Stand: 10.03.2022 13:01 Uhr Corona-News-Ticker: Viele Personalausfälle in Kliniken in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 10. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Viele Erkrankungen bei Klinikpersonal

Das anhaltend hohe Corona-Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern hat zunehmend auch Auswirkungen auf die medizinische Versorgung in den beiden größten Kliniken des Landes. Wie Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) heute in der Fragestunde des Landtags sagte, fallen an den Universitätskliniken in Rostock und Greifswald Corona-bedingt jeweils mehr als 200 Mitarbeitende aus. Betroffen seien Ärzte und Pflegepersonal, die entweder selbst infiziert sind oder sich in Quarantäne begeben mussten. In Greifswald seien wegen Personalmangels 15 Prozent der Bettenkapazität gesperrt worden. Bettensperrungen gebe es auch in Rostock, dort könnten im Schnitt etwa 50 von 1.149 Betten nicht belegt werden. Für einzelne Stationen sei zeitweilig ein Aufnahmestopp verfügt worden. Martin betonte jedoch, dass die Notfallversorgung an beiden Klinken sichergestellt sei.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) schließt Lockerungen im Bereich Gesundheit und Pflege derzeit aus

Inzidenz in Hamburg erneut gestiegen

In Hamburg sind binnen eines Tages 3.162 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 527 neue Fälle mehr als gestern und 402 mehr als heute vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Angaben der Sozialbehörde von 769,7 gestern auf 790,8 heute. (Vorwoche:640,6). In den Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 353 Corona-Erkrankte behandelt, 5 mehr als gestern. 37 davon auf Intensivstationen, einer mehr als am Vortag. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Spiel der Buchholzer Handball-Frauen abgesagt

Die für Sonnabend angesetzte Handball-Partie in der Frauen-Bundesliga zwischen dem Tabellenletzten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten und dem SV Union Halle-Neustadt ist abgesagt worden. Wie der niedersächsische Verein heute mitteilte, hat es im Team positive Corona-Tests gegeben. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Verfassungsschutz warnt vor Teilnahme an Hamburger Demo

Erneut ruft ein als verfassungsfeindlich eingestufter Verein von Corona-Maßnahmengegnern für Sonnabend in Hamburg zu Demonstrationen auf. Der Verein United Movement for Equal Human Rights (UMEHR) hat nach Polizeiangaben drei entsprechende Aufzüge angemeldet. Das Landesamt für Verfassungsschutz warnte: "Wer an den Versammlungen von UMEHR e.V. teilnimmt, marschiert Seite an Seite mit Extremisten." Die Verfassungsfeindlichkeit des Vereins ergebe sich aus der offen artikulierten Feindschaft gegenüber dem demokratischen Verfassungsstaat. Zuletzt waren mit dem Verein Ende Februar 3.550 Menschen in Hamburg auf die Straße gegangen.

Mehrere Corona-Verdachtsfälle beim HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sein für heute Vormittag angesetztes Training verschoben, nachdem mehrere Spieler des Tabellenfünften über Unwohlsein und Erkältungssymptome geklagt hatten.

Corona-Rettungsschirm MV: Mehr Transparenz gefordert

Der 2,85 Milliarden Euro schwere schuldenfinanzierte Corona-Rettungsschirm des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird immer wieder als "Schattenhaushalt" betitelt und für Intransparenz bei der Mittelvergabe bemängelt. Unter anderem wurde damit Videokonferenztechnik für 356.000 Euro angeschafft, wie der NDR aufdeckte. Der Bund der Steuerzahler fordert nun eine breite parlamentarische Debatte. Aus allen Landtagsfraktionen kommt dafür Zustimmung.

