nach Informationen des Magazins "Spiegel" im Gespräch. Die Software sei laut Unternehmen bereits weitgehend fertig. Das IT-System solle alle zugelassenen Vakzine umfassen, nicht nur die Biontech-Lieferungen. Es soll steuern, wie viele Dosen in welches Impfzentrum geliefert werden, wann und wo Nachlieferungen erforderlich sind, wie möglichst viele Impfungen trotz knapper Dosen durchgeführt werden können. Selbst die in den Impfzentren an bestimmten Tagen benötigte Personalstärke ließe sich berechnen. Diese bessere Planungssicherheit könnte unter anderem verhindern, dass Impftermine ausfallen und kurzfristig Hunderttausende Impfdosen zusätzlich verfügbar machen, weil die Dosen für die zweite Impfung nicht mehr zurückgehalten werden müssten.

Selbstständige hoffen auf mehr Kinderkrankengeldtage

Gesetzlich Versicherte bekommen in Zukunft 20 Kindergeldkrankentage pro Elternteil, Alleinerziehende 40. Aber privat und freiwillig gesetzlich Versicherte ohne Krankengeldtage-Anspruch fallen aus der Regelung. "Das sehen wir als einseitige Diskriminierung", sagt Vera Dietrich vom Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland. Die Politik hat die Problematik immerhin erkannt.

AUDIO: Länger Kinderkrankengeld - nicht für Privatversicherte (4 Min)

Lieferverzögerungen beeinflussen Impfungen beim Hausarzt in MV

Seit einer Woche wird in Nordwestmecklenburg auch in Hausarztpraxen gegen Corona geimpft. Lieferverzögerungen beim Biontech/Pfizer-Impfstoff wirken sich auf das Pilotprojekt aus. Nur sechs der zehn beteiligten Praxen bekamen den Impfstoff. Die Hausärzte, denen das Serum geliefert wurde, konnten in der einen Woche seit Beginn 144 Impfdosen verabreichen. Zuvor gab es etwa zwei Wochen lang eine Testphase und insgesamt wurde das Mittel in den Hausarztpraxen in Nordwestmecklenburg bis heute 500 Mal gespritzt.

Weitere Informationen Nur wenig Dosen: Corona-Impfungen in Hausarztpraxen in MV Seit einer Woche wird in Nordwestmecklenburg auch in Hausarztpraxen gegen Corona geimpft. Lieferverzögerungen wirken sich aus. mehr

Niedersachsen: Impfstoff vollständig ausnutzen

Ab sofort dürfen auch in Niedersachsen sieben statt sechs Impfdosen aus einer Ampulle der Hersteller Biontech/Pfizer gezogen werden. Das erfuhr der NDR auf Anfrage beim Sozialministerium. Der Bund habe den Ländern signalisiert, dass die Füllhöhe der Impfdosen oftmals eine siebte Dose ermögliche, sagte ein Ministeriumssprecher. Das komme durch eine leichte Überfüllung der Mehrdosenbehältnisse in einigen Fällen zustande. Bei der Nutzung der sogenannten "7. Dosis", müsse allerdings sichergestellt werden, dass tatsächlich noch mindestens 0,3 Milliliter des Vakzins in der jeweiligen Ampulle vorhanden seien. Reste aus mehreren Ampullen dürften nicht vermischt werden.

Weitere Informationen Corona-Impfung: In Niedersachsen ist siebte Dosis möglich Ab sofort darf aus Biontech/Pfizer-Ampullen eine weitere Impfdosis entnommen werden. Reste sollen verimpft werden. mehr

Bund einigt sich auf Finanzhilfen für wichtige Flughäfen

Der Bund will in der Corona-Krise vor allem die wichtigen großen Verkehrsflughäfen in Deutschland mit einmaligen Zuschüssen stützen. Das sieht ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung vor, auf das sich Finanz- und Verkehrsministerium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigten. Das Paket sieht vor, dass der Bund einmalig mit Zuschüssen zwölf wichtigen Flughäfen hilft, an denen er nicht selbst beteiligt ist. Dies sind einem Papier zufolge die Flughäfen Hamburg, Hannover, Münster/Osnabrück, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Leipzig, Nürnberg, Saarbrücken und Stuttgart. Konkret geht es um die Erstattung von Kosten für das Offenhalten von Flughäfen zu Beginn der Pandemie. Für kleine Regionalflughäfen sind dagegen nur Entlastungen bei Gebühren vorgesehen. Das gilt auch für den Flughafen Rostock-Laage in Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Informationen Offenbar keine Corona-Hilfen für Flughafen Rostock-Laage Der Flughafen Rostock-Laage geht bei den Corona-Hilfen des Bundes offenbar leer aus, nur größere Airports werden unterstützt. mehr

RKI verzeichnet bundesweit 9.860 Neuinfektionen

In Deutschland sind binnen eines Tages 9.860 Neuinfektionen verzeichnet worden. Gestern waren es noch 10.237 gewesen, eine Woche zuvor 12.908. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 556 Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 64.191. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück und lag bei 62,2. Am Vortag hatte sie bei 64,2 gelegen.

366 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden um 366 gestiegen. Das meldeten die Gesundheitsbehörden des Landes. Am Vortag waren es 335 neue Corona-Fälle gewesen, vor einer Woche 295. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg landesweit demnach leicht an - von 60,2 auf jetzt 61,5. Über dem Wert von 100 liegt er in Schleswig-Holstein aktuell in Flensburg (133,1) und Lübeck (100,7) sowie im Kreis Pinneberg (103,4). In Kreisen oder kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein mit hohen Inzidenzzahlen könnte der angestrebte Neustart des Regelbetriebs in den Grundschulen ab 22. Februar noch ausgesetzt werden.

MV berät über Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommernsberät ab heute Mittag mit Vertretern von Kommunen, Gewerkschaften und Sozialverbänden über die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse. In der Videokonferenz geht es etwa um den Fahrplan für Schulen und Kitas nach den Winterferien, die noch bis kommende Woche andauern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte gestern im Landtag in Schwerin, dass die Klassenstufen 1 bis 6 nach den Ferien zum regulären Betrieb zurückkehren sollen. Voraussetzung sei, dass im betroffenen Landkreis oder kreisfreier Stadt stabil weniger als 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden. Diesen Wert haben jedoch noch nicht alle Regionen im Bundesland erreicht, wodurch noch offen ist, wie es dort weitergeht.

Weitere Informationen MV-Gipfel: Wie geht es weiter für Wirtschaft und Tourismus? Landesregierung, Kommunalpolitiker und Vertreter von Verbänden beraten über das Vorgehen in der Corona-Pandemie. NDR.de überträgt die Statements live. mehr

Win-win-Situation: Aushilfsarbeit in Seniorenheimen

In der Corona-Krise können viele Menschen zurzeit nicht in ihren eigentlichen Jobs arbeiten. Einige von ihnen haben aber die Möglichkeit, in Seniorenheimen zu helfen und dort zum Beispiel Corona-Schnelltests durchzuführen. So verdienen sie von ihnen zum Teil dringend benötigtes Geld - und tun auch noch etwas Gutes für die Gesellschaft. Eine Reportage aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

VIDEO: Kurzarbeiter oder Arbeitssuchende unterstützen Seniorenheime (2 Min)

NDR.de-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 12. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.079 in Niedersachsen, 194 in Hamburg, 335 in Schleswig-Holstein, 174 in Mecklenburg-Vorpommern und 82 im Land Bremen - bundesweit 10.237 Neuinfektionen bestätigt.