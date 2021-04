Stand: 27.04.2021 06:16 Uhr Corona-News-Ticker: Was plant Niedersachsen zum 75. Geburtstag?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 27. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen

Das Wichtigste in Kürze:



NDS: Ministerpräsident Weil stellt Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Landes vor

Neue Folge des NDR Info-Podcast "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten

Neuinfektionen: 154 in Schleswig-Holstein,

Bundesweit 10.976 Neuinfektionen und 344 neue Todesfälle registriert

154 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind dem Gesundheitsministerium 154 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Gestern waren es 120, Dienstag vergangener Woche 202. Fünf Menschen sind mit Covid-19 gestorben. 172 Patienten werden derzeit in den Krankenhäusern behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 72,2. Am niedrigsten ist sie im Kreis Plön (36,5).

10.976 Neuinfektionen bundesweit

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 10.976 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 344 Menschen sind mit der Krankheit gestorben. Am Dienstag vergangener Woche hatte das RKI 9.609 Neuansteckungen gemeldet, also 1367 weniger als heute, sowie 297 Todesfälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ging am Dienstag leicht zurück auf 167,6.

Greifswald: 100 Dosen AstraZeneca täglich für alle über 18-Jährigen

Das Impfzentrum Greifswald bietet ab heute rund 100 Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca täglich ohne Termin an - für alle über 18-Jährigen. Die Impfdosen stammen aus dem Deputat des Ärzteverbundes HaffNet, dem der Landkreis für eigene Impfaktionen ursprünglich 5.000 Dosen zur Verfügung gestellt hatte. Der Landkreis selbst verfüge seit vergangener Woche über keinen eigenen Lagerbestand des Mittels von AstraZeneca mehr. Im Greifswalder Impfzentrum wird es nun an einer der fünf Impfstraßen angeboten. Der Impfstoff war vergangene Woche vom Gesundheitsministerium in Schwerin für alle Altersgruppen freigegeben worden.

Impf-Priorisierung soll im Juni enden

Wie soll es für vollständig Geimpfte weitergehen? Bund und Länder wollen allen, die zum zweiten Mal geimpft sind, wieder mehr Rechte geben. Das ist ein Ergebnis des gestrigen Impfgipfels. Kanzlerin Merkel verbreitete Hoffnung, dass sich spätestens ab Juni alle Menschen impfen lassen könnten - ungeachtet der Priorisierung. Ab Juni sollen auch Betriebsärzte verstärkt impfen.

Regierungschefs der Nord-Bundesländer raten zur Vorsicht bei Lockerungen für Geimpfte

Die Regierungschefs der Nord-Bundesländer haben vor einer schnellen Rücknahme der Beschränkungen für Geimpfte gewarnt. So mahnte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), neben einem Impfangebot für alle müsse auch die Pandemielage berücksichtigt werden. Es gebe zwar die Einschätzung, dass vom Geimpften und Genesenen "ein sehr geringes Risiko" ausgehe. "Nicht gar kein Risiko", betonte er. Es müsse auch bedacht werden, dass "die Kumulation von Restrisiken" wieder zu einem nennenswerten Risiko führen könne. "Solange wir noch nicht allen Menschen ein Impfangebot machen können, sollten wir eine unterschiedliche Behandlung von geimpften und noch nicht geimpften Menschen so weit wie möglich vermeiden", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Abend nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern. Und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) mahnte, die Balance zu halten zwischen jenen, die auf eine Impfung warten müssen und jenen, die bereits zweimal geimpft sind.

Feiern in Corona-Zeiten: Was plant Niedersachsen zum 75. Geburtstag?

Zum 75. Geburtstag des Landes Niedersachsen könnte die Corona-Pandemie die Feier gewaltig schrumpfen lassen. Was das Land bislang plant und in welchem Rahmen gefeiert werden soll, das will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute in Hannover vorstellen. Das Land Niedersachsen, das zweitgrößte Bundesland, wurde per Verordnung der britischen Militärverwaltung zum 1. November 1946 aus den Ländern Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe ins Leben gerufen.

"Coronavirus-Update": Heute Nachmittag neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

Immer dienstags veröffentlicht NDR Info eine neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update". Heute Nachmittag handelt es sich bereits um Ausgabe Nummer 80. Der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin wird zu neuen Erkenntnissen und Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie Auskunft geben. Mehr zum erfolgreichen Podcast - zum Beispiel alle bisherigen Folgen als Audio oder Text - finden Sie hier:

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Einen schönen guten Morgen! Auch am heutigen Dienstag, 27. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Montag: 120 in Schleswig-Holstein, 995 (RKI) in Niedersachsen, 232 in Hamburg, 83 in Mecklenburg-Vorpommern und im Bundesland Bremen 86.