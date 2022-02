Stand: 04.02.2022 17:26 Uhr Corona-News-Ticker: Verkürzter Genesenenstatus verfassungswidrig?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 4. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Sieben-Tage-Inzidenz in MV steigt auf 1.250,1

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat am späten Nachmittag die aktuellen Corona-Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. Demnach stieg die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner von 1.211,9 gestern auf jetzt 1.250,1. Am vergangenen Freitag hatte der Wert den Angaben zufolge 1.042,0 betragen. Die Zahl der binnen 24 Stunden laborbestätigten neuen Corona-Fälle beträgt 3.585 (Vortag: 3.869 / Vorwoche: 2.937). Die Hospitalierungs-Inzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner/Woche) stieg leicht von 7,8 gestern auf 7,9. Es wurden zudem fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert.

Ampel-Abgeordnete legen Eckpunkte für Impfpflicht vor

Mehrere Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP haben ein Eckpunkte-Papier für einen fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren vorgelegt. Demnach soll die Impfpflicht mit drei Impfungen erfüllt sein und bis zum 31. Dezember 2023 befristet werden. "Das ist der Weg, den wir gehen wollen", sagte einer der Initiatoren, der Grünen-Politiker und frühere Hamburger Justizsenator Till Steffen, der Nachrichtenagentur Reuters. "Es geht bei der Impfpflicht darum, möglichst viele Menschen zu einer Impfung zu bewegen." Die Vorlage eines Gesetzentwurfs sei für kommende Woche geplant. Der Bundestag solle die Impfpflicht noch im März beschließen.

Onkologe Trümper: Schwierige Situation für Krebspatienten in der Pandemie

Aus Anlass des heutigen Weltkrebstages haben Mediziner, Krankenkassen und Verbände dazu aufgerufen, die Untersuchungen zur Krebsvorsorge auch während der Corona-Pandemie wahrzunehmen. In der Nachrichtensendung NDR Info im NDR Fernsehen berichtete am Nachmittag Professor Lorenz Trümper, Onkologe aus Göttingen, von der schwierigen Situation für Krebspatienten in der Pandemie: Sie haben Angst vor Ansteckung, Angst vor Isolation im Krankenhaus und Angst davor, dass Therapien oder Operationen verschoben werden müssen. "All das ist großes seelisches Leid und große Belastung", so Trümper. Eine hohe Impfquote in der Bevölkerung helfe den Krebspatienten. Nach Angaben der AOK ist die Nachfrage nach Früherkennung seit Beginn der Pandemie bei einigen Krebsformen phasenweise um bis zu 20 Prozent zurückgegangen. Mediziner befürchteten einen Anstieg der Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium.

Langfristig Hoffnung macht die Forschung: Unter anderem die Firma Biontech forscht weiter intensiv zu mRNA-Impfstoffen und individuellen Therapien gegen Krebs.

VIDEO: Weltkrebstag in Pandemie-Zeiten: Hoffen auf neue Therapien (4 Min)

Osnabrück: Gericht hält Verkürzung des Genesenenstatus für verfassungswidrig

Das Verwaltungsgericht in Osnabrück hat die umstrittene Verkürzung des Genesenen-Status auf 90 Tage durch das Robert Koch-Institut (RKI) für verfassungswidrig erklärt. Der Landkreis Osnabrück wird dazu verpflichtet, dem Kläger einen sechs Monate umfassenden Genesenen-Nachweis auszustellen, teilte eine Gerichtssprecherin heute mit. Der Beschluss ist allerdings noch nicht rechtskräftig und hat auch keine allgemeine Gültigkeit, sondern gilt nur für den Antragssteller.

