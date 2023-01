Stand: 30.01.2023 07:41 Uhr Corona-News-Ticker: VdK fordert weiteren Schutz der Risikogruppen

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 30. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Sozialverband VdK: Corona-Risikogruppen brauchen weiter Schutz

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 124,2 in Niedersachsen , 47,8 in Schleswig-Holstein und 39,2 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 77,5

Sozialverband VdK: Corona-Risikogruppen brauchen weiter Schutz

Der Sozialverband VdK fordert, dass Corona-Risikogruppen weiterhin geschützt werden. Präsidentin Verena Bentele sagte, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen seien Menschen mit Vorerkrankungen, Behinderungen oder hohem Alter besonders gefährdet. Daher sollten dort weiter Masken getragen werden. Viele Menschen insbesondere mit Vorerkrankungen machten sich zudem immer noch Sorgen über eine mögliche Infektion in Bussen und Bahnen. Bentele schlägt deshalb in Zügen gesonderte Bereiche vor, die für Fahrgäste mit Masken-Wunsch reserviert sind.

Die bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen und Fernbussen entfällt am kommenden Donnerstag (2. Februar). Im öffentlichen Nahverkehr haben einige Bundesländer - darunter Schleswig-Holstein - die Maskenpflicht bereits abgeschafft, alle anderen ziehen am 2. beziehungsweise 3. Februar nach. An der bestehenden Maskenpflicht in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorerst bis zum Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes Anfang April festhalten, während die mitregierende FDP ein früheres Ende weiterer Corona-Maßnahmen fordert.

Bislang offenbar 253 Anträge auf Impfschaden-Entschädigung bewilligt

Die Bundesländer haben nach einem Zeitungsbericht bislang 253 Anträge auf Entschädigung wegen einer schweren unerwünschten Nebenwirkung der Corona-Impfung bewilligt. Dies habe eine eigene bundesweite Umfrage bei den zuständigen Versorgungsämtern der Länder ergeben, berichtete die "Welt am Sonntag". 1.808 Anträge lehnten die Länder demnach ab. Derzeit seien noch 3.968 Anträge bei den Ländern in Bearbeitung, weitere könnten folgen. Solche Anträge sind sehr selten. In Deutschland sind bis Anfang des Jahres nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 192 Millionen Corona-Impfungen gegeben worden. Rund 65 Millionen Menschen wurden mindestens einmal geimpft.

Als Impfschäden werden nach Angaben der Zeitung etwa Herzmuskelentzündungen, Sinusvenenthrombosen und das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom anerkannt - vereinzelt auch Todesfälle. Zur Versorgung zählen etwa Rentenzahlungen je nach Schwere des Gesundheitsschadens, Heilbehandlungen oder Hinterbliebenenversorgung.

Auch aus den Nordländern heute nur Inzidenzwerte

Weil die Bundesländer am Wochenende keine Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt haben, werden heute nur die aktuellen Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen - die Zahlen zu den neu registrierten Corona-Fällen werden dann voraussichtlich morgen nachgemeldet. Für Niedersachsen wird der Inzidenz-Wert mit 124,2 angegeben (Vorwoche: 103,1), für Schleswig-Holstein mit 47,8 (Vorwoche: 49,7) und für Hamburg mit 39,2 (Vorwoche: 39,7). Mecklenburg-Vorpommern und das Land Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen am Nachmittag.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 77,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 77,5 an (Freitag: 78,5 / Vorwoche: 98,4). Wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, haben die Länder am Wochenende keine Daten ans RKI übermittelt. So werden erst morgen wieder Zahlen der bestätigten Neuinfektionen bekannt gegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Liveticker startet in eine neue Woche

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Montag, 30. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich Ende vergangener Woche ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus