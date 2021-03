Stand: 27.03.2021 19:13 Uhr Corona-News-Ticker: Weitere Ausgangssperren in MV möglich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 27. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Das sind die Ergebnisse des MV-Gipfels

Wie schon im Landkreis Ludwigslust-Parchim geplant soll es auch in anderen Regionen mit einer Inzidenz über 100 nächtliche Ausgangssperren geben. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute nach dem MV-Gipfel mit Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern sind demnach auch über Ostern nur für Besuche von engen Verwandten erlaubt. Innerhalb des Landes seien Ausflüge allerdings erlaubt. Zudem sei vom kommenden Mittwoch an der Friseurbesuch nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest möglich. Vom 6. April an muss Schwesig zufolge dann auch beim Shoppen ein Negativ-Test vorgezeigt werden. In der Stadt Rostock soll dies erst ab dem 10. April gelten. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit am niedrigsten. Bei einer Inzidenz von 150 sind zusätzliche Einschränkungen vorgesehen, dazu gehören Schließungen von Zoos, Museen und Fahrschulen, Seit dem Mittag hatte die Landesregierung erneut mit Vertretern von Gewerkschaft, Kommunen, Sozialverbänden und der Wirtschaft über die neuen Corona-Regeln beraten.

Weitere Informationen Corona-Strategie: MV verschärft Corona-Maßnahmen Mehr Schnelltests sollen helfen, die Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern einzudämmen. Video-Livestream

Bremerhaven reißt 200er-Inzidenz-Marke

Bremerhaven hat die Schwelle von 200 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner deutlich überschritten. Heute lag die sogenannte Inzidenz bei 249, wie die Senatskanzlei mitteilte. In der Stadt Bremen lag der Wert bei 110. Seit dem Vortag wurden in Bremen und Bremerhaven 136 Neuinfektionen registriert. Neue Todesfälle kamen nicht hinzu. Die Zahl der bestätigten Fälle während der gesamten Pandemie stieg auf 20.543. Bisher sind 402 Infizierte gestorben.

Spahn: Im Mai soll in 100.000 Arztpraxen geimpft werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zuversichtlich über das Fortschreiten des Impfkampagne gezeigt. Nach Ostern sollen zunächst 50.000 Arztpraxen in die Impfungen einbezogen werden, bis Anfang Mai sollen es 80.000 bis 100.000 sein, sagte er bei einer Online-Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung, bei der Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen konnten. Für April würden 15 Millionen Impfdosen erwartet, im ersten Quartal seien es insgesamt 19 Millionen gewesen. Angesichts schnell steigender Infektionszahlen plädierte Spahn für einen harten Lockdown: "Wenn wir die Zahlen nehmen, auch die Entwicklungen heute, brauchen wir eigentlich noch mal 10, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität."

272 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit gestern 272 neue Corona-Fälle registriert worden. Heute vor einer Woche waren es 234. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) online mitteilte, stieg die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz um 2,8 auf 103,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am stärksten betroffen ist erneut der Landkreis Ludwigslust-Parchim (Inzidenz 172,8 / +6,1 gegenüber dem Vortag), gefolgt Vorpommern-Greifswald (128,2 / +3,4) und Nordwestmecklenburg (127,1 / +9,5). Die Zahl der Todesfälle stieg laut LAGuS um 3 auf 846. Seit Pandemiebeginn infizierten sich landesweit bislang 29.783 Menschen.

SH beschließt Regeln für Kreise mit hoher Inzidenz

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat Regelungen für Kommunen mit hohem Infektionsgeschehen beschlossen. Dies betrifft Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt und das Ausbruchsgeschehen nicht nahezu vollständig eingrenzbar ist. Dort gibt es Verschärfungen der Kontaktregeln sowie für Schulen, Kitas, Einzelhandel, Sport und körpernahe Dienstleistungen. Im verlinkten Artikel erfahren Sie dazu alle Details.

