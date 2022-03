Stand: 14.03.2022 14:21 Uhr Corona-News-Ticker: Viel Kritik am Wegfall der Maskenpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 14. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV lockert wegen hoher Inzidenzen erst nach dem 2. April

Politiker und Virologen plädieren für Beibehaltung der Maskenpflicht

Kabinett in MV berät über Corona-Lockerungen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 6.036 in Niedersachsen , 2.229 in Schleswig-Holstein , 1.836 in Hamburg

Bundesweit 92.378 Neuinfektionen registriert - Sieben-Tage-Inzidenz auf Höchstwert von 1.543,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Inzidenzen auf Höchstwert: Mecklenburg-Vorpommern lockert später

Die Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern werden offenbar bis zum 2. April verlängert. Das teilten Mitglieder der Landesregierung heute in einer Sitzung der Taskforce Tourismus und Wirtschaft mit. Demnach sollen nun in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht im Tourismus und in der Gastronomie über den 20. März hinaus erhalten bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern erreicht die Zahl der Neuinfektionen zur Zeit fast täglich neue Höchststände, vor allem Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre stecken sich vermehrt an. Die Landesregierung will heute über mögliche Regeln für den Nordosten beraten. Am Dienstag wird es dann Entscheidungen geben auf der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Fünf Corona-Fälle bei Hansa - Spiel gegen Sandhausen soll stattfinden

Jetzt hat es auch Fußball-Zweitligist Hansa Rostock erwischt. Der Mecklenburger meldeten heute fünf bestätigte Corona-Fälle und drei weitere Verdachtsfälle in der Mannschaft, respektive im Umfeld des Teams. Namen wurden nicht genannt. Bekannt ist lediglich, dass Lukas Fröde und Nico Neidhardt betroffen sind. Die beiden waren schon am vergangenen Freitagabend gegen Holstein Kiel (3:2) ausgefallen. Hansa-Vorstandschef Robert Marien erklärte, dass keiner der Betroffenen unter einem schwerwiegenden Verlauf leide.

Weitere Informationen Corona bei Hansa Rostock - Spiel in Sandhausen soll stattfinden Beim Fußball-Zweitligisten aus Rostock sind am Montag fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. mehr

Viel Kritik am Wegfall der Maskenpflicht

Trotz drastisch steigender Inzidenzzahlen sollen am 20. März die meisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Doch die Kritik an den Lockerungsplänen der Ampel-Koalition, insbesondere am Wegfall der Maskenpflicht, nimmt zu. Deshalb drängt der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen auf eine Änderung des Regierungsentwurfs. "Ich werbe sehr dafür, den Gesetzentwurf zur Reform des Infektionsschutzgesetzes noch einmal anzupassen und die Maskenpflicht in Innenräumen als Basisschutzmaßnahme beizubehalten", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Einen Wegfall der Maskenpflicht, etwa in Supermärkten, hält auch der Corona-Modellierer Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin "für einen Fehler". Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er, ohne die Maskenpflicht rechne er mit einer sehr verstärkten Infektionsdynamik. Ganz ähnlich sieht es SPD-Chefin Saskia Esken, die sich für einen ausreichenden Basisschutz aussprach. "Dazu gehören Maske und 3G im öffentlichen Fern- und Nahverkehr ebenso wie die Maske im Einzelhandel."

Die Virologin Melanie Brinkmann wies darauf hin, dass es keinesfalls sicher sei, "dass der Sommer entspannt wird". Zwar habe es einen saisonalen Effekt in den Sommern 2020 und 2021 gegeben, zu diesen Zeitpunkten habe es aber strikte Maßnahmen gegeben.

1.836 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz bei 927,8

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Hamburg binnen 24 Stunden um 1.836 auf insgesamt 380.416 seit Beginn der Pandemie gestiegen (Vortag: 1.753, Vorwoche: 1.365). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut an - bereits zum elften Mal in Folge: Sie liegt nun bei 927,8 (Vortag: 903,1, Vorwoche: 793,9). In den Krankenhäusern der Stadt werden derzeit 321 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 35 davon intensivmedizinisch.

