Corona-News-Ticker: Weihnachtsmarkt-Regeln in Niedersachsen noch nicht fertig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 5. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Niedersachsen: Teilnehmerüberwachung und Buden-Abstand Knackpunkt bei Weihnachtsmarkt-Regeln

Schleswig-Holstein will an geltenden Schutzmaßnahmen festhalten

Kabinett in MV berät über Corona-Maßnahmen

Schmidts Tivoli in Hamburg startet ab heute mit 2G-Modell

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 102 in Schleswig-Holstein , 341 in Niedersachsen , 102 in Hamburg

Bundesweit 4.799 neue Corona-Fälle bestätigt, Inzidenz bei 63,6

Noch keine Regelungen für Weihnachtsmärkte in Niedersachsen

In Niedersachsen schwankt das Corona-Infektionsgeschehen seit einer Woche rund um einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 46. Das teilte der Leiter des Krisenstabs Heiger Scholz heute in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz mit. Die eigentlich für heute erwarteten Regelungen zur Corona-konformen Durchführung von Weihnachtsmärkten gebe es noch nicht, sagte Scholz. Die Bestimmungen hierfür sollen in einer separaten Vorschrift geregelt werden. Als Knackpunkte nannte Scholz die Teilnehmerüberwachung sowie die notwendigen Abstände der Buden und Stände untereinander. Es hänge nicht an der Frage des Alkoholausschanks. Dieser werde erlaubt und wäre auch im vergangenen Jahr bereits erlaubt gewesen. "Ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein ist kein Weihnachtsmarkt", sagte Scholz. Man müsse angesichts des in der kalten Jahreszeit drohenden wieder stärkeren Infektionsgeschehens aber weiterhin vorsichtig sein, ergänzte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Man könne "nicht allzuviel alkoholisiertes Miteinander auf engem Raum zulassen".

Weniger Menschen nutzen Vorsorgemöglichkeiten in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein lassen sich die Menschen zu selten vom Arzt durchchecken. Laut einer Auswertung der AOK Nordwest waren im vergangenen Jahr nur rund 13 Prozent bei einem Gesundheits-Check, um etwa Herzprobleme, Diabetes Typ 2 und Nierenerkrankungen zu erkennnen. Im Jahr davor waren es noch 20,7 Prozent. Es gebe einen kontinuierlichen Rückgang, denn vor fünf Jahren sei noch fast jeder Vierte zu einem Gesundheits-Check gegangen. Ein Grund für den niedrigen Wert 2020 könnte nach Angaben eines AOK-Sprechers die Corona-Pandemie gewesen sein. Viele Menschen wollten offenbar einen Arztbesuch vermeiden.

Industrie in Niedersachsen: Mehr Aufträge als vor der Krise

Die Industrie in Niedersachsen profitiert von der wirtschaftlichen Erholung und läuft sogar besser als vor der Corona-Krise. Die Bestellungen lagen im August um 36 Prozent höher als im August 2020, wie das Landesamt für Statistik heute mitteilte. Nach Branchen verzeichneten elektrische Ausrüstungen und Maschinenbau (jeweils plus 47 Prozent), chemische Erzeugnisse (plus 26 Prozent) und Autos (plus 14 Prozent) besonders hohe Zuwächse. Insgesamt sind die Auftragsbücher der niedersächsischen Industrie besser gefüllt als vor der Krise. Der Auftragseingang von Juni bis August dieses Jahres liege um ein Viertel über dem Vergleichszeitraum 2019, errechneten die Statistiker.

102 neue Corona-Fälle in Hamburg

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 102 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 121 Neuinfektionen weniger als am Dienstag vor einer Woche und 125 weniger als gestern. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sinkt von 74,8 am Montag auf jetzt 68,4. Vor einer Woche hatte der Inzidenzwert bei 64,9 gelegen. In den Hamburger Krankenhäusern werden 109 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Das ist eine Personen weniger als zuletzt angegeben. 31 davon werden auf Intensivstationen versorgt. Hier gab es einen Rückgang um vier Personen

Ohne Impfen kein Job mehr: New Yorks rigide Maßnahme

Während in Deutschland eine Impfpflicht zwar diskutiert, aber nie ernsthaft von der Politik erwogen wurde, geht die Stadt New York einen anderen Weg: Wer sich nicht gegen Corona impfen lässt, der wird gefeuert. Mit dieser rigiden Maßnahme geht New York gegen die Impfmüdigkeit an Schulen und im Gesundheitswesen vor. Ob so ein Druck auf Lehrer, Ärzte und Pflegekräfte wirklich hilft? USA-Korrespondentin Antje Passenheim hat sich umgehört unter den Betroffenen.