Seit Mitte Januar gilt der Genesenen-Status nur noch für eine Zeitspanne von 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test. Aus Sicht des Osnabrücker Gerichts hat der Genesenen-Status aber eine hohe Bedeutung für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Nach Ansicht der Osnabrücker Richter fehlt es an einer Rechtsgrundlage, diese Entscheidung an das RKI zu delegieren. Die Richter bemängelten weiter, dass der Verweis auf eine sich ständig ändernde Internetseite des RKI intransparent und unbestimmt sei. Außerdem fehle es an einer wissenschaftlich fundierten Grundlage für die Verkürzung des Genesenenstatus.

Corona-Impfpflicht in Österreich tritt morgen in Kraft

Nach langen Diskussionen und trotz zahlreicher Proteste führt Österreich morgen als erstes Land in Europa eine allgemeine Corona-Impfpflicht ein. Sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch Bundeskanzler Karl Nehammer unterschrieben heute das entsprechende Gesetz, das am Vorabend vom Bundesrat verabschiedet worden war. Anschließend wurde es im offiziellen Amtsblatt veröffentlicht. Damit tritt die Impfpflicht morgen in Kraft. Die Impfpflicht, gegen die es im Vorfeld viele Demonstrationen gab, soll für alle Menschen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich gelten. Wer dagegen verstößt, soll Strafen von 600 bis 3.600 Euro zahlen müssen. Ausnahmen sind laut Gesetz für Schwangere und diejenigen vorgesehen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.

Im Schatten der Corona-Pandemie: Olympisches Feuer in Peking entzündet

In Peking sind am Nachmittag die Olympischen Winterspiele eröffnet worden - sie finden wegen der Corona-Pandemie unter umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen statt. Die Gesundheit aller Teilnehmenden steht nach Angaben des Vorsitzenden des Organisationskomitees, Cai Qi, "an erster Stelle". Alle sollten sich in Solidarität, gemeinsamem Verständnis und gegenseitiger Unterstützung zusammenschließen, um "schlichte, sichere und großartige Spiele" auszutragen, sagte Cai Qi in seiner Rede bei der Olympia-Eröffnungsfeier. Die Langläuferin Dinigeer Yilamujiang und der Nordische Kombinierer Zhao Jiawen entzündeten um 22.16 Uhr Ortszeit im Vogelnest-Stadion die Flamme des Olympischen Feuers, die erst bei der Schlussfeier am 20. Februar wieder erlöschen wird. Zuvor hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die umstrittenen Spiele offiziell für eröffnet erklärt.

VIDEO: Olympische Winterspiele in Peking eröffnet (5 Min)

33 afrikanische Länder sind bald nicht mehr Risikogebiet

Die Bundesregierung streicht zum zweiten Mal hintereinander zahlreiche afrikanische Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. An diesem Sonntag werden 33 Staaten Afrikas von der Risikoliste genommen, wie das Robert Koch-Institut heute Mittag mitteilte. Schon vor einer Woche waren 13 afrikanische Länder von der Liste genommen worden. Auch wenn nur elf Prozent der Bevölkerung geimpft sind, zeigt der Trend bei den Neuinfektionen in ganz Afrika nach unten: Im Monatsvergleich sank die Zahl der Neuinfektionen um zehn Prozent, im Wochenvergleich sogar um 16 Prozent.

SH: Kita-Leitungen protestieren gegen neue Testpflicht für Eltern

In Schleswig-Holstein gilt seit gestern für die Eltern von Kita-Kindern eine Testpflicht. Die Vereinigung von Kita-Leitungen hat nun dagegen eine Online-Petition gestartet. Die Kita-Leitungen im Land sorgen sich um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die verpflichtenden Tests der Eltern reichten nicht aus. Unter anderem weil sich Kinder nicht nur bei ihren Eltern anstecken könnten, heißt es von Christina Kühne, Vorsitzende der Vereinigung: "Unsere Kinder haben einfach unheimlich viele Kontakte - auch im Hobby- und Freizeit-Bereich. Kinder gar nicht mehr zu testen, macht überhaupt keinen Sinn." Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) hatte die neuen Corona-Testregeln erst gestern gegen Kritik verteidigt.

