Stand: 29.05.2021 12:22 Uhr Corona-News-Ticker: Viele Regel-Verstöße in Hamburger Ausgehvierteln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 29. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:

68 neue Corona-Fälle in Hamburg

Die Hamburger Gesundheitsbehörden haben in den vergangenen 24 Stunden 68 neue Corona-Fälle registriert. Das sind 18 Neuinfektionen weniger als vor einer Woche und 17 weniger als am Freitag. Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 76.167 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 71.900 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ist weiter gesunken - von 27,1 am Freitag auf nun 26,2. Das RKI weist für Hamburg sogar aktuell eine Inzidenz von 23,3 aus.

Polizei registriert viele Regel-Verstöße in Hamburger Ausgehvierteln

In den Hamburger Ausgehvierteln haben in der Nacht zu Sonnabend offenbar viele Menschen die Corona-Verordnungen missachtet. Im gesamten Gebiet St. Pauli und Schanzenviertel seien knapp 4.000 Menschen unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Es wurde viel Alkohol getrunken, es gab zahlreiche Verstöße gegen Corona-Auflagen." Auf der Piazza am Schulterblatt und in den Straßen des Schanzenviertels etwa hätten rund 2.500 Menschen die Außengastronomie besucht oder sich in kleinen Gruppen auf den Straßen versammelt. Bereits am vergangenen Wochenende war nach Wiedereröffnung der Außengastronomie in den Ausgehvierteln viel los.

Mecklenburg-Vorpommern bundesweit mit niedrigster Inzidenz

Lange Zeit war Schleswig-Holstein das Bundesland mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Nun hat Mecklenburg-Vorpommern das nördlichste Bundesland abgelöst: Das Robert Koch-Institut (RKI) weist in seinem Dashboard für den Nordosten einen Wert von 17,9 aus. In Schleswig-Holstein liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 18,9, gefolgt von Hamburg (23,3) und Brandenburg (23,2). Niedersachsen verzeichnet den RKI-Zahlen zufolge 24,8 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit steht der Norden insgesamt im bundesweiten Vergleich relativ gut da. Schlusslicht ist Thüringen mit einer Inzidenz von 51,0.

Rostock: Freie Impftermine mit Johnson & Johnson für Über-60-Jährige

Für Menschen über 60 Jahre, die noch nicht gegen Corona geimpft sind, stehen am kommenden Dienstag einige freie Impftermine in der HanseMesse Rostock zur Verfügung. Dabei wird ausschließlich das Vakzin von Johnson & Johnson gespritzt, wie die Stadt Rostock mitteilte. Voraussetzung für einen Termin sei, dass die über 60-Jährigen bislang weder eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben noch eine andere Impfung innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Interessierte können online über die Rostocker Stadtverwaltung einen Termin buchen. Die Impfung mit Johnson & Johnson erfolgt nur einmal. Nach 14 Tagen gilt die geimpfte Person als vollständig geimpft. Eine zweite Dosis ist nicht erforderlich.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 24,8

Für Niedersachsen weist das Robert-Koch Institut (RKI) 470 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages aus. Das sind etwas mehr als gestern (424), aber 87 weniger als am Sonnabend vor einer Woche (557). Zehn weitere Menschen starben in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.Einwohner in sieben Tagen, liegt aktuell bei 24,8. Gestern war dieser Wert mit 25,6 angegeben worden, am vergangenen Sonnabend mit 46,8.

Corona-Bußgelder für sogenannte Autoposer

80 Menschen, die überwiegend der sogenannten Autoposer-Szene angehören, haben in Celle gegen Corona-Verordnungen verstoßen. Sie versammelten sich in der Nacht zu Sonnabend mit 50 Autos auf Parkpaletten, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge sprach die Polizei Bußgelder in Höhe von fast 1.300 Euro aus. Die Teilnehmer der Versammlung hätten sich uneinsichtig gezeigt, hieß es. Sie wurden gegen Mitternacht des Platzes verwiesen. Zuvor hatten sich Anwohner über den Lärm beschwert.

Soziologe Neckel bezeichnet Priorisierungsende als Fehler

Corona-Impfstoff ist in Deutschland nach wie vor Mangelware - daran ändert auch das von der Regierung beschlossene Ende der Impf-Priorisierung am 7. Juni nichts. Der Hamburger Soziologe Sighard Neckel kritisiert im Interview mit NDR Info, dass damit die Frage, wer beim Impfen an der Reihe sei, der Bevölkerung überlassen werden. "Das wird aller Voraussicht nach zu einem gewissen Unmut in der Gesellschaft führen", sagte er. Denn "das kann dazu führen, dass die Besserinformierten, diejenigen, die in Stadtvierteln mit vielen Hausärzten wohnen, dass die Durchsetzungskräftigen vielleicht eher ran kommen als diejenigen, die es eigentlich nötiger hätten." Die Regierung nehme sich mit der Aufhebung der Priorisierung aus der Verantwortung.

Karliczek: Impfangebot für vorerkrankte Kinder bis Ferienende nötig

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Kinder mit Vorerkrankungen bis zum Schuljahresbeginn gegen das Coronavirus zu impfen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die Politikerin, das würde den Schulalltag erleichtern. Denn damit sei eine weitere Risikogruppe geschützt. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) warnte unterdessen vor Verteilungskämpfen beim Corona-Impfstoff. Es sei wichtig, dass die Generationen nicht gegeneinander ausgespielt würden, sagte Lambrecht der Funke-Mediengruppe. Für gesunde Kinder und Jugendliche bestehe nur ein geringes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte gestern das Mittel von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben. Impfstoff ist in Deutschland aber weiterhin knapp.