Weitere Informationen Corona: Landesregierung konkretisiert Notbremse Die Corona-Notbremse regelt, was gilt, wenn ein Kreis drei Tage in Folge die 100er-Inzidenz überschreitet. mehr

Saisonabbruch für Niedersachsens Fußball-Amateure?

Die Fußball-Saison der Amateure in Niedersachsen steht vor dem Aus. Am Mittwoch tagt der Vorstand des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) und strebt einen "Abbruch in Form der Annullierung" an. Weil wegen der Corona-bedingten Einschränkungen das Mannschaftstraining und der Pflichtspielbetrieb nicht rechtzeitig wieder aufgenommen werden können, gehe man nicht von der sportlichen Fortsetzung und Beendigung der Saison aus, teilte der NFV mit.

Weitere Informationen Fußballsaison in Niedersachsen vor Aus - Entscheidung Mittwoch Der Verband hatte mit einer Verlängerung bis 21. Juli geplant, doch auch das scheint mittlerweile illusorisch zu sein. mehr

487 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind 487 Corona-Neuinfektionen amtlich registriert worden. Das sind 56 neue Fälle weniger als gestern - aber 151 mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt die Gesundheitsbehörde aktuell mit 144,1 an - gestern lag der Wert demnach bei 136,1.

Weitere Informationen 487 neue Corona-Fälle in Hamburg Die Sozialbehörde hat am Sonnabend 151 neue Corona-Fälle mehr als vor einer Woche registriert. Der Inzidenzwert stieg auf 144,1. mehr

Neue Impftermine in Schleswig-Holstein nach 30 Minuten ausgebucht

Weil weniger Corona-Impfstoff für Zweitimpfungen zurückgehalten wird, konnten heute wieder Impftermine in Schleswig-Holstein gebucht werden. Das hatte das Gesundheitsministerium erst gestern angekündigt. Trotzdem waren nach rund 30 Minuten alle 16.800 Termine für die Impfzentren in Bad Schwartau, Bad Oldesloe, Gettorf, Norderbrarup, Prisdorf und Elmshorn ausgebucht. In Schleswig-Holstein haben laut Gesundheitsministerium bis einschließlich Donnerstag rund 328.000 Menschen mindestens die Erstimpfung erhalten. Die Impfquote bei Erstimpfungen ist mit 11,3 Prozent die dritthöchste in Deutschland.

Weitere Informationen Corona: Impftermine für 16.800 Menschen nach 30 Minuten ausgebucht Ab 11 Uhr wurden die Termine am Sonnabend freigeschaltet, nach rund 30 Minuten waren die Plätze für 16.800 Menschen vergeben. mehr

1.573 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

Niedersachsens Landesgesundheitsamt hat 1.573 neue Corona-Infektionen registriert. Das sind rund 650 Fälle weniger als gestern - aber etwa 150 Fälle mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in dem Bundesland stieg auf knapp 114. Mittlerweile verzeichnen 20 von 37 Landkreisen und 8 kreisfreien Städten einen Wert über 100. Hält dies an, müssten laut geltender Corona-Verordnung in den jeweiligen Regionen Lockerungen zurückgenommen werden. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz haben die Städte Salzgitter (219,6) und Osnabrück (209,4) sowie der Landkreis Cloppenburg (209,2).

MV: Ausgangssperre im Landkreis Ludwigslust-Parchim geplant

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern wird voraussichtlich ab Montag eine nächtliche Ausgangssperre verhängen. Das sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) NDR 1 Radio MV. Einzelheiten sollen nach dem derzeit laufenden MV-Gipfel bekannt gegeben werden. In den vergangenen Tagen waren die Corona-Infektionszahlen im Kreis Ludwigslust-Parchim deutlich gestiegen. Dieser hat zurzeit mit 166,7 den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in MV. Sternberg sagte, Grund dafür sei die Teststrategie des Kreises: "Wer viel testet, findet viel", sagte Sternberg.

