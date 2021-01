Stand: 19.01.2021 14:58 Uhr Corona-News-Ticker: Welche neuen Regeln kommen?

Entwurf für Bund-Länder-Treffen : Lockdown bis Mitte Februar verlängern, Pflicht zu medizinischen Masken und Recht auf Homeoffice

Neuverschuldung des Bundes wegen Corona auf Rekordhoch

Impfkampagne in Niedersachsen verzögert sich

Corona-Ausbruch in Hamburger Altenheim

Gemeldete Neuinfektionen: 598 in Niedersachsen, 251 in Hamburg, 219 in Schleswig-Holstein, 11.369 bundesweit

Bund-Länder-Beratungen haben begonnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Länderchefs haben ihr Treffen per Videoschalte begonnen. Sie beraten über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Laut Beschlussvorlage des Bundes, die unter anderem dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll der Lockdown bis zum 15. Februar verlängert werden. Schulen und Kitas sollen Medienberichten zufolge weitgehend geschlossen bleiben. Außerdem ist der Bund demnach dafür, im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen medizinische Masken verpflichtend vorzuschreiben. Zudem sollen Arbeitgeber verpflichtet werden, Homeoffice zu ermöglichen. Eine Arbeitsgruppe soll Konzepte für Lockerungen erstellen, wenn ein Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche erreicht wird. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet allerdings unter Berufung auf Teilnehmerkreise, dass SPD-Länder eine Reihe von Änderungen an der Beschlussvorlage des Bundes fordern.

Neuverschuldung des Bundes 2020 auf Rekordhoch, aber geringer als erwartet

Hilfspakete, Mehrwertsteuersenkung, Unternehmensrettung: Der Bund hat 2020 laut vorläufigem Haushaltsabschluß des Bundesfinanzministeriums 130,5 Milliarden Euro neue Kredite aufgenommen. Das ist mit Abstand ein neuer Höchswert. Der bisherige Rekordwert lag bei 44 Milliarden Euro im Jahr 2010. Geplant war allerdings ein Kreditrahmen von bis zu 218 Milliarden Euro. "Die wirtschaftliche Entwicklung ist besser, die Arbeitsplatzverluste geringer, die Steuereinnahmen höher und die Neuverschuldung deutlich niedriger als zeitweise prognostiziert wurde", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Weniger Neuverschuldung sei nicht nur positiv, so Eckhart Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Auf der anderen Seite ist es kein Grund zur Freude, dass die Wirtschaftshilfen kaum abgeflossen sind. Die Unternehmen warten auf die dringende Unterstützung." Komplizierte Anträge und Verzögerungen seien mitschuld daran, dass weniger Geld an Geschädigte ging als erwartet.

Niedersachsen erhält im Januar 40 Prozent weniger Impfstoff als erwartet

Niedersachsen bekommt nach Angaben der Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, im Januar 40 Prozent weniger Impfstoff geliefert als angekündigt. Grund ist die Produktionsumstellung des Impfstoffherstellers Biontech in seinem Werk in Belgien. Biontech hatte die Produktion runtergefahren, um umzubauen und zukünftig mehr produzieren zu können. Bisher sind in Niedersachsen demnach 41.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Altenheimen geimpft worden. Aufgrund der Lieferverzögerung wird die Impfung aller Pflegeheim-Bewohner länger dauern als geplant. Mit dem Impfen von über 80-Jährigen, die noch zu Hause wohnen, könne zum 1. Februar nur in wenigen Impfzentren begonnen werden.

SH: Softwareprobleme bei Novemberhilfen

Aufgrund eines Softwarefehlers kommt es in Schleswig-Holstein zu Verzögerungen bei der Auszahlung der Novemberhilfen für Unternehmen und Soloselbständige. Der Fehler an einer Software des Bundes sei am Freitag bemerkt und habe bisher nicht behoben werden können. "Wir hoffen, dass der Fehler schnell behoben werden kann, wir arbeiten jetzt händisch Dinge nach. Das dauert natürlich länger und das ist nicht im Interesse der Unternehmen", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Betroffen ist nach Informationen des Wirtschaftsministeriums auch Hamburg.

