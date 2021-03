Stand: 08.03.2021 06:16 Uhr Corona-News-Ticker: Weitere Lockerungen ab heute im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 8. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Weitere Corona-Lockerungen im Norden treten in Kraft

Von der Leyen: Deutlich höhere Impfstoff-Lieferungen ab April

WHO-Beratungen zur Produktion von möglichst viel Corona-Impfstoff

83 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 5.011 neue Corona-Fälle registriert

Niedersachsen: Kultusminister Tonne spricht vor Corona-Sonderausschuss

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne spricht heute im Sonderausschuss des Landtags zur Covid-19-Pandemie. Der SPD-Politiker gebe einen "Überblick aus seinem Zuständigkeitsbereich", teilte das Ministerium mit. Die Schulen in Niedersachsen weiten ihren Betrieb vom kommenden Montag an wieder aus: Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling. Sie kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück. Noch eine Woche später, vom 22. März an, sollen alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt bei entsprechender Inzidenz bereits ab heute wieder die Präsenzpflicht.

RKI: Bundesweit 5.011 neue Corona-Fälle registriert

Dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin sind binnen eines Tages von den Gesundheitsämtern in Deutschland 5.011 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Montag vor einer Woche hatte das RKI 4.732 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI heute früh bundesweit bei 68,0 - und damit höher als am Vortag (66,1). Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus in Deutschland verstorbenen Menschen stieg um 34 auf jetzt insgesamt 71.934. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 1,06 (Vortag: 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Weitere Corona-Lockerungen im Norden treten in Kraft

Ab heute gelten im Norden einige Lockerungen bei den Corona-Regeln. So öffnen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Zudem ist Terminshopping im Einzelhandel ("Click und Meet") möglich - in einigen Landkreisen öffnen Läden sogar ohne Terminvergabe. Auch Fahrschulen dürfen wieder arbeiten. Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten dürfen mit Terminbuchung öffnen. Auch körpernahe Dienstleistungen wie Tätowieren, Kosmetik und Massage sind wieder möglich. Zudem dürfen sich zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen. Parallel dazu bezahlt der Bund allen Bürgern nun wöchentlich mindestens einen Schnelltest. Weitere Lockerungen und Details in den jeweiligen Bundesländern haben wir für sie zusammengefasst:

83 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind weitgehend konstant geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 45,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Vortag lag der Wert bei 45,8, vor einer Woche bei 50,0. Binnen eines Tages wurden 83 Neuinfektionen gemeldet, deutlich weniger als am Vortag (238). Vor einer Woche waren es 96 Neuinfektionen. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden aktuell 222 Covid-19-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchen 65 Menschen, davon 45 mit Beatmung.

Von der Leyen: Deutlich höhere Impfstoff-Lieferungen ab April

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen rechnet mit einer deutlichen Beschleunigung der EU-weiten Corona-Impfkampagne. Die Impfstoff-Liefermengen könnten sich ab April "nach den Plänen der Hersteller noch mal verdoppeln, auch weil weitere Impfstoffe vor der Zulassung stehen", sagte sie im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Pro Monat erwarte sie im zweiten Quartal die Lieferung von rund 100 Millionen Impfstoff-Dosen. Von der Leyen sagte, im Januar seien rund 20 Millionen Impfstoff-Dosen in die EU geliefert worden, im Februar seien es bereits rund 30 Millionen gewesen. Für März erwarte die EU rund 50 Millionen Dosen. Bei einer Lieferung von 100 Millionen Impfstoff-Dosen pro Monat in die EU müssten in Deutschland dem Bericht zufolge etwa 20 Millionen Dosen ausgeliefert und verimpft werden. Dafür müssten die Impfkapazitäten hochgefahren werden.

WHO-Beratungen zur Produktion von möglichst viel Corona-Impfstoff

Unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beginnen heute zweitägige Online-Beratungen mit Vertretern der Pharmaindustrie über die Produktion von möglichst viel Impfstoff zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dabei sollten die "aktuellen Lücken in den Versorgungsketten aufgezeigt" werden, sagte die wissenschaftliche Leiterin der WHO, Soumya Swaminathan. Die Pharmabranche will in diesem Jahr zehn Milliarden Dosen Anti-Covid-Dosen herstellen. Durch die Corona-Pandemie sind weltweit bereits mindestens 2,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Das führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach Vakzinen. Benötigt werden nicht nur die Zutaten, sondern auch das Glas für die Flakons und die Deckel. Ebenfalls am Montag will die EU mit den USA über die Lieferung von US-Produkten verhandeln, die für die Herstellung von Corona-Impfstoffen benötigt werden, aber strikten Exportbeschränkungen unterliegen.

Menschen in sozialen Berufen erkranken häufiger an Covid-19

Pflegekräfte und Kita-Beschäftigte erkranken nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse öfter an Covid-19 als andere Berufstätige. Das zeigen die Zahlen, die NDR Niedersachsen vorliegen. Die gesetzliche Krankenversicherung hat alle Corona-Diagnosen ihrer erwerbstätigen Mitglieder ausgewertet, insgesamt knapp 28.000. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Berufsgruppen seien extrem.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 876 in Niedersachsen, 238 in Schleswig-Holstein, 170 in Hamburg, 48 in Mecklenburg-Vorpommern, 28 im Bundesland Bremen - 8.103 bundesweit.