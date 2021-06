Stand: 01.06.2021 06:25 Uhr Corona-News-Ticker: Weitere Lockerungen gelten in Hamburg und MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 1. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Corona-Blog für den Norden von Montag.

Das Wichtigste in Kürze:

Weitere Corona-Lockerungen treten in MV in Kraft

Hamburger Hotels empfangen wieder Touristen

Neuinfektionen im Norden: 42 positive Tests in Schleswig-Holstein; bundesweit 1.785 neue Corona-Fälle gemeldet

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweit 1.785 Neuinfektionen - Inzidenz steigt leicht an

Erstmals seit drei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute früh hervor. Demnach liegt der Wert bei 35,2. Gestern betrug er 35,1, vor einer Woche 58,4. Zuletzt gestiegen war die Inzidenz von 9. auf den 10. Mai, seitdem war sie kontinuierlich gefallen. Was der Inzidenz-Anstieg genau bedeutet, ist nur schwer einzuschätzen. Das RKI hatte nach dem Pfingstmontag darauf hingewiesen, dass der Feiertag zunächst zu weniger gemeldeten Erregernachweisen - und damit einer niedrigeren Inzidenz - geführt haben dürfte. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 1.785 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.911 Ansteckungen gelegen.

Jugendherbergen in SH dürfen wieder Klassen empfangen

Die Jugendherbergen in Schleswig-Holstein können wieder ihrem Kerngeschäft nachgehen: der Beherbergung von Schulklassen. Bislang durften sich nur zwei Haushalte ein Zimmer oder einen Tisch im Speiseraum teilen. Klassenfahrten waren so unmöglich. Den Jugendherbergen drohten weiter beträchtliche Einnahme-Verluste, wie das deutsche Jugendherbergswerk (DJH) vor zwei Wochen mitgeteilt hatte. Doch seit gestern gelten in Schleswig-Holstein weitere Corona-Lockerungen. Nun ist eine Belegung von Schülerinnen und Schülern in Vier- bis Sechs-Bett-Zimmern wieder erlaubt. Auch im Speisesaal dürfen nun wieder bis zu zehn Personen an einem Tisch sitzen. Die ersten Schulklassen sind bereits in zwei Jugendherbergen im Norden angekommen.

Hamburger Hotels empfangen wieder Touristen

Sieben Monate nach der Corona-bedingten Schließung der Hotels für private Gäste können Touristen ab heute wieder in Hamburg übernachten. Vorerst dürfen die Hotels jedoch nur 60 Prozent ihrer Kapazität nutzen. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erwartet keinen Gästeansturm. Es fehlten die Gründe für eine Reise nach Hamburg, sagte Dehoga-Vizepräsident Niklaus Kaiser von Rosenburg. "Es gibt kein Musical, keine Events, keinen Hafengeburtstag, nur staatliche Kultur und auch die mit starken Einschränkungen."

Die neue Corona-Verordnung des Senats sieht weitere Lockerungen vor, die aber weitaus vorsichtiger ausfallen als in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. So dürfen sich in Hamburg weiterhin nur fünf Menschen privat treffen, allerdings nun aus fünf verschiedenen Haushalten. In den Nachbarländern sind seit Montag Treffen von zehn Personen erlaubt.

Weitere Corona-Lockerungen treten in MV in Kraft

Wegen des drastischen Rückgangs der Corona-Neuinfektionen werden in Mecklenburg-Vorpommern weitere Schutzvorschriften gelockert: Von heute an dürfen sich zehn Menschen aus maximal fünf Haushalten treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden. Auf Schulhöfen wird die Maskenpflicht aufgehoben, an Hochschulen gibt es wieder erste Präsenzveranstaltungen. Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen und Bibliotheken dürfen wieder öffnen, wie auch die Fitnessstudios im ganzen Land. Zum Sport dürfen sich wieder mehr Menschen treffen. Theater und Orchester können wieder vor begrenztem Publikum spielen, Jugendklubs ihre Räume für Besucher öffnen. Die Sperrstunde für die Gastronomie entfällt.

Maske in Fußgängerzonen auf - oder ab?

Im Freien ist die Ansteckungsgefahr viel geringer - zumal bei den geringen Infektionszahlen derzeit. Dennoch halten einige Orte in Schleswig-Holstein an der Maskenpflicht an belebten Plätzen vorerst fest.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 17,0

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder gesunken: auf 17,0 . Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag lag der Wert bei 18,1, vor einer Woche bei 29,9. Innerhalb eines Tages kamen 42 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu, eine Woche zuvor waren es 80. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um zwei auf 1.595.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Dienstag, 1. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.