Corona-News-Ticker: Virologe Fickenscher sieht völlig veränderte Lage

Virologe Fickenscher im Kieler Landtag: Corona-Lage völlig verändert

SH: Kritik an geplanter Schließung von Impfzentren

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 382,8 in Niedersachsen , 298,4 in Schleswig-Holstein , 255,9 in Hamburg

Bestätigte bundesweite Neuinfektionen: 78.629, Inzidenz bei 289,6

Transplantation von Organen Corona-positiver Spender möglich

Die Lage für Menschen auf der Warteliste für eine Organspende bleibt dramatisch: Nur von 710 Menschen wurden bis Ende Oktober die Organe nach dem Tod zur Transplantation freigegeben, 65 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) berichtete. Auch die Summe der entnommenen Organe, die für eine Transplantation gemeldet wurden, sank von 2.420 auf 2.178. Die DSO blickt "mit großer Sorge" auf die momentane Situation. Gründe für den Rückgang sind laut DSO die Belastung des Gesundheitssystems durch die Pandemie und der Personalmangel in vielen Kliniken. Weil eine Übertragung bei sorgfältiger Auswahl nahezu ausgeschlossen ist, dürfen inzwischen auch die Organe von Corona-positiven Spendern transplantiert werden. Seit das möglich ist, gab es 39 Spender mit Corona-Infektion in Deutschland. Ihnen wurden 114 Organe entnommen, wie die DSO berichtete. "Es ist dabei nicht zu einer einzigen Übertragung einer SARS-CoV-2-Infektion vom Spender auf den Empfänger gekommen", sagte DSO-Vorstand Axel Rahmel.

Virologe Fickenscher im Kieler Landtag: Corona-Lage völlig verändert

In einer Expertenanhörung hat sich der Schleswig-Holsteinische Landtag mit der Corona-Pandemie befasst. Zunächst standen vor dem Sozial- sowie dem Innen- und Rechtsausschuss angesichts des bevorstehenden Winters medizinische Aspekte im Fokus. Die Situation habe sich völlig verändert und sei mit der von 2020 und 2021 nicht vergleichbar, sagte der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Uni Kiel, Helmut Fickenscher. Er verwies auf eine sehr hohe Impfquote im Norden und auf eine hohe Genesenenquote. Unter Berücksichtigung einer hohen Dunkelziffer könne man davon ausgehen, dass eine deutliche Mehrheit eine Infektion durchgemacht habe. Sofern sich die Lage nicht grundsätzlich ändere, sollten einschränkende Maßnahmen minimiert werden, sagte Fickenscher. Er riet zum Beispiel dringend dazu, die Maskenpflicht für Gemeinschaftsräume in Pflegeheimen abzuschaffen.

Zu den umstrittenen Themen gehört die Isolationspflicht für Infizierte. Diese sei ein zahnloser Tiger geworden, sagte der Virologe Hendrik Streeck unter Hinweis auf eine sehr hohe Dunkelziffer bei Infektionen. "Wir müssen beginnen, staatliche Verordnungen zurückzufahren." In der aktuellen Phase gehe es nicht mehr darum, jede Infektion zu vermeiden, sondern schwere Verläufe. Streeck befürwortete einen Umstieg von Pflichten auf Gebote: Wer sich krank fühle, sollte zu Haus bleiben.

KKH: Deutlich mehr krankhaft übergewichtige Kinder

Die Zahl der krankhaft übergewichtigen Kinder hat bundesweit stark zugenommen, wobei die Lockdowns während der Corona-Pandemie offenbar noch als Treiber wirkten. Wie die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) berichtete, waren 2021 bei den 6- bis 18-Jährigen rund 34 Prozent mehr von extremem Übergewicht, sogenannter Adipositas, betroffen als noch zehn Jahre zuvor. In der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen stieg die Zahl in diesem Zeitraum sogar um fast 43 Prozent. Wie die KKH-Daten weiter zeigen, verschärften die Lockdowns der vergangenen Jahre das Problem offenbar. So nahmen bei den 6- bis 18-Jährigen allein zwischen dem Vor-Corona-Jahr 2019 und 2021 die Adipositasfälle um rund elf Prozent zu. Bei den 15- bis 18-jährigen Jungen stiegen sie sogar um rund 19 Prozent und bei den gleichaltrigen Mädchen um gut zwölf Prozent.

