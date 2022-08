Stand: 26.08.2022 06:04 Uhr Corona-News-Ticker: Verschreibung von Paxlovid soll leichter werden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 26. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Minister Lauterbach will Verschreibung von Paxlovid erleichtern

Bestätige Neuinfektionen im Norden: 1.055 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 263,6 - 37.343 neue Corona-Fälle

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Lauterbach will Verschreibung von Paxlovid erleichtern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Corona-Medikament Paxlovid neben der Impfung zur zweiten Säule in der Pandemie-Bekämpfung machen. Als erste Maßnahme dürfen Hausärzte das Mittel ab sofort in ihrer Praxis vorrätig haben und direkt an Corona-Patienten abgeben, sagte Lauterbach dem "Spiegel". Ein Umweg über Apotheken sei damit nicht mehr notwendig. Eine Verordnung des Medikaments soll außerdem mit 15 Euro vergütet werden. Jedes Pflegeheim solle neben einem Impf- auch einen Paxlovid-Beauftragten ernennen, der sich um alles Organisatorische kümmere. In den Heimen solle künftig ebenfalls ein Vorrat des Medikaments gelagert werden dürfen, damit es schnell eingesetzt werden könne. Bislang sind die Hausärzte in Deutschland zurückhaltend bei der Verschreibung des Mittels.

Corona-Medikamente: Paxlovid und Molnupiravir lassen hoffen Zwei neue Corona-Medikamente können schwere Verläufe bei einer Covid-19-Infektion verhindern - auch bei Omikron.

RKI registriert bundesweit 37.343 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 263,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 263,6 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 271,3 gelegen (Vorwoche: 312,5; Vormonat: 678,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 37.343 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 46.724) und 90 Todesfälle (Vorwoche: 169) innerhalb eines Tages.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 276,2

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut leicht gesunken und liegt nun bei 276,2. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 362,9 betragen - und am Vortag 294,5. Es wurden im Land 1.055 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet, eine Woche zuvor waren es noch 1.505. In den Krankenhäusern hat sich die Lage etwas entspannt: Noch 295 Menschen werden aktuell im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 386). Auf den Intensivstationen liegen 27 Corona-Patientinnen und -Patienten - das sind 12 weniger als eine Woche zuvor; aber sechs mehr als am Vortag. Von ihnen werden weiterhin elf beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 5,46 (Vorwoche: 7,32). Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

RKI: Höhepunkt der Welle auch bei schweren Erkrankungen überschritten

Das Abebben der Omikron-Welle in diesem Sommer zeigt sich nun auch bei den schweren Corona-Erkrankungen. "Übereinstimmend zeigen diese Daten, dass auch bei schwer verlaufenden Erkrankungen der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten ist", heißt es im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zu Covid-19. Die Autoren beschreiben darin rückläufige Entwicklungen bei der Zahl der Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen und bei Covid-19-Diagnosen. Dennoch warnt das RKI: "Trotz insgesamt weiter rückläufiger Fallzahlen bleibt der Infektionsdruck in der Allgemeinbevölkerung in allen Altersgruppen hoch." Obwohl sich die Betriebssituation in den vergangenen Wochen verbessert habe, bleibe auch die Belastung des Gesundheitssystems hoch. Für die kommenden Wochen sei weiterhin mit einer hohen Zahl von Krankenhauseinweisungen, Covid-19-Intensivpatienten und Todesfällen zu rechnen. Eine Stichprobe analysierter positiver Fälle zeigt, dass nach wie vor fast ausschließlich die Omikron-Sublinie BA.5 für Ansteckungen sorgt.

Auch in Niedersachsen keine Einschränkungen zum Schulstart

Als letztes Bundesland in Norddeutschland ist Niedersachsen gestern ins neue Schuljahr gestartet - ebenfalls ohne Masken- und Testpflicht. Für die Schülerinnen und Schüler ist das nach den Erfahrungen in der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren zum Teil noch ungewohnt, aber sie freuen sich über die weitgehende Normalität im Schulalltag. Am ersten Tag nach den langen Ferien standen dafür andere Themen im Fokus - etwa der Krieg in der Ukraine oder die Energiekrise.

VIDEO: Schulstart ohne Masken und Corona-Tests (6 Min)

Corona-Liveticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 26. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

