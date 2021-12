Stand: 23.12.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Weihnachtsmärkte in Hamburg schließen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 23. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



SH: Kontaktbeschränkungen sollen beschlossen werden

In Hamburg schließen die Weihnachtsmärkte frühzeitig

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 800 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 44.927 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 280,3

Große Weihnachtsmärkte in Hamburg schließen

Auf dem Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt und dem Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz geht bereits heute der letzte Glühwein über den Tresen. Gleiches gilt für die Märkte auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz, in der Spitalerstraße, auf dem Gänsemarkt und vor St. Petri. Während der Roncalli-Markt immer vor Heiligabend schließt, zogen andere Marktbetreiber wegen hoher Kosten durch Corona-Maßnahmen und aufgrund mäßigen Besucherandrangs die Reißleine - so auch der Weiße Zauber auf dem Jungfernstieg. Die Beschicker des Roncalli-Marktes zogen dennoch eine positive Bilanz. Zwar hätten die Händler Umsatzeinbußen zwischen 20 und 40 Prozent verkraften müssen, sagt Sprecherin Heide Mombächer: "Aber alle gehen noch mit schwarzen Zahlen nach Hause." Etwa 40 Prozent weniger Besucher seien gekommen. Jedoch hätten die Händler berichtet, dass sich die Kunden ohne Gedränge länger an den Ständen aufgehalten und mehr gekauft hätten, womit man die Umsatzeinbußen zumindest teils habe kompensieren können.

Schleswig-Holstein will Kontaktbeschränkungen für Geimpfte beschließen

Schleswig-Holsteins Landesregierung will wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus heute strengere Regeln beschließen, so wie es Bund und Länder am Dienstag vereinbart hatten. Vom 28. Dezember an sollen im Norden überregionale Großveranstaltungen ohne Publikum stattfinden, privat dürfen nur noch maximal zehn Personen zusammentreffen. Wenn eine ungeimpfte Person dabei ist, gilt, dass sich ein Haushalt nur mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen darf. Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Geplant ist auch eine erhebliche Reduzierung der möglichen Kapazitäten von Clubs und Diskotheken unter den bereits gültigen 2G-Plus-Regeln. Dabei erhalten Geimpfte und Genesene Zutritt, wenn sie zudem einen negativen Corona-Test vorlegen.

Bundeswehr unterstützt Impfzentren in MV

Bundeswehrsoldaten unterstützen die Kommunen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ein Einsatzort sind zum Beispiel Impfzentren wie das am Flughafen Rostock-Laage. Hier soll auch über Weihnachten geimpft werden. Andere geöffnete Impfzentren über die Feiertage finden Sie hier.

VIDEO: Bundeswehr hilft beim Impfen in Mecklenburg-Vorpommern (3 Min)

800 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, Inzidenz auf Vorwochen-Niveau

In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das sind 153 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 163,2 - nach 166,4 am Vortag. Vor einer Woche hatte sie ebenfalls bei 163,2 gelegen. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stieg leicht auf 3,68 - von 3,47 am Vortag.

Bundesweit 44.927 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 280,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 280,3 an. Gestern hatte der Wert 306,4 betragen, vor einer Woche 353,0 (Vormonat: 386,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 44.927 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 51.301 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit rund drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 425 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 453).

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Donnerstag

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Wir halten Sie auch heute - am Donnerstag, 23. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.