251 Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg sind 251 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Gestern waren es 205 Neuinfektionen. Dienstag vergangener Woche lag die Inzidenz mit 390 Neuinfektionen noch bei 146,2. Heute liegt sie bei 104,5. Elf Menschen starben an oder mit dem Coronavirus. 514 Menschen werden wegen einer Corona-Erkrankung derzeit stationär behandelt.

HH, MV und SH: 1,26 Millionen Kinder profitieren von Familienbonus

In Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben knapp 1,26 Millionen Kinder den Corona-Kinderbonus von 300 Euro erhalten. Mehr als 370 Millionen Euro sind von der Familienkasse Nord an die Eltern ausgezahlt worden. In Schleswig-Holstein erhielten rund 351.800 Berechtigte mit insgesamt 586.100 Kindern den Bonus. In Hamburg waren es 231.000 mit 381.300 Kindern und in Mecklenburg-Vorpommern 183.900 Berechtigte mit 291.800 Kindern. Mit dem Bonus sollten Familien unterstützt und die Kaufkraft angekurbelt werden. Für Kinder, die noch 2020 geboren wurden und für die bislang kein Antrag auf Kindergeld gestellt wurde, kann der Kinderbonus auch im Jahr 2021 nachträglich ausgezahlt werden. Für Niedersachsen ist die Familienkasse Niedersachsen/Bremen zuständig.

88 von 118 Senioren in Altenheim erkrankt

In dem Hamburger Altenheim Seniorenhaus Matthäus in Hamburg-Winterhude sind 88 der 118 Bewohnerinnen und Bewohner an Corona erkrankt. Zehn Menschen seien bereits mit Corona gestorben. Auch 26 der 96 Pflegerinnen und Pfleger wurden laut des Betreibers, der Diakoniestiftung Alt-Hamburg, seit Weihnachten positiv getestet. Die erste Infektion war am 25. Dezember nachgewiesen worden. "Erfreulicherweise kann man sagen, dass beim letzten Test keine weiteren Infektionen dazu gekommen sind. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo das fast überwunden ist", sagte der Geschäftsführer-Assistent der Diakoniestiftung Alt-Hamburg, Jan Hell, heute. Wie es zu dem großen Ausbruch kommen konnte, soll nun untersucht werden.

598 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Neuinfektionen um 598 Fälle gestiegen. 83 Menschen sind am oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Inzidenz liegt derzeit bei 102,3. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der niedersächsischen Landesregierung hervor. Am Dienstag vor einer Woche waren 662 Neuinfektionen registriert worden und 15 Menschen gestorben. Die Inzidenz lag ähnlich hoch bei 103,8.

Lockdown soll offenbar bis Mitte Februar verlängert werden

Am Nachmittag beraten Bund und Länder über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Laut Beschlussvorlage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll der derzeitige Lockdown wohl bis Mitte Februar verlängert werden. Zudem soll es eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in Nahverkehr und Geschäften geben. OP-Masken oder FFP2-Masken hätten eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken, heißt es in dem Entwurf. Auch Regeln für das Arbeiten im Homeoffice sollen dem Entwurf zufolge verschärft werden. Das Bundesarbeitsministerium soll voraussichtlich eine Verordnung erlassen, wonach überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglicht werden müsse.

Experten raten zu strengeren Maßnahmen

Am Abend vor den heutigen Beratungen von Bund und Ländern haben Experten ihre Einschätzung zur aktuellen Lage abgegeben. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten hörten unter anderem Virologen, Psychologen und Mobilitätsforscher. Der derzeit leicht positive Trend sinkender Zahlen dürfe nicht überschätzt werden, erklärten die Wissenschaftler. Sie plädierten für eine weitere Reduzierung der Kontakte und Einschränkung der Mobilität.

