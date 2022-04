Stand: 13.04.2022 14:12 Uhr Corona-News-Ticker: Urlaub in Griechenland ohne Maskenpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 13. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Griechenland: Keine Corona-Auflagen zur Urlaubssaison

Hamburg muss wohl Zehntausende Dosen Corona-Impfstoff wegwerfen

Hamburger Linke fordert Corona-Bonus für pflegende Angehörige

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 24.524 in Niedersachsen , 7.196 in Schleswig-Holstein , 4.602 in Hamburg

RKI meldet bundesweit 176.303 Neuinfektionen - Inzidenzwert bei 1.044,7

Griechenland: Keine Corona-Auflagen zur Urlaubssaison

Feriengäste in Griechenland müssen während ihres Aufenthalts im Sommer keine Masken in Innenräumen tragen oder etwa Impfausweise in Restaurants zeigen. Die Regierung in Athen teilte mit, dass die Auflagen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus während der Urlaubssaison ausgesetzt werden. Die Entscheidung stehe im Einklang mit dem Rat von Experten, sagte Gesundheitsminister Thanos Plevris. Die ersten Lockerungen treten demnach zum 1. Mai in Kraft und gelten zunächst bis 31. August. Im September solle dann entschieden werden, ob wieder neue Auflagen gebraucht würden.

Neuartiges Dashboard soll Corona-Ausbreitung durch Kontakte nachzeichnen

Ein neues Dashboard soll die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland anhand des Kontaktverhaltens der Menschen nachzeichnen. Mit der weiterhin hohen Sieben-Tage-Inzidenz und der Aufhebung vieler Schutzmaßnahmen steige die Dringlichkeit, effiziente Frühwarnsysteme für die Corona-Ausbreitung zu entwickeln, teilte das in Potsdam ansässige Hasso-Plattner-Institut (HPI) heute mit. Ein Forscherteam des HPI entwickelte deshalb ein Dashboard, das die Auswirkungen des Kontaktverhaltens auf die Verbreitung von Sars-CoV-2 auf einer Deutschlandkarte abbildet. Dafür wurden anonymisierte Mobilfunkdaten mit den vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Infektionszahlen zusammengeführt. Eine Besonderheit ist demnach, dass der gesamte Pandemie-Verlauf auf Bundesland-Ebene dargestellt wird.

Sieben-Tage--Inzidenz in Hamburg weiter gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist erneut leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gibt die Zahl aktuell mit 1326,4 an - nach 1336,1 am Dienstag und 1389,2 am Mittwoch vor einer Woche. Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 4.602 neue Infektionen gemeldet, am Mittwoch vor einer Woche waren es 4.788. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg in Hamburg um 10 auf 2.464.

Urlaubssaison auf Mallorca startet - mit Corona-Regeln

Auch aus Norddeutschland zieht es schon etliche Urlauber über die Oster-Feiertage auf die Insel. Noch gelten auf Mallorca einige Corona-Beschränkungen - wie eine Maskenpflicht in Innenräumen. Wie ist die Stimmung in den Party-Hochburgen?

Viele Betreuer in Quarantäne: Kitas in Niedersachsen mit Problemen

In manchen Teilen von Niedersachsen fällt derzeit die Kinderbetreuung aus. Der Grund: Viele Erzieherinnen und Erzieher sind wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne. Laut Niedersachsens Kultusministerium sind landesweit sechs Kitas vollständig und weitere 19 teilweise geschlossen. "Die Lage ist sehr angespannt", teilte der Kita-Fachkräfteverband mit. Momentan fehlten in den meisten Kitas 20 bis 30 Prozent des Personals. Für die Einrichtungen und die Eltern ist die Situation belastend. Die Landeselternvertreterin Christine Heymann-Splinter schlägt deshalb vor, den Impfstatus mehr zu berücksichtigen. Eine geboosterte Erzieherin sollte sich bei gutem Verlauf schon früher als nach sieben Tagen freitesten können, fordert sie.

Niedersachsen: 42 weitere Corona-Todesfälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute für Niedersachsen 24.524 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt nun bei 1.335,3 - nach 1.368,1 am Vortag. Das RKI registrierte landesweit 42 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Hamburg muss wohl Zehntausende Dosen Corona-Impfstoff wegwerfen

Die Impfstoff-Lager sind voll - aber gebraucht wird kaum noch etwas: Hamburg muss nach Informationen von NDR 90,3 in den kommenden Monaten wahrscheinlich Zehntausende Dosen Corona-Impfstoff wegwerfen. Hamburg hat nach Angaben der Sozialbehörde aktuell rund 100.000 Impfstoff-Dosen der Hersteller Biontec/Pfizer auf Lager. Davon müssen etwa 60.000 Dosen wohl schon in den kommenden Wochen weggeworfen werden, weil das Haltbarkeitsdatum abläuft. Die übrigen rund 40.000 Dosen sind noch bis Ende Juni haltbar. Auch von den anderen Corona-Impfstoffen hat die Stadt wahrscheinlich zu viel auf Lager - allerdings in deutlich kleineren Mengen. Ein Grund für die hohen Lagerbestände dürfte die nach wie vor große Zahl an Corona-Ansteckungen sein: Wer sich infiziert hat, kann frühestens nach drei Monaten eine Booster-Impfung bekommen.

In ganz Hamburg werden zurzeit nur noch 300 bis 800 Menschen täglich geimpft. Verschenken kann die Stadt den Impfstoff übrigens nicht. Das wäre allein Sache des Bundes, erklärte die Sozialbehörde.

MV: Hotels und Gaststätten hoffen auf kurzentschlossene Gäste

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Mecklenburg-Vorpommern hofft wegen des guten Wetters noch auf kurzfristige Buchungen für die Osterferien. Aktuell gehe man von einer Auslastung der Betriebe im Land zwischen 45 und 65 Prozent aus, sagte der Dehoga-Präsident Lars Schwarz in Schwerin. Die Buchungslage sei natürlich nicht überall gleich, besonders beliebte Quartiere seien in der Regel ausgebucht. Schwarz betonte, wie wichtig Ostern und auch die gesamte Saison besonders in der Gastronomie und im Speziellen für Betriebe im Inland sei. Nach zwei Jahren Pandemie gehe es ums Überleben. In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Dehoga-Landespräsidenten wichtig, dass die Corona-Regeln nun deutlich gäste- und urlauberfreundlicher seien. Ab Montag fällt in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel für die Gastronomie.

Hamburg: Linke schlägt Corona-Bonus für pflegende Angehörige vor

Für Menschen, die zu Hause ihre schwerkranken Angehörigen pflegen, hat die Corona-Pandemie weitere Belastungen gebracht. Viele verzichten auf die Unterstützung von Pflegediensten und Physiotherapeuten - aus Angst vor einer Ansteckung. In Hamburg fordern die Linken deshalb einen Corona-Bonus in Höhe von 550 Euro für alle pflegende Angehörige. Die SPD in Hamburg lehnt die Idee ab, sie will das Geld (insgesamt 32 Millionen Euro) lieber in Kurzzeit-Pflegeplätze stecken, um so die Familien zu entlasten. Heute will die Linke ihren Antrag zum Corona-Bonus in die Hamburgische Bürgerschaft einbringen.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.044,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 1.044,7 gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 176.303 Neuansteckungen mit dem Coronavirus sowie 361 weitere Todesfälle registriert. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.087,2 gelegen, vor einer Woche bei 1.322,2. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Aktuell beträgt der Wert 1.133,7. Am Vortag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 1.149,0. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.290,2 gelegen. Zuletzt wurden 7.196 neue Ansteckungen gemeldet. Am Vortag waren es 7.645, vor einer Woche 8.007. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 6,73.

