Stand: 01.01.2022 07:22 Uhr Corona-News-Ticker: Wenig Verstöße zum Jahreswechsel im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Neujahrstag, 1. Januar 2022, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Weitgehend ruhiger Jahreswechsel im Norden

Weil: Coronavirus bleibt auch im neuen Jahr größte Herausforderung

Neujahrs-Boostern im Hamburger Rathaus - Tschentscher impft mit

Italien, Malta und Kanada jetzt Hochrisikogebiete

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: Aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegen noch keine Zahlen vor

Bundesweit 26.392 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Noch keine Angaben zu Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Corona-Dasboard Niedersachsen weist noch keine aktuellen Zahlen über bestätigte Neuinfektionen auf.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 220,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert nun bei 220,3. Am Vortag hatte er bei 214,9 gelegen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 242,9. Binnen 24 Stunden wurden 26.392 Neuinfektionen verzeichnet. Das RKI wies darauf hin, dass sich wegen der Feiertage weniger Menschen testen ließen und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiteten. Die tatsächlichen Zahlen könnten daher höher liegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich gesagt, dass die realistische Inzidenz wohl zwei- bis dreimal höher liegt. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Deutschland stieg um 184 auf 112.109.

Weitgehend ruhiger Jahreswechsel im Norden

Die Menschen in Norddeutschland haben sich in der Silvesternacht weitgehend an die Regeln gehalten, die wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante galten. Nach Einschätzung der Polizei war die Lage verhältnismäßig ruhig. Hamburg hat den Jahreswechsel mit verhaltenem Feuerwerk und dem Klang von Schiffshörnern gefeiert. Größere Veranstaltungen mussten nicht aufgelöst werden. An den Landungsbrücken versammelten sich der Polizei zufolge bis zu 1.500 Menschen in kleineren Gruppen, am Jungfernstieg an der Binnenalster bis zu 1.000. Auf der Reeperbahn blieb es bis Mitternacht ruhig. Es sei weniger los als im vergangenen Jahr, sagte ein Beamter vor Ort. Kein Wunder: Auf der Großen Freiheit etwa hatte nur eine Bar geöffnet.



Für die Polizei in Niedersachsen und Bremen verlief der Silvesterabend ebenfalls größtenteils ruhig. Auch in der Landeshauptstadt blieb es trotz vieler Menschen auf den Straßen entspannt für die Einsatzkräfte. "Ich bin angenehm überrascht", sagte ein Sprecher der Polizei Hannover um kurz vor 1 Uhr nachts. Größere Auseinandersetzungen oder Verletzte habe es nicht gegeben. "Die meisten Leute halten sich anscheinend an die Regeln", sagte ein Sprecher der Polizei in Lüneburg. Auch in Bremen wurden nur vereinzelt Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln begangen.



Auch in Mecklenburg-Vorpommer hatte die Polizei wenig zu tun. Herausragende Einsätze gab es zunächst nicht, wie ein Sprecher des Innenministeriums am frühen Neujahrsmorgen mitteilte.



Die Menschen in Schleswig-Holstein begrüßten ebenfalls ruhiger als in der Vergangenheit das neue Jahr. Die Lage war nach Einschätzung des Innenministeriums entspannt.

Weil: Corona bleibt Herausforderung - Einsicht und Gemeinsinn wichtig

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Corona-Pandemie als eine der größten Herausforderungen in der Geschichte des Bundeslandes bezeichnet. "Das Virus hält uns unverändert in Atem", sagte Weil laut dem vorab verbreitetem Redemanuskript in seiner Neujahrsansprache. 2021 sei Niedersachsen 75 Jahre alt geworden und abgesehen von den ersten, schwierigen Jahren des Wiederaufbaus habe das Land noch nie eine solche Krise zu bewältigen gehabt. Weil bedankte sich ausdrücklich bei denen, die nun schon so lange Tag für Tag auf den Intensivstationen um das Leben ihrer Patienten kämpften. Er wolle sich aber auch bei der großen Mehrheit der Bevölkerung, bei Millionen von Bürgerinnen und Bürgern, bedanken, die Tag für Tag Vorsicht und Zurückhaltung übten, sich an die Regeln hielten und viel Gemeinsinn bewiesen. "Eine gute Portion norddeutsche Gelassenheit, eigene Einsicht und viel Gemeinsinn - das hat uns bis hierhin sehr geholfen." Gerade in den kommenden Wochen gehe es nun noch einmal darum, ganz besondere Vorsicht und Zurückhaltung zu üben, damit öffentliche Angebote, Schulen und Kitas und vieles andere nicht wieder eingeschränkt werden müssten, betonte Weil mit Blick auf die besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus. "Wir sind dem Virus nach wie vor nicht schutzlos ausgeliefert", sagte Weil. "Je mehr von uns geimpft sind, desto sicherer sind wir alle."

Weitere Informationen Weil macht Hoffnung auf ein normales Leben im neuen Jahr In seiner Neujahrsansprache lobt der Ministerpräsident die Niedersachsen für Gelassenheit, Einsicht und Gemeinsinn. mehr

Neujahrs-Boostern im Hamburger Rathaus - Tschentscher impft mit

Eigentlich gibt es am 1. Januar immer den traditionellen Neujahrs-Empfang des Ersten Bürgermeisters. In einer langen Schlange stehen dann Hamburgerinnen und Hamburger vor dem Rathaus, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Dieser Empfang fällt wegen der Corona-Pandemie dieses Mal erneut aus, lange Schlangen dürfte es aber trotzdem geben: Denn heute wird von 11 bis 17 Uhr im Rathaus geimpft - und zwar im Kaisersaal. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist als Impfarzt mit dabei.

Weitere Informationen Corona: Booster-Impfungen an Neujahr im Hamburger Rathaus Heute öffnet das Hamburger Rathaus für Impfungen. Hamburgs erster Bürgermeister ist von Beruf Arzt und impft mit. mehr

Italien, Malta und Kanada jetzt Hochrisikogebiete

Die beliebten Urlaubsländer Italien und Malta gelten wegen ihrer hohen Corona-Infektionszahlen von heute an als Hochrisikogebiete. Auch Kanada und San Marino sind von der Bundesregierung nun so eingestuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Ab dem kommenden Dienstag will die Bundesregierung die wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Variante verhängten Einreisebeschränkungen für Großbritannien, Südafrika, Namibia und sechs weitere afrikanische Staaten wieder lockern. Die neun Länder sollen dann vom Virusvariantengebiet zum Hochrisikogebiet zurückgestuft werden. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist aber darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind.

Weitere Informationen Urlaub trotz Corona: Welche Regeln gelten? Wer aus Risikogebieten einreist, muss sich digital anmelden. Für Hotels gilt in Deutschland meist die 2G- oder 2G-Plus-Regel. mehr

Zahlen aus Schleswig-Holstein verzögern sich

Die tägliche Meldung zu den Corona-Zahlen aus Schleswig-Holstein entfällt, da die Zahlen Fragen aufwerfen, die zunächst nicht geklärt werden konnten.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Guten Morgen und ein frohes neues Jahr! Corona-Live-Ticker startet

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr und einen guten Start in den Tag! Unser Corona-Live-Ticker startet in sein drittes Jahr und hält sie auch heute über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.