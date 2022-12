Stand: 15.12.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: WHO hofft auf Abflauen der Pandemie bis Ende 2023

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 15. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



WHO hofft auf Abflauen von Coronavirus und Affenpocken bis Ende 2023

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 455,9 in Niedersachsen, 310,8 in Schleswig-Holstein, 196,9 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 239,6

WHO hofft auf Abflauen von Pandemie bis Ende 2023

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hofft auf ein Abflauen der Verbreitung des Coronavirus innerhalb des kommenden Jahres. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, dann könnte bis Ende 2023 der von seiner Organisation für das Virus ausgerufene weltweite Gesundheitsnotstand für beendet erklärt werden. Alle Länder müssten aber weiter wachsam bleiben. "Dieses Virus wird nicht verschwinden", warnte Tedros. In der vergangenen Woche seien weltweit knapp 10.000 Menschen an Covid-19 gestorben. "Das sind immer noch 10.000 zu viel", sagte der WHO-Chef. Aber es seien auch deutlich weniger Todesfälle als im Vergleich zur Situation vor einem Jahr. "Wir hoffen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt im kommenden Jahr sagen können, dass Covid-19 kein weltweiter Gesundheitsnotstand mehr ist", sagte Tedros.

Union will Isolationspflicht für Gesundheitspersonal aufheben

Die Isolationspflicht für medizinisches Personal mit positivem Corona-Test sollte aus Sicht von CDU und CSU im Bundestag bundesweit wegfallen. "Es ist nicht erklärbar, warum symptomfreie, aber Corona-positive Pfleger und Ärzte bis zu 14 Tage zu Hause bleiben müssen, während Grippekranke theoretisch arbeiten könnten", sagte Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es gehe auch um die angespannte Lage in den Kliniken, sagte er. "Um eine weitere Überlastung der Krankenhäuser entgegenzutreten, braucht es eine bundesweite Aufhebung der Isolationspflicht für medizinisches Personal." Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse handeln. Mehrere Bundesländer hatten zuletzt die Isolationspflicht für Corona-Infizierte unter der allgemeinen Bevölkerung aufgehoben.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 455,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 455,9 (Vortag: 444,4 / Vorwoche: 423,6). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 8.246 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 8.818 / Vorwoche: 8.078).

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 196,9

In Hamburg wurden laut RKI 802 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 836 / Vorwoche: 902). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 196,9 (Vortag: 204,5 / Vorwoche: 198,3).

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt leicht auf 239,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 239,6 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 231,2 gelegen (Vorwoche: 214,2, Vormonat: 199,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 44.875 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 48.327 / Vorwoche: 40.256) innerhalb eines Tages.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 310,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 310,8 (Vortag: 308,5 / Vorwoche: 261,4), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden 1.719 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 2.244 / Vorwoche: 1.669).

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Donnerstag, 15. Dezember 2022