Gericht: Impf-Entscheidung für Kinder kann auf ein Elternteil übertragen werden

Bei Uneinigkeit über eine Corona-Impfung von Kindern kann die Entscheidung durch einen richterlichen Beschluss auf den Elternteil übertragen werden, der sich an die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) hält. Das entschied ein Familiengericht in Bad Iburg in Niedersachsen.

In dem heute veröffentlichen Beschluss geht es um einen Streit zwischen geschiedenen Eheleuten mit zwei Kindern im Alter von zwölf und 14 Jahren. Laut Gericht hatten sich Mutter und Vater zunächst darauf verständigt, bei der Frage der Corona-Impfung die Empfehlung der behandelnden Kinderärztin als Maßstab zu nehmen. Später lehnte die Mutter deren Empfehlung ab und blockierte eine Impfung generell.

Vor diesem Hintergrund übertrug das Familiengericht am Bad Iburger Amtsgericht die Entscheidung auf den Vater. Dies entspreche der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Sofern bei dem betroffenen Kind keine besonderen Impfrisiken vorlägen, müsse die Entscheidung grundsätzlich auf den Elternteil übertragen werden, der die Stiko-Impfempfehlung beachtet.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 2.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist wieder gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl heute mit 1.952,2 an - nach 2.036,9 gestern und 2.173,7 vor einer Woche. Die Sozialbehörde weist nach wie vor darauf hin, dass es aufgrund der hohen Fallzahlen zu Melde-Verzögerungen kommen kann und deshalb davon ausgegangen werden müsse, dass die tatsächliche Inzidenz höher liegt. Insgesamt wurden binnen eines Tages 5.851 neue Fälle gemeldet - 1.206 weniger als gestern und 1.613 weniger als vor einer Woche.

Falsche Polizisten wollten Corona-Bußgeld eintreiben

Die Polizei in Westmecklenburg warnt vor einer neuen Corona-Betrugsmasche. Wie ein Polizeisprecher heute sagte, hätten sich zwei Männer in Parchim als Polizisten in Zivil ausgegeben und versucht, von einer Frau Bußgeld einzutreiben. Dabei hätten die beiden Männer bei der 21-Jährigen geklingelt und ihr vorgeworfen, sie habe drei Tage zuvor beim Einkauf in einem Geschäft gegen die Maskenpflicht und damit gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen. Deshalb sollte die Frau nun 250 Euro zahlen. Ein angeblicher Dienstausweis wurde flüchtig vorgezeigt. Die Frau habe das aber abgelehnt. Der Polizei-Sprecher wies darauf hin, dass die Polizei nie Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung eintreiben würde.

Neue Verordnung in Hamburg: Keine Kontaktdaten mehr erforderlich

Die Hamburger Corona-Eindämmungsverodnung ist heute wie angekündigt angepasst worden: Demnach ist die Erhebung der Kontaktdaten - beispielsweise in Restaurants und Cafés - ab morgen nicht mehr verpflichtend. Dies teilte die Sozialbehörde soeben mit. Ein Einchecken mit der Luca-App oder das händische Ausfüllen von Formularen sei dann nicht mehr erforderlich. Als Grund für die Neuerung gibt die Behörde die "umfassenden 2G-Plus-Regelungen" an. Die Verordnung soll in ihrer neuen Fassung in Kürze unter www.hamburg.de/verordnung abzurufen sein.

Weltkrebstag: Ärzte mahnen zur Krebsvorsorge trotz Corona

Zum Weltkrebstag mahnt die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) zur Vorsorge. Die Menschen hätten viele Untersuchungen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus aufgeschoben. "Je früher Krebs erkannt wird, desto höher ist die Chance einer Heilung", sagte KVN-Vize Jörg Berling. Er appellierte an jeden und jede, dieses Thema mit dem Arzt zu besprechen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine Reihe von Früherkennungs-Untersuchungen.

Krankenkassen für systematische Erfassung des Impfstatus

Die gesetzlichen Krankenkassen fordern von der Bundesregierung eine systematische Erfassung des Impfstatus der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Die Pandemie werde im kommenden Herbst nicht vorbei sein, sagte der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Florian Lanz, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir als Gesellschaft müssen spätestens jetzt damit beginnen, uns dafür zu rüsten."

Gezielte Impfkampagnen seien auf Informationen angewiesen. Bislang aber könne niemand sagen, wer geimpft sei und wer nicht. "Im Rahmen der staatlichen Impfkampagne wären selbst freiwillige Erinnerungen an eine notwendige Folgeimpfung zum Beispiel durch die Gesundheitsämter nicht möglich", sagte Lanz.

Ministerpräsident Weil hofft auf Lockerungen in drei Wochen

Trotz täglich steigender Corona-Infektionszahlen im Land gibt sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vorsichtig optimistisch, mit der nächsten Corona-Verordnung nach dem 23. Februar einige Corona-Beschränkungen fallen lassen zu können. "Das ist jedenfalls mein Wunsch“, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Nach den aktuellen Prognosen haben wir jetzt noch etwa drei sehr unangenehme Wochen vor uns. Danach sollten wir in Lockerungen einsteigen können." Gleichzeitig verteidigte der Regierungschef, dass Niedersachsen bei den Zuschauer-Zahlen zurückhaltend bleibt und weiterhin nur maximal 500 Fans in die Stadien lässt. Andere Länder lassen unter freiem Himmel wieder bis zu 10.000 Besucher zu. "Wir folgen dem Rat der Wissenschaft. Wir erleben gerade täglich stark ansteigende Infektionszahlen - und der Höhepunkt ist noch nicht erreicht", erklärte Weil. Er wolle eine mögliche Abwärtsbewegung in einigen Wochen "nicht aufs Spiel setzen".

Wie Impfgegner Online-Umfragen manipulieren

Recherchen von tagesschau.de zeigen, wie Online-Umfragen zum Thema Impfpflicht oder zu Corona-Beschränkungen manipuliert werden. So rufen Impfgegner gezielt dazu auf, massenhaft bei Umfragen von großen Medien abzustimmen. Auf Telegram und Facebook sind täglich Aufrufe zu finden, Umfragen im eigenen Sinne zu beeinflussen, um eine Mehrheit gegen eine Impfpflicht zu simulieren.

Corona-Infektionen: JVA Hannover beschränkt Kontakte

Nach etlichen Corona-Fällen in der Hauptanstalt der JVA Hannover sind für alle Gefangenen sowie die Insassen der Abteilung Langenhagen umfassende Kontaktbeschränkungen angeordnet worden. Zu dieser Maßnahme entschied sich die Anstaltsleitung, nachdem seit Sonntag mehrere Infektionen von Bediensteten und Gefangenen bekannt geworden sind. Aktuell seien zehn Bedienstete sowie 13 Gefangene der JVA Hannover betroffen. Bei allen Betroffenen seien bislang milde Verläufe festzustellen. Die Inhaftierten dürfen weder Freizeitaktivitäten wahrnehmen noch arbeiten. Es werden zudem keine weiteren Gefangenen aufgenommen.

Lockerungen? Intensivmediziner befürchten "Achterbahnfahrt der Infektionszahlen"

Intensivmediziner befürchten bei vorschnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Achterbahnfahrt der Infektionszahlen. Die von einigen Bundesländern angekündigten Lockerungen kämen zu früh, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei zwar gut, vorausschauend über die Aufweichung oder Rücknahme von Maßnahmen zu diskutieren. "Konkrete Lockerungen dürfen aber erst beschlossen werden, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle hinter uns liegt." Bund und Länder sollten damit warten, bis die Infektionszahlen stabil über mehrere Tage zurückgehen.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" unterdessen einen politischen Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen. "Was wir jetzt brauchen, ist ein Plan, wie wir schrittweise und an Parametern orientiert lockern."

