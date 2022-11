Stand: 21.11.2022 06:46 Uhr Corona-News-Ticker: Weihnachtsmärkte öffnen ohne Auflagen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 21. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich vor dem Wochenende ereignet hat, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Wieder Silvester-Musik-Party am Brandenburger Tor in Berlin

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause dürfen bei einer Silvester-Musik-Party am Brandenburger Tor in diesem Jahr immerhin wieder einige Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Zutritt zur Feier unter dem Motto "Celebrate at the Gate" gibt es aus Sicherheitsgründen aber nur mit kostenlosen Eintrittskarten, die ab dem 1. Dezember über das Internet bestellt werden können. Das teilten jetzt die Veranstalter mit. Auf der Bühne werden unter anderem die Scorpions, Sasha, Calum Scott, Kamrad, DJ Bobo, die Münchner Freiheit, Malik Harris und Alex Christensen stehen. Die Show wird live im ZDF übertragen - moderiert von Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel. Ein richtiges Silvesterfeuerwerk wird es nicht geben. In den vergangenen beiden Jahren waren die früheren, richtig großen Feiern am Brandenburger Tor mit Zehntausenden Besuchern wegen Corona ausgefallen. Es gab nur Konzerte und Shows für das Fernsehen.

Weihnachtsmärkte im Norden öffnen ohne Corona-Auflagen

Lichterglanz und Glühweinduft: Heute beginnt in vielen norddeutschen Städten die Weihnachtsmarktsaison. Nachdem die Märkte 2020 komplett ausfielen und im vergangenen Jahr noch strenge Corona-Auflagen galten, gibt es nun keine großen Beschränkungen mehr. Gleich 16 Märkte öffnen heute in Hamburg, weitere etwa in Hannover, Göttingen, Hildesheim, Osnabrück, Kiel, Lübeck, Flensburg, Schwerin, Rostock, Wismar und Stralsund. Im Wochenverlauf ziehen weitere Orte nach. NDR.de gibt den Überblick über alle großen Märkte und deren Öffnungszeiten.

Auch aus den Nordländern heute nur Inzidenzwerte

Da die Bundesländer am Wochenende keine Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen ans Robert Koch-Institut übermittelt haben, werden heute nur die aktuellen Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen - die Zahlen werden dann voraussichtlich morgen nachgemeldet. Für Niedersachsen wird der Inzidenz-Wert mit 267,1 angegeben (Vorwoche: 302,0), für Schleswig-Holstein mit 198,3 (Vorwoche: 249,0) und für Hamburg mit 168,5 (Vorwoche: 171,9). Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen heute Nachmittag.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 179,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 179,6 angegeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 216,7 gelegen. Wie in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, haben die Länder am Wochenende keine Daten ans RKI übermittelt. So werden erst morgen wieder Zahlen der bestätigten Neuinfektionen bekannt gegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, 21. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich vor dem Wochenende ereignet hat, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