Weitere Informationen Ludwigslust-Parchim plant Ausgangssperre ab Montag Aufgrund der hohen Infektionszahlen will der Landkreis die Corona-Beschränkungen verschärfen - denkt aber auch an Öffnungen. mehr

Viele Ärzte lassen Impftermin in Hannover ungenutzt verstreichen

Am Sonnabend vor einer Woche sollten eigentlich 600 Ärztinnen und Ärzte sowie Praxispersonal aus Stadt und Region Hannover im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover gegen Corona geimpft werden. Zum Termin erschienen aber nur 200 von ihnen, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet. Dass zwei Drittel nicht zur Impfung kommen, sei eine "beunruhigende Zahl und ein erschreckendes Signal", sagte die Finanzdezernentin der Region, Cordula Drautz, der HAZ. Normal sei, dass zehn Prozent der Angemeldeten nicht zum Impftermin kämen. Die niedersächsische Ärztekammer vermutet, dass Vorbehalte gegen den Impfstoff von AstraZeneca der Grund für das Verhalten seien.

Weitere Informationen Hannover: Zwei Drittel der Ärzte nicht zum Impfen erschienen Einem Zeitungsbericht zufolge hatten 600 Ärzte und Praxis-Mitarbeitende einen Impftermin. Erschienen seien nur 200. mehr

Bundesweites Nachhilfeprogramm geplant

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will wegen der Schulausfälle durch Corona ein bundesweites Nachhilfeprogramm auf den Weg bringen. Am Ende dieses Schuljahres solle es deshalb in allen Bundesländern Lernstandserhebungen in Kernfächern wie Deutsch und Mathe geben, sagte Karliczek den Zeitungen der Funke Mediengruppe. 20 bis 25 Prozent der Schüler hätten vermutlich große Lernrückstände - "vielleicht sogar dramatische", sagte die CDU-Politikerin. "Wenn wir ein Nachhilfeprogramm für die Kernfächer auflegen, brauchen wir dazu etwa eine Milliarde Euro." Zielgruppe des Programms seien vor allem Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Wechsel bevorstehe - entweder auf eine weiterführende Schule oder in eine Ausbildung.

Niedersachsen: Unterschiedliche Ansichten zu Corona-Tests für Schüler

Corona-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen führen weiter zu Diskussionen. Statt freiwilliger Tests fordern Grüne und FDP eine Testpflicht. Lehrkräfte bemängeln dagegen zu viel Aufwand und ein erhöhtes Infektionsrisiko, wenn sich die Schülerinnen und Schüler im Klassenraum testen. Die Lehrergewerkschaft GEW verlangt, dass sich alle Schüler nach den Ferien ausschließlich zu Hause testen, bevor sie in die Schule kommen.

Weitere Informationen Weiter Diskussion um Corona-Selbsttests an Schulen Die Opposition im Niedersächsischen Landtag will eine Testpflicht. Die GEW fordert, dass die Tests zu Hause stattfinden. mehr

"Oster-Lockdown": Kommentar zu Merkels Fehler-Eingeständnis

Es war ein besonderer Moment, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch öffentlich einen Fehler einräumte und um Verzeihung bat. Sie nahm die geplante Osterruhe zurück - und die Verantwortung für die missglückte Regelung auf sich. Das sei ein Augenblick gewesen, den sich auch andere Politikerinnen und Politiker noch einmal genauer anschauen sollten, meint Daniel Kaiser in seinem Kommentar.

Weitere Informationen Kommentar: Mehr Mut zur Entschuldigung Die Bundeskanzlerin hat die geplante Osterruhe zurückgenommen und Fehler eingestanden. Ein starker Moment, meint Daniel Kaiser. mehr

Mehr als 20.000 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland binnen eines Tages 20.472 Corona-Neuinfektionen amtlich registriert worden. Das sind rund 1.100 weniger als am Vortag, aber gut 4.400 mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg weiter - auf nun 124,9. Das RKI meldete 157 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Am Sonnabend vor einer Woche lag die Zahl der gemeldeten Todesfälle höher - bei 207.

