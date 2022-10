Stand: 28.10.2022 10:45 Uhr Corona-News-Ticker: Verfahren gegen Tönnies eingestellt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 28. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Staatsanwaltschaft stellt Verfahren nach Anzeigen gegen Tönnies ein

Alten- und Pflegeheime: Zahl der Covid-19-Ausbrüche laut RKI weiter gestiegen

Verfassungsschutz: Querdenker wollen Energiekrise für sich nutzen

Ausfall von Blutspendern wegen Corona befürchtet

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 552,3 in Niedersachsen , 448,5 in Schleswig-Holstein , 285,8 in Hamburg

Bestätigte bundesweite Neuinfektionen: 61.492, Inzidenz bei 464,1

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat nach zahlreichen Anzeigen gegen die Geschäftsführung des Schlachtbetriebs Tönnies Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingestellt. Das bestätigte Sprecherin und Staatsanwältin Claudia Bosse. Bei den über zwei Jahre dauernden Ermittlungen habe sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben. Im Frühjahr 2020 waren bei der Behörde mehrere Anzeigen eingegangen, darunter eine der heutigen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann. Nach dem starken Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück in der ersten Corona-Welle hatten die Anzeigenerstatter dem Unternehmen fahrlässige Körperverletzung und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz vorgeworfen. Daraufhin hatten Polizei und Staatsanwalt zuerst gegen Unbekannt, später gegen die Geschäftsführung um Clemens Tönnies Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Corona-Ausbruch in dem Fleischwerk hatten sich nachweislich rund 1.400 Mitarbeiter infiziert. Der Ausbruch hatte zu den bundesweit ersten regionalen Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie geführt.

Verfassungsschutz: Querdenker wollen Energiekrise für sich nutzen

Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut rechnet damit, dass insbesondere sogenannte Querdenker und Coronaleugner in den kommenden Wochen und Monaten versuchen, die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise als Folge des Ukraine-Krieges für eigene Ziele zu nutzen. "Aktuell stellen wir fest, dass die Zahl der Teilnehmenden dieses Spektrums an Demonstrationen und Versammlungen zurückgegangen ist. Ob sich dieser Trend im Herbst und Winter fortsetzt, kann angesichts der Krisensituation jedoch bezweifelt werden", sagte Witthaut. Ob Inflation und die steigenden Energiepreise auch zu Treibern einer Radikalisierung würden, sei noch nicht abschließend abzusehen. Witthaut ist seit 2019 Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Ende des Monats geht der 67-Jährige in den Ruhestand. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Ausfall von Blutspendern wegen Corona befürchtet

Der anstehende Corona-Winter könnte zu knapper werdenden Blutkonserven führen. "Der bevorstehende Winter in Verbindung mit dem zu erwartenden Anstieg der Anzahl der an Corona Erkrankten bereitet uns Sorgen", sagte ein Sprecher des DRK-Blutspendedienst. Spender könnten temporär ausfallen und sich die Versorgungslage zuspitzen. Schon jetzt sei das DRK bei einigen Blutgruppen unter der Versorgungsgrenze. Die Spendebereitschaft habe bereits in den letzten Wochen zum Teil spürbar nachgelassen, betonte der Sprecher. Der größte Bedarf bestehe bei den Blutgruppen A positiv und B negativ. Einige Blutpräparate seien zudem nur kurz haltbar, so dass täglich genügend Spenden vorhanden sein müssen. Neben dem möglichen coronabedingten Ausfall von Spendern zählte der Blutspendedienst auch die Folgen der Energiekrise zu den Herausforderungen des anstehenden Winters. Einerseits müsse Energie gespart, andererseits wegen der Corona-Pandemie regelmäßig gelüftet werden - und die für die Blutspende einzuhaltende Raumtemperatur bei mindestens 17 Grad liegen. Im Hinblick auf den kommenden Winter sei es nicht auszuschließen, dass es in einigen Gebäuden schwierig werde, diese Temperatur zu erreichen, so der Sprecher.

Silvesterfeier 2022 am Brandenburger Tor wieder mit Publikum

Nach zwei Jahren strikter Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie soll in diesem Jahr wieder eine Silvesterfeier nahe dem Brandenburger Tor in Berlin mit zahlreichen Besuchern stattfinden. Geplant ist am Abend des 31. Dezembers unter dem Motto "Celebrate at the Gate" ein Konzert mit vielen Musikern. Details sollen in nächster Zeit folgen, hieß es. In den vergangenen beiden Jahren waren die großen Feiern am Brandenburger Tor mit Zehntausenden Besuchern wegen Corona ausgefallen. Auch das traditionelle große Feuerwerk fiel weitgehend aus. 2021 fanden dort nur eine Fernsehshow und ein Konzert ohne Publikum statt, die im Fernsehen übertragen wurden. Trotz eines Verbots versammelten sich um kurz vor Mitternacht mehrere Tausend Menschen zum Feiern, so dass die Polizei einschritt. Wie die Corona- und Feuerwerksregelungen in diesem Jahr aussehen werden, steht bisher noch nicht fest.

RKI-Wochenbericht: Wieder mehr Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Im RKI-Wochenbericht heißt es über die bundesweite Corona-Lage, "bei den Erkrankungszahlen durch Covid-19 deutet sich eine gewisse Entspannung an." Davon ausgenommen ist laut des Berichts allerdings der Bereich medizinischer Behandlungseinrichtungen sowie Alten- und Pflegeheime. Hier ist die Zahl der Ausbrüche von Covid-19 im Vergleich zur Vorwoche weiter gestiegen. Auch die Zahl der neu übermittelten ausbruchsassoziierten Todesfälle ist im Vergleich zur Vorwoche sowohl in medizinischen Einrichtungen als auch in Alten- und Pflegeheimen weiter angestiegen, so das Robert Koch-Institut. Diese Entwicklungen können weiterhin als Konsequenz der hohen Inzidenzen der letzten Wochen gesehen werden, heißt es.

Die Zahl der laut DIVI-Intensivregister auf einer Intensivstation behandelten Personen mit einer COVID-19-Diagnose ist mit aktuell 1.723 Personen geringer als in der Vorwoche (1.821 Personen). Es zeigt sich kein weiterer Anstieg der schwer verlaufenden Fälle, so das RKI. Weiter heißt es: "Weiterhin sind hochaltrige Personen ab 80 Jahre am stärksten von schweren Krankheitsverläufen betroffen."

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg unter 300

In Hamburg wurden laut RKI 519 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 1.776 / Vorwoche: 543). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 285,8 (Vortag: 328,3 / Vorwoche: 303,0).

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen nun bei 552,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 552,3 (Vortag: 579,3 / Vorwoche: 704,4). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 7.215 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 9.258 / Vorwoche: 11.155).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Sie liegt aktuell bei 448,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus den aktuellen Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 451,8 - vor einer Woche bei 522,0. Zuletzt wurden 2.149 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet (Vortag: 2.339 / Vorwoche: 2.785).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 464,1 angegeben (Vortag: 528,0 / Vorwoche: 644,5 / Vormonat: 379,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI seit gestern 61.492 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 94.787/ Vorwoche: 92.293) und 184 Todesfälle (Vortag: 242 / Vorwoche: 178).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

