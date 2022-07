Stand: 11.07.2022 07:37 Uhr Corona-News-Ticker: Verband fordert Familiengipfel im Kanzleramt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 11. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Aktuelle Inzidenzen im Norden: 671 in Hamburg, 858,7 in Niedersachsen, 758,6 in Schleswig-Holstein

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Verband fordert Familiengipfel im Kanzleramt

Zur Vorbereitung auf eine drohende Corona-Welle im Herbst fordert die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) einen Familiengipfel im Kanzleramt. "Wir haben den Eindruck, dass in Schulen und Kitas nach wie vor keine oder nur ungenügende Konzepte und Möglichkeiten vorhanden sind, die Infektionen einschränken und dabei soziales und schulisches Lernen in dem Umfang ermöglichen, den Kinder und Jugendliche für Ihre Entwicklung benötigen", heißt es in einem Brief des Verbands an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Darin heißt es, dass die Vermeidung von Schul- und Kitaschließungen schon aktuell nicht zu zuverlässigen Betreuungsangeboten führe. Während der gegenwärtig grassierenden "Sommerwelle" könne in vielen Einrichtungen wegen des hohen Krankenstandes kein oder kein qualitativ zufriedenstellendes Betreuungsangebot gemacht werden, kritisiert die eaf. Die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien dürften nicht abermals hinten anstehen, sondern müssten zur "Chefsache" gemacht werden.

1.975 gemeldete Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg beträgt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen laut Robert Koch-Institut (RKI) 671. Dem RKI sind 1.975 neue Fälle gemeldet worden. Sechs Menschen starben demnach mit einer Infektion.

RKI meldet nur aktuelle Zahlen zu Hamburg und Sachsen-Anhalt

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat wie üblich in den vergangenen Wochen und Monaten am Montagmorgen nur lückenhafte Corona-Daten veröffentlicht: Die 3.495 laborbestätigten Neuinfektionen, die heute früh gemeldet werden, verteilen sich auf nur zwei Bundesländer: Hamburg (1.975) und Sachsen-Anhalt (1.519). Die übrigen 14 Bundesländer haben am Wochenende keine Zahlen gemeldet, in den kommenden Tagen sind wie gewohnt Nachmeldungen zu erwarten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt auf dieser Grundlage bei 661,4.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Niedersachsen: Knapp 135.000 Anrufe bei Corona-Hotline seit Jahresbeginn

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind bei der Corona-Hotline des Landes Niedersachsen 134.665 Anrufe eingegangen. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover mitgeteilt. Das Anruf-Aufkommen schwanke dabei je nach aktueller Corona-Lage. Im Juni gingen demnach 3.141 Anrufe ein, im Januar waren es noch 67.508 gewesen. Etwa ein Drittel aller Fragen drehte sich um die aktuellen Quarantäne-Regelungen. Knapp ein Viertel der Anruferinnen und Anrufer hatte Fragen zu Testungen. Weitere Themen seien die Schutzmaßnahmen, Impfungen sowie Verdienstausfälle durch Krankheit, so das Ministerium.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Montag, 11. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse der vergangenen Woche können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus