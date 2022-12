Stand: 28.12.2022 09:09 Uhr Corona-News-Ticker: Virologe hält Aufhebung von Schutzregeln für verfrüht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 28. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Virologe Stürmer gegen Ende aller Corona-Maßnahmen

Wirtschaftsweise: Maskenpflicht kann Krankenstand begrenzen

Holetschek für Maskenempfehlung statt -pflicht

Droht dem Norden ein Maskenpflicht-Flickenteppich?

Virologe Stürmer: "Hätte mir die Debatte im Frühjahr gewünscht"

In der Debatte um die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen sieht der Frankfurter Virologe Martin Stürmer zwar eine deutliche Entspannung, aber ein Ende von Maskenpflicht und weiteren Corona-Auflagen hält er für verfrüht. Bei Covid-19 wisse man noch nicht genau, wie man vulnerable Gruppen langfristig schützen könne. "Wir gehen jetzt davon aus, dass wir bei den nächsten Wellen unsere Risikopopulation durch unsere Immunität, die wir in der Bevölkerung erworben haben durch Infektion und Impfung, weiterhin schützen können - nur, wie lange hält dieser Schutz an?", sagte er im Interview mit NDR Info. Es gäbe daher noch viele Hausaufgaben zu erledigen, so Stürmer.

Wirtschaftsweise Schnitzer: Maskenpflicht kann Krankenstand begrenzen

Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat Bedenken gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Die noch bestehenden Corona-Beschränkungen schränkten die wirtschaftliche Aktivität nicht ein, reduzierten aber die Zahl von Infektionen, nicht nur von Covid-Infektionen, sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Sie argumentierte, der Krankenstand sei aktuell schon überdurchschnittlich hoch: „Eine Aufhebung dieser Beschränkungen könnte den Krankenstand weiter erhöhen, was sich negativ auf die Wirtschaft auswirken würde.“

Corona-Maßnahmen: Wie halten es andere Länder damit?

Seitdem der Virologe Christian Drosten verkündet hat, die Corona-Pandemie gehe nun in eine endemische Phase über, ist die Diskussion über die Aufhebung von Schutzmaßnahmen im vollen Gange. Während die einen fordern, Maskenpflicht und Abstandsgebote sofort fallen zu lassen, rufen die anderen noch zu Vorsicht auf. Doch wie halten es andere Staaten mit Corona-Schutzregeln? Ein Blick lohnt sich. Unsere Korrespondenten berichten aus der Schweiz, Südafrika, Schweden, Italien und Mexiko.

Holetschek für Maskenempfehlung statt Maskenpflicht

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat den Bund aufgefordert, die wegen Corona eingeführte Maskenpflicht im Fernverkehr in eine Empfehlung umzuwandeln. Natürlich sei zum Beispiel die Empfehlung auch künftig sinnvoll, im ÖPNV freiwillig weiterhin Schutzmasken zu tragen - auch mit Blick auf andere Atemwegserkrankungen, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Es sei an der Zeit, von einer Phase der Pflichten in eine Phase der Empfehlungen und der Eigenverantwortung überzugehen. Während die Landesregierungen über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs selbst entscheiden können, ist für Fernzüge und Fernbusse bundesweit bis zum 7. April 2023 eine FFP2-Maskenpflicht festgeschrieben. Holetschek sagte, das Robert Koch-Institut müsse "endlich seine Empfehlungen zur Isolation an die neue Infektionslage" anpassen. Das gelte auch für das Infektionsschutzgesetz: "Es wäre unverhältnismäßig, die aktuellen Regelungen unverändert bis zum Ablauf des 7. April 2023, an dem sie planmäßig außer Kraft treten sollen, fortgelten zu lassen", sagte der bayerische Minister.

Maskenpflicht: Droht dem Norden ein Flickenteppich?

Isolationspflicht teils passé, Maskengebot nur in manchen Zügen, aber auf der Fernstrecke immer: Nach drei Jahren Pandemie herrscht bei den Corona-Regeln auf Bundesebene ein wahrer Flickenteppich. Auch im Norden gibt es in dieser Hinsicht keine Einheitlichkeit: Schleswig-Holstein beendet die Corona-Auflagen im Nahverkehr zum Jahresende. In den anderen norddeutschen Bundesländern ist dies (noch) nicht geplant.