#wirwerdenlaut: Nicht alle stehen hinter der Aktion

Schülersprecher und -sprecherinnen bundesweit fordern bessere Bedingungen in den Schulen. Sie wollen die Präsenzpflicht abschaffen, fordern Luftfilter in allen Schulen, kleinere Lerngruppen und PCR-Pooltests. #wirwerdenlaut wird allerdings nicht von allen Schülervertretern unterstützt, da die Abschaffung der Präsenzpflicht umstritten ist. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), hat den Initiatoren wegen der Corona-Lage an Schulen ein Gespräch angeboten.

AUDIO: #wirwerdenlaut: Nicht alle stehen hinter der Aktion (3 Min) #wirwerdenlaut: Nicht alle stehen hinter der Aktion (3 Min)

Gastronomen und Einzelhändler in Hamburg hoffen auf Lockerungen

Die 2G-Plus-Regel in der Hamburger Gastronomie lässt die Umsätze weiter hinterherhinken. Auch der Einzelhandel wünscht sich so schnell wie möglich die Abschaffung der Zugangsbeschränkungen.

VIDEO: Corona-Regeln: Hamburg bleibt vorerst bei 2G-Modell (3 Min)

RKI meldet 248.838 Neuinfektionen bundesweit

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Laut Robert Koch-Institut gab es innerhalb von 24 Stunden 248.838 weitere Fälle in Deutschland. Das sind rund 12.700 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt jetzt bundesweit bei 1.349,5 (Vortag: 1.283,2 / Vorwoche: 1.073,0 / Vormonat: 239,9). Auch das ist ein neuer Rekordwert. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Inzidenz-Zahlen aus, weil dem RKI nicht alle Neu-Infektionen gemeldet werden und Testkapazitäten vielerorts ausgeschöpft sind. Deutschlandweit wurden demnach binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet, genau so viel wie vor einer Woche. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen und mit Corona infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 5,00 an (Mittwoch: 4,77). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Inzidenz in Niedersachsen steigt weiter auf Höchstwert

In Niedersachsen sind zuletzt laut RKI 18.849 Neuinfektionen registriert worden. Damit erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner den Höchstwert von 1050,7 (Vortag: 1.014,2 / Vorwoche: 14.810). Zehn Menschen sind mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben.

MV: Strengere Corona-Regeln in Vorpommern

In den beiden östlichsten Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns werden die Corona-Regeln wieder strenger. Bereits von heute an gelten im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Regeln der höchsten Warnstufe Rot. In Vorpommern-Rügen gelten entsprechende Regeln ab morgen. Dementsprechend müssen zum Beginn der Winterferien etwa Indoor-Spielplätze wieder geschlossen bleiben. Außerdem ist in Schwimm- und Spaßbädern der Betrieb nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - etwa für Gäste von zugehörigen Hotels oder Schwimmkurse. In Vorpommern-Rügen waren die Corona-Regeln erst am Dienstag und in Vorpommern-Greifswald am Dienstag vor zwei Wochen gelockert worden, nachdem die Kreise aus der höchsten Corona-Warnstufe gefallen waren.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Sie liegt nun bei 908,0 nach 897,8 vom Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche betrug die Inzidenz für Schleswig-Holstein 1.022,8. Insgesamt wurden 5.290 Neuinfektionen registriert. Tags zuvor waren es 5.063 und vor einer Woche 5.463. Es wurden sechs weitere Corona-Todesfälle gemeldet, womit die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 1.990 stieg. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - lag bei 5,36 (Vortag: 5,32 / Vorwoche: 6,42). Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Covid-19-Patienten sank auf 302 (-21). Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen sank ebenfalls auf nun 43 (-7). 26 dieser Erkrankten werden beatmet.

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Freitag

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 4. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.