MV-Gipfel berät heute weiter über Corona-Strategie

Die Landesregierung in Schwerin hat gestern Abend beim MV-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften über die nächsten Schritte in der Corona-Krise beraten. Die Gespräche wurden am späten Abend unterbrochen und sollen heute Mittag fortgesetzt werden. Die Corona-Infektionszahlen sind im Nordosten in den vergangenen Tagen kräftig angestiegen, am Freitag wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) der landesweite 7-Tage-Inzidenzwert von 100 überschritten. Laut Bund-Länder-Beschluss sollen schärfere Maßnahmen umgesetzt werden, wenn dieser Wert drei Tage in Folge überschritten wird, was nun am Wochenende droht. Auf der anderen Seite drängt die Wirtschaft auf Lockerungsschritte oder zumindest eine Perspektive, wann wieder mehr möglich ist. Dabei stehen besonders Gastronomie und Hotellerie im Fokus, die wichtige Wirtschaftszweige im Urlaubsbundesland Mecklenburg-Vorpommern sind.

Weitere Informationen Corona-Strategie: MV verschärft Corona-Maßnahmen Mehr Schnelltests sollen helfen, die Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern einzudämmen. Video-Livestream

Modellprojekt: Volkstheater Rostock spielt vor Publikum

Nach monatelanger Pause haben die Schauspieler am Volkstheater Rostock am Freitagabend wieder vor Publikum gespielt. Im Rahmen eines Modellprojekts während der Corona-Krise zeigten sie das Schauspiel "Jugend ohne Gott". Über 100 Zuschauer sahen die Inszenierung des Regisseurs Daniel Pfluger nach dem Roman von Ödön von Horváth. Möglich machte das ein Pilotprojekt der Stadt Rostock, bei dem einzelne Veranstaltungen testweise durchgeführt werden. Auf die Warteliste für die Aufführung konnten sich Personen eintragen, die in Regionen mit einer Corona-Inzidenz unter 50 wohnen. Der Eintritt in das Volkstheater war nur mit einem negativen Schnelltest möglich. Zudem saßen die Zuschauer im Saal in großen Abständen voneinander und mussten während des gesamten Abends medizinische Schutzmasken tragen. Im Rahmen des Modellprojektes wird das Volkstheater am heutigen Sonnabend noch das Tanztheater "Life Letters 2" mit Erzählungen von Migrantinnen vor Zuschauern zeigen. Ob bald weitere solcher Aufführungen folgen können, sei noch unklar, sagte Intendant Ralph Reichel am Freitagabend.

Weitere Informationen Volkstheater Rostock spielt erstmals wieder vor Zuschauern Das Volkstheater feierte die Premiere von "Jugend ohne Gott" am Freitagabend vor 102 Zuschauern. mehr

Kinder und Jugendliche deutlich häufiger infiziert

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren im Norden hat sich in den vergangenen vier Wochen verdoppelt. Experten sehen aber nicht die Schulen als Ansteckungsherd. Kinder würden sich vor allem im privaten Umfeld infizieren.

VIDEO: Corona-Inzidenzen bei Schulkindern steigen an (3 Min)

378 neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erneut gestiegen. Sie liegt nun bei 65,5, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. 378 neue Corona-Infektionen wurden registriert. Vor einer Woche waren es 276. Die Zahl der Toten stieg um drei - auf 1.426. Im Krankenhaus wurden 188 Corona-Patienten behandelt, 46 von ihnen intensivmedizinisch, 26 wurden beatmet.

Der Corona-Ticker am Sonnabend startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Sonnabend, 27. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 2.213 in Niedersachsen, 543 in Hamburg, 365 in Schleswig-Holstein, 345 in Mecklenburg-Vorpommern und 174 im Bundesland Bremen.