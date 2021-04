Stand: 02.04.2021 15:14 Uhr Corona-News-Ticker: Viel zu tun bei Einreise-Kontrollen in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Karfeitag, 2. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es über Ostern verstärkte Verkehrskontrollen. Wer von außerhalb kommt, darf nur mit triftigem Grund einreisen. Die B109 ist eine beliebte Strecke Richtung Usedom und Rügen. Deshalb wird in Rollwitz bei Pasewalk kontrolliert. Dass die Polizisten so viel zu tun bekommen, hätte der Einsatzleiter nicht gedacht: "Ich habe damit gerechnet, dass jetzt mit dem Ferienbeginn die Hauptanreise schon stattgefunden hat. Aber tatsächlich wollen auch am Karfreitag viele aus einem anderen Bundesland die Familien besuchen, was ja auch gestattet ist." Wer aber keinen triftigen Grund für die Einreise nennen kann, muss sofort umkehren.

Nach Corona-Absage: Flensburg gegen Zagreb als Doppel-Spieltag

Nach der Spielabsage wegen Corona-Fällen bei RK Zagreb bestreiten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt das Achtelfinale in der Champions League gegen die Kroaten nach Ostern als Doppel-Spieltag.

Gewerkschaften betonen Bedeutung der Ostermärsche

Friedensinitiativen, Parteien und Gewerkschaften haben zur Teilnahme an den traditionellen Ostermärschen aufgerufen - zumeist in Form von Kundgebungen. Mit den Aktionen soll für den weltweiten Abbau der Atomwaffen-Arsenale, die Kürzung der Rüstungsausgaben und für eine engere Zusammenarbeit zur Bewältigung globaler Probleme wie Klimawandel und Corona-Pandemie demonstriert werden. "Menschliche Sicherheit kann nicht militärisch erreicht werden, sondern ist die Frucht gerechter Politik und nachhaltigen, fairen Handelns", sagte Conny Töpfer, stellvertretende Landesleiterin von ver.di Nord. DGB-Nord-Vize Ingo Schlüter ergänzte, dass Corona arme Menschen besonders brutal treffe, sei es in Brasilien oder Südafrika. "Weit mehr als 100 Länder haben ihre Bevölkerungen noch nicht gegen Corona geimpft", sagte Schlüter. Dort könne sich die Pandemie mit immer weiteren Virusvarianten ungebremst ausbreiten. In Niedersachsen wurden Demonstrationszüge in mehreren Städten abgesagt, stattdessen sollen Kundgebungen abgehalten werden. Die Ostermarsch-Aktionen am Sonnabend in Schwerin, Wismar und Neubrandenburg sowie am Ostermontag in Sassnitz auf Rügen und Hamburg sollen unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln erfolgen.

Hamburg meldet 483 Neuinfektionen

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Hamburg ist weiter auf einem hohen Niveau. Nach Angaben der Sozialbehörde wurden am Karfreitag 483 Neuinfektionen registriert. Das sind 60 Fälle weniger als vor einer Woche und 62 weniger als am Donnerstag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank leicht ab auf 160,1. Vor genau einer Woche hatte dieser Wert bei 136,1 gelegen.

Stiftung Patientenschutz fordert Lockerungen für Pflegeheime

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz drängt darauf, die Corona-Regeln für Pflegeheime zu lockern. Stiftungsvorstand Eugen Brysch kritisierte, dass der Shutdown in den Heimen bestehen bleibe, obwohl drei Viertel der Bewohner schon zweimal geimpft seien. So gebe es nach wie vor keine Treffen in Gemeinschaftsräumen. Auch Besuche fänden weiter nur unter erheblichen Einschränkungen statt. Einige Bundesländer haben die Corona-Regeln in Alten- und Pflegeheimen vor Ostern gelockert. Dazu zählen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Hessen. Dagegen bleibt Niedersachsen bei seinen strengen Maßnahmen.

Kommentar: Gefährliche Lust am katastrophischen Denken

Auch dieses Jahr muss das Osterfest unter Corona-Bedingungen stattfinden. Die Gesellschaft wartet auf in einer zerdehnten Zeit auf die Auferstehung. Die Impfstoffe und die Impfungen sind trotz aller Probleme ein Anlass zur Hoffnung, meint Heribert Prantl, Autor und Kolumnist der "Süddeutschen Zeitung" im NDR Info Wochenkommentar. Schwarzseherei mache die Zuversicht hingegen lächerlich.

Niedersachsen übersteigt Marke von 200.000 Corona-Fällen

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat am Freitag 1.870 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Landesweit wurden innerhalb eines Tages zudem 17 weitere Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 4.896. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 200.364 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt erneut leicht und liegt aktuell bei 115,1 Fällen je 100.000 Einwohner (am Tag zuvor lag sie bei 117,4).

Corona-Test-Bescheinigung vom Arbeitgeber in MV

In Mecklenburg-Vorpommern können Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter auf Corona testen, dafür eine Bescheinigung ausstellen. Außerdem können sich alle Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren einen Termin für eine Impfung mit AstraZeneca holen.

Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern spüren dritte Corona-Welle

Die dritte Corona-Welle ist teilweise auch in den Kliniken im Nordosten angekommen. Sie sei "deutlich zu spüren", teilte etwa die Unimedizin Rostock mit. Die Lage sei zwar stabil, aber durchaus vergleichbar mit der Zeit um Weihnachten herum. Auf der Intensivstation herrsche eine hohe Auslastung. "Noch gibt es geringe Kapazitätsreserven." Derzeit werden neun Patienten wegen Covid-19 auf der internistischen Intensivstation behandelt. Sie sind aktuell im Durchschnitt etwa zehn Jahre jünger als in der Vergangenheit.

An der Universitätsmedizin Greifswald wurden - Stand: 1.4.2021 - 42 Patienten mit Covid-19 behandelt, 11 davon auf der Intensivstation, wie der Ärztliche Vorstand, Klaus Hahnenkamp, erklärte. "Unsere Befürchtungen scheinen wahr zu werden. Die dritte Welle wird offensichtlich noch heftiger als die zweite Welle zu Weihnachten." Man treffe bereits Vorkehrungen, um die Notfallkapazitäten weiter zu erhöhen.

Hannover: Erste Nacht mit Ausgangssperre bleibt ruhig

Die Corona-bedingte nächtliche Ausgangssperre in und um Hannover hat ohne große Zwischenfälle begonnen. Die Nacht sei sehr ruhig verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Lediglich in der Nordstadt hätten sich etwa 50 Menschen versammelt, um gegen die Ausgangssperre zu protestieren. Insgesamt leitete die Polizei Hannover 122 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

In vielen Landkreisen in Niedersachsen sowie in Bremen haben nächtliche Ausgangssperren bereits begonnen. In manchen Kommunen gelten sie bereits ab 21 Uhr.

Gottesdienste zu Ostern: Was bedeuten die Ausgangssperren?

Wegen gestiegener Infektionszahlen haben viele Kommunen im Norden eine Ausgangssperre verhängt. Was heißt das für einen sonst üblichen Kirchgang? Florian Breitmeier erklärt, unter welchen Umständen Gottesdienste zu Ostern möglich sind.

Hamburger Schulbehörde hält Schulschließungen für möglich

Steigen die Corona-Zahlen in Hamburg weiter an, drohen in der Woche nach Ostern wieder Schulschließungen. Bildungsssenator Ties Rabe (SPD) hat das am Donnerstagabend im Schulausschuss nicht ausgeschlossen. Fest steht: Steigt an drei Tagen hintereinander der Inzidenzwert auf über 200, dann gibt es für alle Klassen wieder Fernunterricht. Zuletzt legte die Inzidenz deutlich zu und lag am Donnerstag in Hamburg bei 163,3.

Hamburg: Ausgangsbeschränkung gilt ab heute Abend

In Hamburg tritt heute Abend die vom Senat beschlossene nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft. Vorerst bis zum 18. April ist es zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht mehr erlaubt, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Ausnahmen gelten beispielsweise für berufliche Tätigkeiten, Gassigehen mit dem Hund oder körperliche Ertüchtigungen im Freien - allerdings immer nur für eine Person. Bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung droht ein Bußgeld. Die Polizei hat über die Feiertage verstärkte Kontrollen angekündigt.

Weitere Informationen Proteste vor dem Start der Ausgangssperre Ab heute Abend darf man in Hamburg nur ausnahmsweise vor die Tür. Vor dem Start der Ausgangssperre gab es Proteste. mehr Kommentar: Tschentscher geht mit Ausgangssperre Risiko ein Die strengen Corona-Regeln des Hamburger Bürgermeisters sind mutig, aber sie bergen ein hohes Risiko. Das meint Jörn Straehler-Pohl in seinem Kommentar. mehr

RKI: Bundesweit 21.888 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht auf 134,0

Das Robert Koch-Institut hat für Deutschland 21.888 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 315 mehr als am vergangenen Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 134,0 von 134,2 am Donnerstag. Vor einer Woche lag sie bei 119,1. 232 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 76.775.

Abschlussklassen sorgen sich um Corona-Testpflicht

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen befürchten, dass sie mit einem positiven Corona-Schnelltest nicht an Prüfungen teilnehmen dürfen - und sich ihr Abitur dadurch weiter verschiebt oder anders bewertet wird.

358 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 358 neue Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche Woche waren es 365. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 73,9. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch bei 59,7 gelegen. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, stieg um zwei.

Zweites Osterfest unter Corona-Regeln beginnt

Heute beginnt das zweite Osterfest im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Küstenregionen fürchten einen großen Andrang von Zweitwohnungsbesitzern und Ausflüglern. An vielen Orten im Norden soll verstärkt kontrolliert werden. Kanzlerin Merkel hat dazu aufgerufen, das Osterfest im kleinen Kreis zu feiern und Reisen zu vermeiden. Einige Kirchen haben ihre Gottesdienste aufgrund von Ausgangssperren vorverlegt.

Der Corona-Ticker am Karfreitag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Start in die Osterfeiertage! Auch am heutigen Karfreitag, 2. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Donnerstag: 1.889 in Niedersachsen, 541 in Hamburg, 406 in Schleswig-Holstein, 306 in Mecklenburg-Vorpommern und 159 im Bundesland Bremen.