GEW für Aufrechterhalten der Maskenpflicht im Unterricht

Das für kommende Woche geplante Aufheben der Maskenpflicht im Unterricht bei Grundschülern in Niedersachsen kommt nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu früh. "Die pädagogischen Argumente für das Entfallen der Maskenpflicht am Platz wiegen besonders in der Grundschule schwer, doch der Gesundheitsschutz wiegt im Moment noch schwerer", sagte der kommissarische GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal heute. Erst wenn die Corona-Pandemie tatsächlich auf dem Rückzug sei, dürfe es Lockerungen im Unterricht geben. Die Inzidenz in Niedersachsen gehe auf die Marke 1400 zu, bei den Sechs- bis Elfjährigen liege sie sogar doppelt so hoch.

Hamburger Fischmarkt öffnet Anfang April wieder in altbewährter Form

Nach mehr als 15-monatiger Corona-Unterbrechung und acht Monaten im eingeschränkten Pandemiebetrieb kann der Hamburger Fischmarkt in knapp drei Wochen wieder in vollem Umfang öffnen. Ab dem 3. April dürften auch die typischen Marktschreier ihre Produkte wieder lauthals anbieten, teilte das Bezirksamt Altona heute mit.

Weitere Informationen Hamburger Fischmarkt darf wieder in vollem Umfang öffnen Nach Corona-Pause und eingeschränktem Betrieb darf der Altonaer Fischmarkt ab dem 3. April wieder in altbewährter Form öffnen. mehr

RKI meldet 12.000 weitere Corona-Impfungen

In Deutschland sind am Sonntag laut RKI etwa 12.000 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht worden, davon 8.000 Spritzen zur Auffrischung. Zum Vergleich: Der Spitzenwert an Impfungen binnen eines einzigen Tages lag Mitte Dezember bei 1,6 Millionen. Mittlerweile haben 63 Millionen Menschen (75,6 Prozent der Bevölkerung) einen Grundschutz gegen das Virus. Mindestens 48,1 Millionen Menschen (57,8 Prozent) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt. Mit 19,6 Millionen Menschen ist fast ein Viertel der Bevölkerung (23,6 Prozent) auch mehr als zwei Jahre nach Beginn der Pandemie weiterhin ungeimpft. Darunter sind auch etwa vier Millionen Kinder unter vier Jahren, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist.

Weitere Informationen Corona-Impfquote: Aktuelle Zahlen zu den Impfungen im Norden Wie viele Menschen in Norddeutschland haben bislang eine Corona-Impfung erhalten? Aktuelle Zahlen zur Impfquote. mehr

Deutlich mehr Verpackungsmüll im ersten Corona-Jahr

Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden bei den privaten Haushalten in Deutschland pro Kopf 78 Kilogramm Verpackungsmüll eingesammelt. Das waren pro Person durchschnittlich sechs Kilogramm mehr als im Jahr 2019, teilte das Statistische Bundesamt mit. Laut vorläufigen Ergebnissen stieg das gesamte Aufkommen an Verpackungsmüll um knapp 0,6 Millionen Tonnen oder 9,3 Prozent auf 6,5 Millionen Tonnen im Jahr 2020.

Insgesamt wurden nach der Sortierung 6,4 Millionen Tonnen der gebrauchten Verkaufsverpackungen an Abfallbehandlungsanlagen oder Verwerterbetriebe abgegeben, wie es weiter hieß. Davon konnten fast vier Fünftel (79 Prozent beziehungsweise 5,1 Millionen Tonnen) recycelt werden. Bei diesem werkstofflichen Verwertungsverfahren bleibt das Ausgangsmaterial des Abfalls erhalten, seine chemische Struktur wird also nicht verändert. Zwölf Prozent der Verpackungsabfälle (0,8 Millionen Tonnen) wurden demnach energetisch verwertet, das heißt verbrannt.

Bei nicht erfüllter Impfpflicht keine automatischen Sanktionen in Schleswig-Holstein

Beschäftigte in Pflege, Krankenhäusern, Arztpraxen, Eingliederungshilfe und Rettungsdiensten müssen bis morgen nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden sollen. Wer dies nicht kann, wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel aber nicht automatisch mit einem Betretungs- oder Tätigkeitsverbot verhängt. Zur Umsetzung der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht gilt Folgendes: Der Fall muss zunächst dem jeweiligen Gesundheitsamt gemeldet und ein Verwaltungsverfahren eingeleitet werden. Bis die Prüfung des Falls abgeschlossen ist, dürfen betroffene Mitarbeiter auch nach Dienstag in den Einrichtungen vorerst weiterarbeiten. Dann trifft das Gesundheitsamt eine Ermessensentscheidung und kann im Einzelfall ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot anordnen. Letztlich entscheidet also der Arbeitgeber über den weiteren Umgang mit dem jeweiligen Beschäftigten. Wer die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, darf ab Mittwoch in den betroffenen Einrichtungen aber nicht neu anfangen.

