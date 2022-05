Stand: 04.05.2022 12:54 Uhr Corona-News-Ticker: Verkürzte Isolation in Niedersachsen ab Sonnabend

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 4. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Isolationsregel in Niedersachsen wohl von Sonnabend an

Menschen mit einer Corona-Infektion müssen sich in Niedersachsen voraussichtlich von Sonnabend an nur noch fünf Tage lang in Isolation begeben. Nach derzeitigen Plänen der Landesregierung soll dann eine entsprechende Verordnungsänderung in Kraft treten, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums heute ankündigte. Niedersachsen setzt damit neue Leitlinien um, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag veröffentlicht hatte. Die Isolation für Corona-Infizierte kann demnach bundesweit künftig in der Regel schon nach fünf Tagen enden - mit einem "dringend empfohlenen" negativen Test zum Abschluss. Kontaktpersonen von Infizierten soll künftig noch dringend empfohlen werden, für fünf Tage Kontakte zu reduzieren. Bisher dauern die Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden. In Schleswig-Holstein gilt die neue Regelung zur kürzeren Isolation bereits seit heute.

Günther freigetestet - persönliche Teilnahme am TV-Triell heute Abend

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist nach einer Corona-Erkrankung heute wieder in den Landtagswahlkampf eingestiegen. "Habe mich selten so über ein negatives Ergebnis gefreut", schrieb er auf Facebook, nachdem er sich freigetestet hatte. "Ab heute bin ich endlich wieder aus der Isolation raus und kann wieder alle Wahlkampftermine wie geplant wahrnehmen." Der Landtag wird an diesem Sonntag neu gewählt. Heute Abend nimmt Günther am TV-Triell mit seinen Herausforderern Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) teil - ab 21 Uhr im NDR Fernsehen und live im Netz.

Wegen Corona-Schutzmaßnahmen: Grippewelle in Schleswig-Holstein schwach ausgefallen

Im vergangenen Winter hat die Grippe in Schleswig-Holstein kaum eine Rolle gespielt. Von Oktober bis April seien nur 214 Infektionen registriert worden, gab die AOK Nordwest heute bekannt. Die Krankenkasse bezog sich auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Im Jahr zuvor habe es sogar nur acht Fälle in der Grippe-Saison gegeben. Als Grund nannte die AOK die Corona-Schutzmaßnahmen, die auch andere Infektionskrankheiten zurückgedrängt hätten. Aufgrund des Wegfalls der Maskenpflicht und der Normalisierung des gesellschaftlichen Leben rechnet die Krankenkasse mit einer steigenden Fallzahl im kommenden Winter. Deshalb rät sie zur Grippeschutzimpfung. Vor der Corona-Pandemie seien es 4.200 Fälle in einer Grippewelle gewesen.

Luca-App: Betreiber löschen Nutzerdaten

Da die Gesundheitsämter nicht mehr über die Luca-App Kontakte in der Pandemie nachverfolgen, verliert die App ihren Anwendungszweck. Das Unternehmen gab heute bekannt, sämtliche Daten aus dem System gelöscht zu haben. Die Daten aus der Pandemie waren zentral und verschlüsselt gespeichert worden. Die Luca-App war stets umstritten, insbesondere wegen der zentralen Datenspeicherung. Die Daten sind trotz der gelöschten Datenbestände auf den Servern noch lokal auf den Smartphones der Nutzer gespeichert.

Experten empfehlen deshalb, erst den Account zu löschen, bevor die App vom Handy entfernt wird. Die Macher hinter der Anwendung wollen die Luca-App weiterhin nutzbar machen. So soll sie zukünftig Services für die Digitalisierung der Gastronomie bieten. Darunter fällt digitales Bezahlen. Zuvor hatten die Betreiber 30 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde gesammelt, um das neue Geschäftsmodell umzusetzen.

Ein Monat ohne Maskenpflicht: Schleswig-Holsteiner verzichten vermehrt auf Masken

Laut dem Handelsverband Nord verzichten in Schleswig-Holstein immer mehr Kunden auf eine Maske beim Einkaufen. Vor rund einem Monat fiel die Maskenpflicht im Einzelhandel. Anfang April seien noch rund 90 Prozent der Kunden mit Mundschutz unterwegs gewesen, sagt Geschäftsführerin Maike Petersen. Mittlerweile würden immer mehr Kunden und Kundinnen auf die Maske verzichten. Dennoch gäbe es kein einheitliches Bild. Laut Petersen zeigen sich Unterschiede abhängig vom Standort, Art oder der Größe des Geschäfts. Insgesamt sei es ein positives Miteinander und ein Schritt in Richtung Normalität für den Handel.

Deutlicher Rückgang der Teilnehmerzahl bei Corona-Protesten in Niedersachsen

Niedersachsens Polizei hat im April deutlich weniger Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen registriert als in den Vormonaten. Bei 242 Versammlungen wurden rund 13.000 Teilnehmer gezählt, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Das waren somit 54 Menschen pro Demonstration. Einen Monat zuvor waren es bei mehr als 500 Versammlungen noch rund 30.600 Teilnehmer. Im Februar wurden demnach noch mehr als 52.000 Teilnehmer gezählt, im Januar sogar noch fast 90.000. Für April schätzt das Innenministerium die Kosten anhand von rund 7.200 Arbeitsstunden auf etwas mehr als eine halbe Million Euro. Im März lagen diese Zahlen mit rund 30.000 Arbeitsstunden und mehr als 2,1 Millionen Euro Personalkosten noch deutlich höher.

Inzidenz in Niedersachsen fällt auf 833,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 15.513 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 833,6 und ist damit gesunken - gestern betrug der Inzidenz-Wert noch 892,9. Das RKI registrierte 53 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 8.842.

RKI verzeichnet 1.075 Neuinfektionen für Hamburg

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg 1.075 Neuinfektionen registriert worden. Fünf weitere Menschen starben demnach mit einer Infektion in der Hansestadt. Den Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt das RKI heute mit 545,1 an. Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt gestern bei 885,7.

Da die Hamburger Sozialbehörde seit Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR zukünftig im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt veröffentlicht fortan einmal wöchentlich - jeweils dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Bundesweite Corona-Inzidenz sinkt erstmals seit Januar unter 600

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erstmals seit Januar unter 600 gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert für heute mit 591,8 an (Vortag: 632,2 / Vorwoche: 887,6). Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 106.631. Allerdings gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. In den vergangenen 24 Stunden seien zudem 241 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden, teilte das RKI weiter mit. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland liegt damit bei 135.942.

DKG: Zahl der Covid-Patienten in Kliniken sinkt

Die Zahl der Covid-Patienten in deutschen Kliniken ist nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf den tiefsten Stand seit Beginn der vierten Corona-Welle mit der Delta-Variante gefallen. Vorstandschef Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, auf Intensivstationen seien derzeit bundesweit noch 1.300 Covid-Patienten - so wenige wie seit September vergangenen Jahres nicht mehr. Mit dem Rückgang der Infektionszahlen entspanne sich auch die Situation bei den Personalausfällen etwas, betonte Gaß. Nach seinen Angaben können die Kliniken jetzt schrittweise zuvor verschobene Behandlungen nachholen.

Schleswig-Holstein: Verkürzte Isolation und keine Quarantäne mehr für Kontaktpersonen

In Schleswig-Holstein müssen Corona-Infizierte ab heute nur noch fünf Tage in Quarantäne. Das Land orientiert sich bei seinem Erlass an den neuen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI). Ein Freitesten nach Ablauf der Frist ist demnach nicht mehr erforderlich, es wird aber dringend empfohlen. Außerdem müssen die Infizierten mindestens 48 Stunden symptomfrei sein, bevor die Isolation enden kann.

Kontaktpersonen, zum Beispiel aus Haushalt und Schule, wird dringend empfohlen, selbstständig Kontakte zu reduzieren und täglich per Antigen-Schnelltest zu überprüfen. Eine Pflicht zur Quarantäne gibt es aber nicht mehr. Für Mitarbeitende im Gesundheitswesen, Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe gelten andere Regeln.

Mecklenburg-Vorpommern setzt die RKI-Empfehlung ab Freitag um, Niedersachsen will ebenfalls diese Woche noch sein Regelwerk anpassen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt weiter

Der Abwärtstrend bei der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hält an. Aktuell beträgt der Wert nach Angaben der Landesmeldestelle 852,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Vortag: 884,9/Vorwoche: 1.247,4). Im Ländervergleich verzeichnete Schleswig-Holstein hinter Niedersachsen den zweithöchsten Wert. Die Zahl der Neuinfektionen gab die Meldestelle mit 5.664 an, was einem Rückgang von 224 gegenüber dem Vortag entspricht. In den Krankenhäusern lagen 422 Covid-Kranke. Von ihnen wurden 34 auf einer Intensivstation behandelt und unverändert 14 beatmet.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Mittwoch

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 4. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

