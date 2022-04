Stand: 11.04.2022 11:41 Uhr Corona-News-Ticker: Virologe rät zu Beibehalten der Maskendisziplin

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 11. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Virologe Fickenscher rät zu Beibehalten der Maskendisziplin

KfW-Bank: Wieder deutlich mehr Existenzgründungen

Kreuzfahrtsaison in Rostock startet - vorerst noch im Pandemie-Modus

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 660 in Schleswig-Holstein - Niedersachsen hat keine aktuellen Fälle übermittelt

RKI meldet bundesweit 30.789 Neuinfektionen - Inzidenzwert bei 1.080,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Virologe Fickenscher: Ohne Maskendisziplin weit höhere Corona-Zahlen

Der Virologe Helmut Fickenscher rät zum Schutz vor dem Coronavirus weiterhin zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Offenkundig lege die weit überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger weiterhin Wert darauf, sich mit Masken zu schützen, sagte der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Auch ohne Maskenpflicht gebe es keinen Grund dafür, das Verhalten zu ändern. "Sollte aber die Disziplin nachlassen, wäre wieder mit einem raschen Ansteigen der Fallzahlen nicht nur bei Covid-19, sondern auch bei der Grippe zu rechnen."

Nach dem starken Anstieg der Fallzahlen infolge der Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 im Dezember und Januar habe es in Schleswig-Holstein besonders lang gedauert, bis nun ein deutlicher Rückgang zu beobachten sei. Im Laufe des Frühlings und Sommers sei eher mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Mit rund 1.140 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stand Schleswig-Holstein zuletzt im Mittelfeld der Länder-Tabelle.

Verstöße gegen Corona-Regeln in Niedersachsen: Bußgelder in Millionenhöhe

In Niedersachsen haben die Kommunen seit Einführung der ersten Corona-Schutzmaßnahmen mehr als 100.000 Verstöße gegen die Regeln erfasst. Häufigster Verstoß: Missachtung der Maskenpflicht. Gleich danach registrierten die Kommunen private Treffen mit zu vielen Menschen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, an der sich mehr als 30 Landkreise und kreisfreie Städte beteiligten. In der Region Hannover gingen nach eigenen Angaben knapp 39.000 Anzeigen ein, mehr als 10.000 wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und rund 8.600 wegen Gruppen-Zusammenkünften. Die Bußgeldforderungen belaufen sich demnach auf mehr als acht Millionen Euro, noch seien aber nicht alle Gelder eingegangen.

Nach Pandemie-Pause wieder ökumenischer Kreuzweg in Lübeck

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause treffen sich in Lübeck am Karfreitag (15. April) wieder Christen aller Konfessionen zu einem Ökumenischen Kreuzweg. Dazu werden nach Angaben der Nordkirche und des Erzbistums Hamburg rund 800 Teilnehmer erwartet. Sie werden mit einem Holzkreuz durch die Lübecker Altstadt ziehen und an fünf Stationen mit Liedern und Gebeten an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnern. In den beiden vergangenen Jahren hatte die traditionelle Veranstaltung wegen der Corona-Beschränkungen nur virtuell stattgefunden. Der Lübecker Kreuzweg wurde im 15. Jahrhundert angelegt und gilt nach Auffassung von Kirchenhistorikern als einer der ältesten noch begangenen Kreuzwege Deutschlands.

Kreuzfahrtsaison in Rostock startet - vorerst noch im Pandemie-Modus

Rostock startet heute mit dem ersten Anlauf des Jahres in Warnemünde in die Kreuzfahrtsaison 2022. Allein 60 Mal sollen Schiffe der Rostocker Reederei AIDA Cruises am Passagierkai festmachen. Alles hängt laut Seehafen davon ab, wie sich die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine entwickeln. Vorerst sind die Kreuzfahrtriesen noch im Pandemiebetrieb und werden nicht voll belegt.

Weitere Informationen Anlauf der "AIDAdiva": Kreuzfahrtsaison in Rostock hat begonnen Bis zum Herbst werden 150 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen erwartet. Wegen Corona sind die Schiffe noch nicht voll belegt. mehr

Deutlich mehr Existenzgründungen - Corona-Knick wettgemacht

Viele Menschen in Deutschland haben ihre in der Corona-Krise auf Eis gelegten Pläne für eine berufliche Selbstständigkeit im vergangenen Jahr umgesetzt. Nach Daten der staatlichen Förderbank KfW realisierten 607.000 Menschen ihre Ideen zur Existenzgründung. Das waren 70.000 oder 13 Prozent mehr als im Jahr 2020. Damit habe das Gründungsgeschehen den Corona-Knick hinter sich gelassen und in etwa das Niveau des Jahres 2019 erreicht, berichtete KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Gründerinnen und Gründer wagten im vergangenen Jahr häufiger den Sprung in die Selbstständigkeit, um eine sich bietende Geschäftsgelegenheit wahrzunehmen. Der Anteil dieser sogenannten Chancengründungen stieg der KfW zufolge auf 82 Prozent (2020: 80 Prozent). Der Anteil von Notgründungen sank auf den Tiefstand von 15 Prozent. Als Notgründer werden diejenigen bezeichnet, die sich mangels besserer Erwerbsalternativen selbstständig machen.

Niedersachsen übermittelt am Wochenende keine Zahlen - Inzidenz gesunken

Niedersachsen übermittelt laut Gesundheitsministerium sonnabends und sonntags keine Corona-Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut (RKI). Deswegen kann das RKI heute keine aktuellen Zahlen für das größte norddeutsche Bundesland vermelden. Die Zahlen werden voraussichtlich in den Daten für morgen nachgeliefert. Keine Auswirkungen hat die Änderung laut Ministerium auf den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Dieser bleibe aktuell, da dessen Berechnung sich nach dem Meldedatum, etwa dem positiven Befund in einem Labor, richtet. Die Inzidenz liegt heute bei 1.214,8 und ist damit erneut gesunken: Gestern betrug der Wert 1.257,5, vor einer Woche 1.508,8.

RKI registriert 30.789 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.080,0 (Vorwoche: 1.424,6). Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag bei 30.789 - nach 41.129 Neuinfektionen vor einer Woche. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich damit auf 22.677.986. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI zudem dreizehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 131.728.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Sie liegt jetzt bei 1.110,3 nach 1.140,2 am Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.339,2 gelegen. 660 neue Corona-Fälle wurden registriert. Am Vortag waren es 1.764, vor einer Woche 942. Die Hospitalisierungsinzidenz blieb konstant bei 7,04. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 601 Patienten in Kliniken - genauso viele wie tags zuvor. Von ihnen werden 46 auf einer Intensivstation behandelt und 19 beatmet.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der neue Corona-Live-Ticker von NDR.de startet in eine neue Woche

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 11. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus