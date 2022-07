Stand: 07.07.2022 06:36 Uhr Corona-News-Ticker: Urteil zur Impfpflicht für Soldaten erwartet

Bundesverwaltungsgericht will Urteil zu Corona-Impfpflicht für Soldaten verkünden

Ergebnisse der Jugendstudie "Junges Europa 2022" werden vorgestellt

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 17.475 in Niedersachsen , 6.665 in Schleswig-Holstein , 2.920 in Hamburg

RKI: Bundesweit 135.402 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 690,6

Niedersachsen: RKI meldet 17.475 Neuinfektionen

In Niedersachsen sind landesweit 17.475 neue Corona-Fälle registriert worden - das geht aus den heutigen Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Gestern hatte die Bundesbehörde 17.180 Fälle vermeldet, vor einer Woche 19.496. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht von 915,8 gestern auf aktuell 922,1 an (Vorwoche: 965,8). Mit neun weiteren bestätigten Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen liegt die Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn in Niedersachsen nun bei 9.745.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen auch die aktuellen Corona-Zahlen für die Hansestadt Hamburg veröffentlicht: Demnach sank die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 607,1 - am Vortag hatte der Wert den Angaben zufolge bei 634,2 gelegen, vor einer Woche bei 648,6. Innerhalb eines Tages wurden 2.920 neue Corona-Fälle offiziell bestätigt - mehr als am Vortag (2.129) und am vergangenen Donnerstag (2.818). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht gemeldet.

Gericht will Urteil zu Corona-Impfpflicht für Soldaten verkünden

Im Prozess um die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Vormittag eine Entscheidung verkünden. Es brauche noch etwas Beratungszeit, sagte der Vorsitzende des 1. Wehrdienstsenates, Richard Häußler, gestern Abend. Zuvor hatten die Beteiligten ihre Plädoyers gehalten.

Zwei Offiziere der Luftwaffe hatten gegen die Aufnahme der Corona-Schutzimpfung in eine Liste von Impfungen geklagt, die für Soldatinnen und Soldaten verbindlich sind. Sie sahen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Die beiden Offiziere lehnen sämtliche Impfstoffe ab, weil sie ihrer Ansicht nach nicht ausreichend erforscht sind. Der 1. Wehrdienstsenat ist für das Verfahren in erster und letzter Instanz zuständig. Laut Verteidigungsministerium liegt der Anteil geimpfter und genesener Soldaten und Soldatinnen, die über eine aktuell vollständige Immunisierung verfügen, bei 94 Prozent. Die Impfquote der Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen beträgt demnach 100 Prozent. Bislang habe es unter den 183.638 Soldatinnen und Soldaten rund 60.000 Corona-Fälle gegeben.

Ergebnisse der Jugendstudie "Junges Europa 2022" werden vorgestellt

Wie denken Jugendliche und junge Erwachsene in Europa über ihr Leben in der Krise? Wodurch fühlen sie sich mehr bedroht - Krieg, Pandemie oder Klimakrise? Wie würden sie die Energieprobleme lösen und wie sehr sind sie bereit, Einschränkungen im eigenen Lebensstandard zu akzeptieren? Das wollte die Tui-Stiftung mit ihrer Jugendstudie "Junges Europa 2022" herausfinden. Die Ergebnisse werden am heute Vormittag vorgestellt.

RKI registriert 135.402 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 690,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 690,6 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 678,8 gelegen (Vorwoche: 668,6 / Vormonat: 199,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 135.402 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 132.671) und weitere 108 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt wieder unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 961,3 (Vortag: 1.000,5). Neu gemeldet wurden 6.665 laborbestätigte Corona-Fälle. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Hospitalisierungsrate liegt den aktuellen Daten nach bei einem Wert von 8,55 (Vortag: 6,84). Im bundesweiten Vergleich ist Schleswig-Holstein den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge weiterhin das Land mit der höchsten Corona-Inzidenz.