Schleswig-Holstein hält wohl an geltenden Corona-Regeln fest

Laut schleswig-holsteinischem Gesundheitsministerium sollen die zur Zeit gültigen Corona-Regelungen voraussichtlich fortgeschrieben werden. Die geltende Verordnung ermögliche bereits ein weitgehend normales Miteinander unter 3G-Bedingungen in Innenräumen, hieß es laut einem Bericht von NDR 1 Welle Nord. Die aktuelle Corona-Lage wird vom Ministerium demzufolge als stabil eingeschätzt. Auch die Intensivbettenbelegung sei weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Es werde gleichwohl noch weiterhin Schutzmaßnahmen brauchen. Ein kurzfristiges Entfallen aller Maßnahmen ist demnach nicht vorgesehen. Mit Blick auf die Herbstferien und Reiserückkehrende werde die Infektionslage genau beobachtet.

Weihnachtsmärkte in Niedersachsen geplant

In mehreren Städten in Niedersachsen sollen trotz der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte stattfinden. In Hildesheim, Braunschweig und Göttingen ist dies der Fall, wie Sprecher der Städte auf dpa-Anfrage mitteilten. In Hildesheim soll die Zahl der Stände demnach vergleichbar sein mit früheren Zeiten. Jedoch sei mehr Fläche dafür eingeplant. Alkoholausschank solle in jedem Fall möglich sein. In Göttingen wurden bereits Zusagen an Budenbetreiber erteilt, allerdings unter Vorbehalt. In Emden ist ein Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum geplant, in Oldenburg wolle man die konkreten Regelungen des Landes abwarten und dann entscheiden, ob ein Weihnachtsmarkt möglich ist. In Hannover ist ebenfalls noch nicht final entschieden worden, ebensowenig in Braunschweig. Für MItte dieser Woche wird mit einer entsprechenden Änderung der Corona-Landesverordnung gerechnet. Man werde mit Schaustellern und Kommunen schauen, wie man diese Märkte umsetzen könne, hatte eine Regierungssprecherin kürzlich gesagt.

4.799 Neuansteckungen in Deutschland - Inzidenz leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute mit 63,6 an. Gestern hatte der Wert bei 64,7 gelegen, vor einer Woche bei 60,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.799 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 4.171 Ansteckungen registriert worden.

Viele Kinder mit Atemwegsinfekten in Niedersachsens Kliniken

Überdurchschnittlich viele Kinder müssen derzeit wegen Atemwegserkrankungen in Kliniken behandelt werden - auch in Niedersachsen. Kinder- und Jugendärzte sehen die Corona-Maßnahmen als Grund. Normalerweise sei das kindliche Immunsystem durch den Kontakt zu anderen Kindern etwa in der Kita trainiert. "Doch dieses Training hat in den vergangenen zwei Jahren einfach nicht stattgefunden und das sehen wir sehr deutlich", sagt die Lüneburger Oberärztin Sabine Mahncke. Durch den langen Lockdown, die Abstandspflicht und das Maskentragen sind die Kleinen wenig in Kontakt mit den sonst eigentlich eher harmlosen Erregern gekommen. Die Folge: Das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet von einem starken Anstieg der Krankenhaus-Einweisungen wegen Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) bei Ein- bis Vierjährigen.

Corona-Ausbruch an Hamburger Schule untersucht: Weiter Rat zu Maskenpflicht

Solange die meisten Schülerinnen und Schüler in Hamburg nicht geimpft sind, soll die Maskenpflicht weiter gelten. Das rät das Bezirksamt Nord - nachdem erstmals genauere Informationen zu einem Corona-Ausbruch an einer Hamburger Schule vorliegen. Das berichtet NDR 90,3. Vor einem Jahr hatte demnach eine Lehrkraft, die nur eine Baumwollmaske getragen habe, an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude zunächst 23 Schülerinnen und Schüler angesteckt, die keine Masken trugen. Weitere Infektionen folgten unter Schülern, etwa in den Pausen. Am Ende mussten fast 240 Schüler und 40 Lehrkräfte in Quarantäne.