Corona-Ausbruch in Geflügelbetrieb im Kreis Ludwigslust-Parchim

In einem Geflügelverarbeitungsbetrieb in Brenz (Kreis Ludwigslust-Parchim) gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Bislang seien 32 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, berichtet NDR 1 Welle Nord. Zu einer Testaktion, zu der das Gesundheitsamt die Mitarbeiter aufgerufen hatten, waren in dieser Woche gut 150 Mitarbeiter nicht erschienen. Daher soll es nun am Montag, 31. Mai, eine neue Aktion geben, wie der Kreis mitteilte. Vorsorglich verfügte der Landkreis Quarantäne für alle Mitarbeiter, die sich zwischen 25. Mai, 5 Uhr, und 27. Mai, 22 Uhr, in dem Betrieb aufgehalten haben. "Wir greifen zu dieser Maßnahme, weil wir die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises, die sich die Einwohnerinnen und Einwohner erkämpft haben, nicht aufs Spiel setzen wollen", sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD).

Niedersachsen: Ärzte gegen Aufhebung der Impf-Priorisierung

Die niedergelassenen Medizinerinnen und Mediziner in Niedersachsen halten die Aufhebung der Impf-Priorisierung am 7. Juni für verfrüht. Es seien noch längst nicht alle Menschen in der Prioritätsgruppe 3 gegen Covid-19 geimpft worden, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei mit einem noch größeren Ansturm und noch mehr Überlastung in den Praxen zu rechnen. Das große Problem sei, dass die zu erwartenden Liefermengen nicht für alle Impfberechtigten reichen. Den Ansturm könnten die Impfzentren und die Praxen nur gemeinsam bewältigen. Allerdings wenden sich dem KVN-Sprecher zufolge die meisten Menschen zunächst an ihren Hausarzt. Bei 90 Prozent der Anfragen an Praxen gehe es zurzeit um den Wunsch nach einer Corona-Impfung.

Hamburg: Weniger Impfstoff an Praxen geliefert als zugeteilt

An die Hamburger Arztpraxen ist in den vergangenen Wochen weniger Corona-Impfstoff geliefert worden als der Stadt zugestanden hätten. Das geht nach Angaben der Gesundheitsbehörde aus einem vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Auftrag gegebenen Bericht zur Impfstoffverteilung über den pharmazeutischen Großhandel hervor. Demnach gelangten in den Kalenderwochen 14 bis 19 - also von Anfang April bis Mitte Mai - insgesamt rund 30.000 Dosen Impfstoff weniger in die Hansestadt als laut Bundesschlüssel zur Verwendung in den Arztpraxen hätten bestellt werden können. Anders als die Impfzentren erhalten die Arztpraxen ihren Impfstoff über die Apotheken vom pharmazeutischen Großhandel. "Mengen, die von Ärzten nicht abgerufen werden, weil in den Praxen keine Kapazitäten bestehen oder die Praxen aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, an der Impfkampagne teilzunehmen, müssen dennoch für die Hamburger Bevölkerung zur Verfügung stehen", sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. Wie genau es zu den Minderlieferungen kam, geht aus den PEI-Zahlen nicht hervor. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg wurde nur in der ersten Maiwoche in den Arztpraxen zurückhaltend bestellt. Hamburg will sich nun dafür einsetzen, dass die nicht an Arztpraxen gelieferten Mengen, die Hamburg aber zustehen, gesammelt an das Impfzentrum geliefert werden.

Neun Hamburger Freibäder öffnen heute

Die Hamburger Freibäder dürfen eigentlich schon seit einer Woche öffnen. Aber das wenig einladende Wetter hat das bislang vereitelt. Heute soll es so weit sein. "Endlich stellt sich eine stabile Wetterlage ein, sodass wir wieder aufmachen können", sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel im Gespräch mit NDR 90,3. Geöffnet werden die vier Kombi-Freibäder Finkenwerder, Bondenwald, Billstedt und das Kaifu-Bad. "Aber auch das neue Bad in Rahlstedt und die vier Sommerfreibäder Marienhöhe, Osdorfer Born, Neugraben und das Naturbad Stadtparksee machen wieder auf." Tickets sollten Interessierte vorab online buchen. Der Kauf an der Badkasse ist Bäderland zufolge nur möglich, sofern das Gästelimit des Zeitfensters noch nicht ausgeschöpft ist.

Bundesweit 5.426 neue Fälle - Inzidenz sinkt weiter

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken und liegt nun bei 37,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 5.426 Neuinfektionen und 163 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Am vergangenen Sonnabend waren 7.082 Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht derzeit stetig zurück. Am Mittwoch war sie erstmals seit Oktober auf unter 50 gefallen und hatte bei 46,8 gelegen.

Schlupflöcher bei Abrechnungen in Corona-Testzentren

Die Corona-Testzentren werden zumeist von Privatfirmen betrieben. Die Bundesregierung erstattet die dabei entstehenden Kosten. Allerdings sind die Anbieter nicht verpflichtet, nachzuweisen, wie viele Tests sie tatsächlich vollzogen haben. "Aus Sicht der öffentlichen Finanzen ist das ein Unding, wenn Zahlungen, die der Bund leistet für die Corona-Tests, nicht kontrolliert werden", kritisiert Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler.

108 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist unter 20 gesunken - und liegt nun bei 18,9. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 20,5 gelegen, am Freitag vergangener Woche bei 32,9. Innerhalb eines Tages kamen 108 neu gemeldete Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein hinzu, eine Woche zuvor waren es 172, gestern 74. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um fünf - auf nun insgesamt 1.591. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind die Kreise Herzogtum Lauenburg (29,8) und Stormarn (28,3). Am niedrigsten sind die Werte weiterhin in Schleswig-Flensburg (6,0) und Plön (9,3).

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Schönen guten Morgen und willkommen im Wochenende! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Sonnabend, 29. Mai, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.