Vom Corona-Erklärer zum Manager: Lauterbach seit 100 Tagen im Amt

Die Corona-Pandemie hat ihm den Weg auf die Minister-Bank geebnet: Seit 100 Tagen ist Karl Lauterbach im Amt und versucht, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Seine Vorsicht kommt an: Mit keinem Politiker sind die Menschen laut ARD-DeutschlandTrend im Februar zufriedener.

AUDIO: Gesundheitsminister Lauterbach: Vom Erklärer zum Manager (3 Min) Gesundheitsminister Lauterbach: Vom Erklärer zum Manager (3 Min)

6.036 Neuinfektionen in Niedersachen - Inzidenz steigt auf neuen Höchstwert

In Niedersachsen haben die Behörden 6.036 neue Corona-Infektionen registriert (Vortag: 12.433, Vorwoche: 5.035). Es gab drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an dem Virus gestorben sind, auf insgesamt 7.688. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 1.389,3 auf nun 1.400,9 und hat damit einen neuen Höchstwert erreicht.

Unternehmer in SH: Homeoffice auch nach Ende der Pflicht weiter möglich

Die Unternehmer in Schleswig-Holstein blicken entspannt auf das Ende der Homeoffice-Pflicht, die zum Ende der Woche ausläuft. Die meisten Unternehmen würden ihre Mitarbeiter erst einmal nur dann zurückholen, wenn es auch wirklich sicher oder von den Mitarbeitern gewünscht ist, sagte der Sprecher des Unternehmensverbands Nord, Sebastian Schulze NDR 1 Welle Nord. "Die Unternehmen wollen nicht zu Infektionsherden werden und werden." Es könne an der Heimarbeit erst einmal festgehalten werden, wenn man etwa nicht sicher ist, dass Abstände eingehalten werden können. "Aber es werden eben auch diejenigen schneller zurückkehren in die Unternehmen, die nie warm geworden sind mit mobilem Arbeiten und die lieber ihre Arbeit im Büro machen wollen", sagte Schulze. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) setzt nach dem Auslaufen der Homeoffice-Pflicht ebenfalls auf die Eigenverantwortung der Unternehmen. Nicht alles müsse vom Staat verordnet werden, findet der Minister.

Bundesweite Inzidenz auf neuem Höchstwert

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt sie aktuell bei 1.543,0. Gestern betrug der Wert 1.526,8, vor einer Woche 1.259,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI innerhalb von 24 Stunden 92.378 positive Tests. Vor einer Woche waren es 78.428. Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil in den RKI-Daten nicht alle Fälle erfasst werden.

Kabinett in MV berät über Corona-Lockerungen

Die Landesregierung in Schwerin will heute in einer Sondersitzung die Weichen für die weitgehende Aufhebung der Corona-Einschränkungen im Land stellen. Angesichts derzeit sehr hoher Infektionszahlen behält sie sich aber ein stufenweises Vorgehen vor. Nach einer Übereinkunft von Bund und Ländern soll das verschärfte Infektionsschutzgesetz nur noch bis zum 19. März gelten. Danach sollen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen. Die umstrittene Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern, nach der abhängig von der Infektionslage Schutzmaßnahmen reduziert oder erweitert wurden, fällt weg.

Weitere Informationen Inzidenzen auf Höchstwert: MV lockert später Einige Einschränkungen bleiben in Mecklenburg-Vorpommern offenbar bis zum 2. April bestehen. mehr

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 1.316,5 - Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist auf 1.316,5 gestiegen - ein neuer Höchstwert (Vortag: 1.261,3; Vorwoche: 954,2). 2.229 neue Corona-Fälle wurden registriert (Vortag: 2.950; Vorwoche: 448). 41 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Landes behandelt, 18 von ihnen werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate beträgt 5,46.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 14. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.