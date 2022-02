Stand: 04.02.2022 09:30 Uhr Corona-News-Ticker: Weil hofft auf Lockerungen in drei Wochen

Ministerpräsident Weil hofft auf Lockerungen in drei Wochen

Intensivmediziner sind gegen vorschnelle Lockerungen

MV: Strengere Corona-Regeln in Vorpommern

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 18.849 in Niedersachsen , 4.755 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 248.838 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.349,5

Ministerpräsident Weil hofft auf Lockerungen in drei Wochen

Trotz täglich steigender Corona-Infektionszahlen im Land gibt sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vorsichtig optimistisch, mit der nächsten Corona-Verordnung nach dem 23. Februar einige Corona-Beschränkungen fallen lassen zu können. "Das ist jedenfalls mein Wunsch“, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Nach den aktuellen Prognosen haben wir jetzt noch etwa drei sehr unangenehme Wochen vor uns. Danach sollten wir in Lockerungen einsteigen können." Gleichzeitig verteidigte der Regierungschef, dass Niedersachsen bei den Zuschauer-Zahlen zurückhaltend bleibt und weiterhin nur maximal 500 Fans in die Stadien lässt. Andere Länder lassen unter freiem Himmel wieder bis zu 10.000 Besucher zu. "Wir folgen dem Rat der Wissenschaft. Wir erleben gerade täglich stark ansteigende Infektionszahlen - und der Höhepunkt ist noch nicht erreicht", erklärte Weil. Er wolle eine mögliche Abwärtsbewegung in einigen Wochen "nicht aufs Spiel setzen".

Wie Impfgegner Online-Umfragen manipulieren

Recherchen von tagesschau.de zeigen, wie Online-Umfragen zum Thema Impfpflicht oder zu Corona-Beschränkungen manipuliert werden. So rufen Impfgegner gezielt dazu auf, massenhaft bei Umfragen von großen Medien abzustimmen. Auf Telegram und Facebook sind täglich Aufrufe zu finden, Umfragen im eigenen Sinne zu beeinflussen, um eine Mehrheit gegen eine Impfpflicht zu simulieren.

Corona-Infektionen: JVA Hannover beschränkt Kontakte

Nach etlichen Corona-Fällen in der Hauptanstalt der JVA Hannover sind für alle Gefangenen sowie die Insassen der Abteilung Langenhagen umfassende Kontaktbeschränkungen angeordnet worden. Zu dieser Maßnahme entschied sich die Anstaltsleitung, nachdem seit Sonntag mehrere Infektionen von Bediensteten und Gefangenen bekannt geworden sind. Aktuell seien zehn Bedienstete sowie 13 Gefangene der JVA Hannover betroffen. Bei allen Betroffenen seien bislang milde Verläufe festzustellen. Die Inhaftierten dürfen weder Freizeitaktivitäten wahrnehmen noch arbeiten. Es werden zudem keine weiteren Gefangenen aufgenommen.

Lockerungen? Intensivmediziner befürchten "Achterbahnfahrt der Infektionszahlen"

Intensivmediziner befürchten bei vorschnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Achterbahnfahrt der Infektionszahlen. Die von einigen Bundesländern angekündigten Lockerungen kämen zu früh, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei zwar gut, vorausschauend über die Aufweichung oder Rücknahme von Maßnahmen zu diskutieren. "Konkrete Lockerungen dürfen aber erst beschlossen werden, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle hinter uns liegt." Bund und Länder sollten damit warten, bis die Infektionszahlen stabil über mehrere Tage zurückgehen.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" unterdessen einen politischen Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen. "Was wir jetzt brauchen, ist ein Plan, wie wir schrittweise und an Parametern orientiert lockern."

#wirwerdenlaut: Nicht alle stehen hinter der Aktion

Schülersprecher und -sprecherinnen bundesweit fordern bessere Bedingungen in den Schulen. Sie wollen die Präsenzpflicht abschaffen, fordern Luftfilter in allen Schulen, kleinere Lerngruppen und PCR-Pooltests. #wirwerdenlaut wird allerdings nicht von allen Schülervertretern unterstützt, da die Abschaffung der Präsenzpflicht umstritten ist. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), hat den Initiatoren wegen der Corona-Lage an Schulen ein Gespräch angeboten.

Gastronomen und Einzelhändler in Hamburg hoffen auf Lockerungen

Die 2G-Plus-Regel in der Hamburger Gastronomie lässt die Umsätze weiter hinterherhinken. Auch der Einzelhandel wünscht sich so schnell wie möglich die Abschaffung der Zugangsbeschränkungen.

248.838 Neuinfektionen bundesweit

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Laut Robert Koch-Institut gab es innerhalb von 24 Stunden 248.838 weitere Fälle in Deutschland. Das sind rund 12.700 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt jetzt bundesweit bei 1.349,5 (Vortag: 1.283,2 / Vorwoche: 1.073,0 / Vormonat: 239,9). Auch das ist ein neuer Rekordwert. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Inzidenz-Zahlen aus, weil dem RKI nicht alle Neu-Infektionen gemeldet werden und Testkapazitäten vielerorts ausgeschöpft sind. Deutschlandweit wurden demnach binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet, genau so viel wie vor einer Woche. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen und mit Corona infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 5,00 an (Mittwoch: 4,77). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Inzidenz in Niedersachsen steigt weiter auf Höchstwert

In Niedersachsen sind zuletzt laut RKI 18.849 Neuinfektionen registriert worden. Damit erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner den Höchstwert von 1050,7 (Vortag: 1.014,2 / Vorwoche: 14.810). Zehn Menschen sind mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben.

MV: Strengere Corona-Regeln in Vorpommern

In den beiden östlichsten Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns werden die Corona-Regeln wieder strenger. Bereits von heute an gelten im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Regeln der höchsten Warnstufe Rot. In Vorpommern-Rügen gelten entsprechende Regeln ab morgen. Dementsprechend müssen zum Beginn der Winterferien etwa Indoor-Spielplätze wieder geschlossen bleiben. Außerdem ist in Schwimm- und Spaßbädern der Betrieb nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - etwa für Gäste von zugehörigen Hotels oder Schwimmkurse. In Vorpommern-Rügen waren die Corona-Regeln erst am Dienstag und in Vorpommern-Greifswald am Dienstag vor zwei Wochen gelockert worden, nachdem die Kreise aus der höchsten Corona-Warnstufe gefallen waren.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH sinkt leicht

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Sie liegt nun bei 889,8 nach 897,8 vom Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche betrug die Inzidenz für Schleswig-Holstein 1.022,8. Insgesamt wurden 4.755 Neuinfektionen registriert. Tags zuvor waren es 5.063 und vor einer Woche 5.463. Es wurden vier weitere Corona-Todesfälle gemeldet, womit die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 1.988 stieg. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - lag bei 5,36 (Vortag: 5,32 / Vorwoche: 6,42). Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Covid-19-Patienten sank auf 302 (-21). Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen sank ebenfalls auf nun 43 (-7). 26 dieser Erkrankten werden beatmet.