Kleinere Proteste gegen Corona-Regeln in MV

Gestern Abend haben erneut zahlreiche Menschen gegen die ihrer Auffassung nach zu strengen Corona-Einschränkungen demonstriert. Laut Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg, wurden die Kontaktabstände und andere Auflagen bei den Protestaktionen in sechs Orten weitgehend eingehalten. Jeweils etwa 50 Teilnehmer kamen in Rostock, Neubrandenburg und Benz auf Usedom (Vorpommern-Greifswald) zusammen. Weitere Aktionen gab es in Waren an der Müritz, Wolgast (Vorpommern-Greifswald) und Stralsund. Im Nordosten lag die Wochen-Inzidenz zuletzt bei 118 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Homeschooling weiter oft unausgereift

Jugendliche müssen Papiere in der Schule abholen und lernen an Handys. Lehrer besitzen keine Dienstlaptops und verzweifeln am Schul-Wlan. Homeschooling ist auch zehn Monate nach dem ersten Lockdown noch oft unausgereift.

MV: Wintersemester von Regelstudienzeit ausgenommen

Nach dem Sommersemester wird nun auch dieses Wintersemester in Mecklenburg-Vorpommern nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. Das teilte das Bildungsministerium am Morgen mit. Somit können Studierende beispielsweise länger Bafög beziehen. "Die Studierenden benötigen Planungssicherheit und müssen in die Lage versetzt werden, ihr Studium ohne finanzielle Sorgen erfolgreich abzuschließen", sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Am vergangenen Freitag hatte bereits Schleswig-Holstein diese Regelung beschlossen.

Jedes zweite Kind in Hamburg geht weiter in die Kita

Einige Kitas sind fast leer, andere sehr voll: Aber etwa die Hälfte der Kita-Kinder in Hamburg wird derzeit in der Einrichtung betreut. Auch wenn diese sich mit Bitten an die Eltern wenden würden, die Kinder zu Hause zu lassen, müssten sie allen Kindern eine Betreuung anbieten, so die Sozialbehörde. Denn die Hamburger Kitas sind im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb - nicht in der Notbetreuung. Sie werden also voll bezahlt, können aber beispielsweise die Betreuungszeiten verkürzen, um die Gruppen klein zu halten.

11.369 Neuinfektionen bundesweit registriert

In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Robert Koch-Institut 11.369 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 989 Menschen starben demnach mit oder an dem Virus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 131,5. Die aktuellen Zahlen können Nachmeldungen vom Vortag enthalten, denn gestern waren laut RKI Probleme bei der Datenübermittlung einiger Bundesländer aufgetaucht. "Aus Rheinland-Pfalz wurden gestern keine Daten übermittelt. Aus Bayern und dem Saarland wurden Daten übermittelt, allerdings sind die Daten nicht vollständig am RKI eingegangen." Vergangenen Dienstag hatte es bundesweit ähnlich 12.802 Neuinfektionen und 891 Todesfälle gegeben.

Neue Folge von Drosten-Podcast

Heute Nachmittag gibt es eine neue Folge des NDR Info Podcast Coronavirus Update. In dieser Woche spricht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wieder mit Prof. Dr. Christian Drosten, dem Chefvirologen der Berliner Charité.

Merkel berät mit Bundesländern über Corona-Lage

Bund und Länder wollen heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Im Gespräch ist dabei offenbar auch eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre. Im Vorfeld hatten sich führende Regierungspolitiker, aber auch Politiker aus den Ländern wie etwa Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) für eine Verlängerung und Verschärfung der Corona-Auflagen ausgesprochen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach sich gegen etwaige nächtliche Ausgangssperren in seinem Bundesland aus. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert eine Verpflichtung für die Arbeitgeber, ihren Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warb für eine weitere Kontaktverringerung im Privaten und in der Arbeitswelt. Grund für die Diskussion über weitere Verschärfungen und für den um eine Woche vorgezogenen Bund-Länder-Gipfel sind die weiter angespannte Infektionslage in Deutschland sowie die Sorge vor Virus-Mutationen.

219 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 219 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es 215, am Dienstag vor einer Woche 216. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank leicht auf 87,3. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 23 auf 675. Bei den gemeldeten Corona-Zahlen, ist zu berücksichtigen, dass am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. 454 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 77 werden intensivmedizinisch betreut - 48 mit Beatmung.

Corona-Schnelltest: Hamburger Unternehmen vor dem Start

Ein Hamburger Unternehmen hat einen Schnelltest entwickelt, den jeder selbst durchführen können soll. Auch wenn die Sozialbehörde einer Schnellzulassung eher skeptisch gegenübersteht, möchte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) bereits heute im Senat dafür werben.