MV: Experte Kaderali befürchtet mehr Infektionen unter Senioren

Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali befürchtet, dass sich in Mecklenburg-Vorpommern künftig wieder mehr ältere Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Insbesondere bei den Über-80-Jährigen sei die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu anderen Altersgruppen seit Jahresbeginn deutlich gestiegen, sagte der Experte. Das sei vor allem deshalb problematisch, weil in den älteren Bevölkerungsgruppen die Booster-Impfung bereits eine Weile zurückliege und es auch einen Bevölkerungsteil gebe, der gar nicht geimpft ist. "Das ist die Klientel, die ein hohes Risiko hat, auch wieder in den Intensivstationen zu landen, wenn der Anstieg der Infektionszahlen so weitergeht wie bisher."

Inzidenz steigt auch in Niedersachsen weiter

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen Angaben des Robert Koch-Instituts weiter gestiegen. Aktuell liegt sie demnach bei 1.263,9 neuen Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Vortag: 1.209,4 / Vorwoche: 1.111,8). Die Zahl der binnen 24 Stunden laborbestätigten neuen Corona-Fälle wird mit landesweit 24.118 angegeben - gestern waren es 19.525, am vergangenen Donnerstag 20.111 gewesen. Mit 17 weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stieg die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn registrierten Verstorbenen auf 7.656.

Kritik an neuen Regeln von Weltärztebund-Chef Montgomery

Weltärztebund-Vorsitzender Frank Ulrich Montgomery kritisiert die ab dem 20. März gültigen Corona-Regeln als unzureichend. "Der 'Basis-Schutz' ist wirklich nur ein 'Basis-Schutz' - und damit natürlich besser als gar nichts", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Weitergehende, sinnvolle Maßnahmen" habe die Politik aber "erfolgreich zerredet". Es regiere das Prinzip Hoffnung bei den Regeln, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gestern vorgestellt haben.

RKI registriert Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen

Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von heute früh insgesamt 262.752 Fälle in 24 Stunden. Gestern waren es 215.854, vor einer Woche 210.673 Ansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich auf 1.388,5. Am Vortag hatte der Wert bei 1.319,0 gelegen, am vergangenen Donnerstag bei 1.174,1 (Vormonat: 1.465,4). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 259 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie bundesweit an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 125.023.

Lübeck: Kultusminister treffen sich zu zweitägiger Sitzung

Die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder kommt heute in Lübeck zu einer zweitägigen Sitzung zusammen. Die Ressortchefinnen und -chefs beraten bis morgen unter anderem über die Erfahrungen und den Umgang mit der Corona-Pandemie. Zudem soll über die Frage von Schulbesuchen ukrainischer Flüchtlingskinder in Deutschland gesprochen werden. Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nimmt an der Konferenz teil, die derzeit turnusgemäß von der Kieler Bildungsministerin Karin Prien (CDU) geleitet wird. Eine Abschlusspressekonferenz der KMK ist für morgen Mittag vorgesehen.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH weiter gestiegen - Neun weitere Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Erkrankungen in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt nun bei 1.066,8, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Vortag: 1.020,6 / Vorwoche: 941,0). Die Zahl der aktuell registrierten Neuinfektionen liegt bei 7.029 und damit über den Werten vom Vortag (6.665) und von vor einer Woche (5.651). Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sank in Schleswig-Holstein leicht auf 5,26. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldeten Todesfälle stieg um neun. 418 infizierte Patienten liegen in den Kliniken - 32 mehr als am Tag zuvor. Von ihnen werden 42 auf einer Intensivstation behandelt.

Basis-Schutz und Sonderregelungen für Hotspots geplant

Basis-Schutz für alle Regionen und besondere Regeln für künftige Corona-Hotspots - das sind die Kernpunkte des neuen Infektionsschutzgesetzes, auf das sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) geeinigt hat und das gestern ins Kabinett ging. Künftig sollen bundesweit Masken- und Testpflichten angeordnet werden können, in Gebieten mit hohen Infektionsraten können Abstandsgebote und verpflichtende Hygienekonzepte hinzukommen.

VIDEO: Die meisten Corona-Regeln laufen am 20. März aus (3 Min)

Start des heutigen Corona-Live-Tickers - Guten Morgen!

Einen guten Morgen und einen guten Tag wünscht Ihnen das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 10. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.