"Homeschooling mit stundenlangem Sitzen vor dem PC, fehlender Sportunterricht, kaum Treffen mit Freunden, geschlossene Sportstätten - die Pandemie mit all ihren Kontaktbeschränkungen hat das Leben vieler Kinder und Jugendlicher lange Zeit aus dem Lot gebracht und Inaktivität gefördert", erklärte KKH-Expertin Aileen Könitz.

Regionale Produzenten in Lüneburger Heide profitieren auch in Krise

Ob Gin, Bier oder Kaffee: Weitgereiste schätzen den Aufwand und bleiben für einen Plausch. Viele regionale Produzenten in der Lüneburger Heide haben sich zusammengeschlossen und trotzen auch den Krisen während der Corona-Zeit und der Ungewissheit um Energiepreise. "Wir spüren keine Kaufzurückhaltung, wir Locals haben überhaupt kein Problem", sagte Gerhard Bosselmann aus Egestorf. "Wir transportieren die Idee der Heide und haben Zeit für die Leute", erklärte der studierte Landwirt, der sich von seinen Bäckereien in Hannover getrennt hat und Gin herstellt. "Die Menschen sehnen sich nach Geborgenheit und Authentizität, das transportieren wir mit unseren Produkten."

SH: Kritik an geplanter Schließung von Impfzentren

In Schleswig-Holstein ist Kritik an der geplanten Schließung von Corona-Impfzentren laut geworden. Das Gesundheitsministerium hatte angekündigt, dass es mit Beginn des neuen Jahres nur noch 7 statt bisher 15 Zentren geben soll. Von einem "falschen Signal" spricht Stephan Ott, Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Grundsätzlich sei es richtig, die Impfzentren irgendwann zu schließen, so Ott - der Zeitpunkt aber sei der falsche. Er fordert, dass die Zentren bis zum Ende des Winters offen bleiben sollen. Der Bedarf an Impfungen steige derzeit, außerdem seien weitere Corona- und Grippewellen zu erwarten. Die Entscheidung des Landes kritisierte Ott als "sehr kurzfristig" und "schlecht abgestimmt". Laut Gesundheitsministerium soll mit Büdelsdorf auch das Impfzentrum im Kreis Rendsburg-Eckernförde wegfallen. Betroffen sind zudem Heide, Eutin, Preetz, Kropp, Kaltenkirchen, Itzehoe und Bad Oldesloe. Als Grund wird die ungeklärte finanzielle Beteiligung durch den Bund genannt.

Strategie für den Winter: Kieler Landtag befragt Medizin-Experten

Für den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein sucht der Landtag den Rat von Fachleuten verschiedener Disziplinen. In einer ganztägigen Anhörung im Plenarsaal geht es heute mit Blick auf den bevorstehenden Winter zunächst um medizinische Aspekte. Ein Thema ist dabei die Isolationspflicht für Infizierte. Zu den eingeladenen Experten des Sozial-, Innen- und Rechtsausschusses gehören die Mediziner Hendrik Streeck, Jan Rupp und Helmut Fickenscher. Rechtliche Aspekte von Corona-Maßnahmen sowie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und vor allem auf Schulen werden ebenfalls eine Rolle spielen. In Schleswig-Holstein sind die Infektionszahlen wie auch in anderen Bundesländern wieder gesunken. Das Land lag zuletzt etwas über dem Bundesdurchschnitt.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 255,9

In Hamburg wurden laut RKI 1.610 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 2.873 / Vorwoche: 1.776). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 255,9 (Vortag: 220,0 / Vorwoche: 328,3).

Niedersachsens Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 382,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 382,8 (Vortag: 361,7 / Vorwoche: 579,3). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 15.550 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 4.829 / Vorwoche: 9.258).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 298,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Sie liegt nun bei 298,4 wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 451,8 gelegen. Es wurden 2.566 Neuinfektionen gemeldet (Vorwoche: 2.339). 577 Patienten werden aktuell mit einer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt (Vorwoche: 660). Auf Intensivstationen liegen 34 Patienten (Vorwoche: 44). Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,02 und ist damit niedriger als eine Woche zuvor (12,59). Die höchsten Corona-Inzidenzen wurden in Lübeck (380,5), Flensburg (363,3) und Dithmarschen (356,8) gemeldet; die niedrigste in Stormarn (187,9).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 289,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 289,6 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 279,1 gelegen (Vorwoche: 493,4; Vormonat: 471,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 78.629 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 78.905) und 281 Todesfälle (Vorwoche: 196) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