341 Neuinfektionen und elf Todesfälle in Niedersachsen gemeldet

Heute hat das Robert Koch-Institut für Niedersachsen 341 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Vor einer Woche waren es 219. Es kommen elf weitere Todesfälle hinzu. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 5.975. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 45,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 46,1 Fälle).

Städtetagspräsident Jung ruft zum Impfen auf

Städtetagspräsident Burkhard Jung ruft alle Bundesländer zu größeren Anstrengungen bei den Corona-Impfungen auf. Vor dem Winter müssten noch mehr Menschen zur Impfung motiviert werden - nur dann könne man relativ sicher durch die kalte Jahreszeit kommen, sagte der SPD-Politker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb müssten auch die Impfangebote der Städte in Einkaufszentren oder bei Sportveranstaltungen fortgesetzt werden. Jung warb dafür, weitere Bereiche mit 2G-Regeln zu versehen. Wer auf den Weihnachtsmarkt, in Kinos, Clubs oder in ein Fitnessstudio gehen wolle, solle sich impfen lassen. Es gehe darum, Schulen und Kitas unbedingt offen zu halten.

Unicef: Corona belastet junge Menschen psychisch

Die Corona-Pandemie belastet offenbar zahlreiche junge Menschen auch psychisch. Das geht aus einer Umfrage von Unicef in 21 Ländern hervor. Darin gab jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 15 und 24 Jahren an, dass er sich häufig depressiv oder antriebsarm fühlt. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen führt das vor allem auf die Folgen der Pandemie zurück: "Nach den neuesten verfügbaren Daten von Unicef ist weltweit mindestens eines von sieben Kindern direkt von Lockdowns betroffen, während mehr als 1,6 Milliarden Kinder einen gewissen Bildungsverlust erlitten haben." Die Unterbrechung von Routinen, Bildung und Erholung sowie Sorge um das Familieneinkommen und die Gesundheit hinterlasse bei vielen jungen Menschen Angst, Wut und Sorge um ihre Zukunft.

Schmidts Tivoli in Hamburg startet ab heute mit 2G-Modell

Theater nur noch für Geimpfte und Genesene: Mit einer Vorstellung des St.-Pauli-Musicals "Heiße Ecke" stellt das Schmidts Tivoli heute als erstes größere Theater in Hamburg vollständig auf das 2G-Modell um. "Das bedeutet für uns und das Theatererlebnis unserer Gäste einen erheblichen Schritt in Richtung Normalität", hieß es auf der Homepage. Auch die Staatsoper stellt am 1. November auf 2G um. Viele andere Theater in Hamburg wollen zunächst bei 3G bleiben oder prüfen noch - bei 3G kommen die Getesteten hinzu.

Kabinett in MV berät über Corona-Maßnahmen

Das Kabinett von Mecklenburg-Vorpommern berät heute Morgen ab 10.30 Uhr in einer Online-Sitzung über aktuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zunächst steht die Verlängerung der Corona-Verordnung auf dem Plan. Diese ist immer nur für vier Wochen gültig. Wie ein Regierungssprecher sagte, geht es zudem um das Optionsmodell für Veranstalter. Aktuell dürften diese sich für das sogenannte 2G-Modell entscheiden. Das heißt, nur Geimpfte und von Corona genesene Besucher haben Einlass. Das habe aber noch keinen Einfluss auf die Hygienemaßnahmen. Nun stelle sich die Frage, ob ein Veranstalter dann nur geringere Schutzmaßnahmen ergreifen muss.

Zudem geht es um die Umsetzung der Entscheidung des Bundes, nach dem 1. November keine Entschädigungsleistungen mehr zu zahlen, wenn jemand ungeimpft in Quarantäne geschickt werden muss. Die Kabinettssitzung leitet Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Harry Glawe (CDU) - in Abwesenheit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt fast gleich

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat sich in Schleswig-Holstein zu Wochenbeginn kaum verändert. Die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt 28,9 - nach 28,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 102 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörde hervorgeht. Tags zuvor waren es 38, vor einer Woche 86. In den Krankenhäusern lagen unverändert 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug ebenfalls nach wie vor 26 und es wurden dort 15 Patienten beatmet.

