Corona-News-Ticker: Unfallstatistik 2022 - mehr Unfälle erwartet

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 123,5 in Niedersachsen; 63,2 in Schleswig-Holstein; 60,6 in Mecklenburg-Vorpommern; 53,1 in Hamburg und 98,9 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 114,6 - 21.177 bestätigte neue Covid-19-Fälle

Mehr Verkehr, mehr Unfälle: Da nach dem Ende der Corona-Beschränkungen 2022 wieder mehr Lastwagen, Autos und Radfahrer unterwegs waren als im vorangegangenen Jahr, sind auch die Unfallzahlen angestiegen. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Unfallstatistik des Jahres 2022. Dabei wird genau aufgeschlüsselt, wie viele Menschen verletzt wurden oder starben und bei wie vielen Unfällen es bei Sachschäden blieb. Gezählt wird auch, um welche Verkehrsteilnehmer es sich handelte, beispielsweise Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger.

Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres nach vorläufigen Ergebnissen 2.568 Verkehrstote gezählt, neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende November hatte es demnach rund vier Prozent mehr Verkehrsunfälle gegeben als im Vorjahr, die Zahl der Verletzten stieg um elf Prozent. 2021 waren wegen Lockdowns, Homeoffice und Homeschooling so wenige Verkehrstote gezählt worden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

RKI-Wochenbericht: Corona-Inzidenz auf niedrigem Niveau leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist auf relativ niedrigem Niveau weiter angestiegen. Der Wert habe vergangene Woche im Vergleich zur Vorwoche erneut um elf Prozent zugenommen, schrieb das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Covid-19-Bericht vom Donnerstagabend. Die Angaben basieren auf gemeldeten Fällen mit Corona-Labornachweis. Die weitere Entwicklung hänge von verschiedenen Faktoren ab, schrieb das RKI. Sie sei angesichts der weiteren Lockerungen von Maßnahmen und von Großveranstaltungen insbesondere in Bezug auf Grippe und Covid-19 "aktuell schwer vorherzusagen".

Bei den Corona-Varianten geht laut Stichproben der Anteil der lange dominierenden Omikron-Linie BA.5 weiter zurück, auf 50 Prozent vorvergangene Woche. "Der Anteil von XBB.1 einschließlich Sublinien stieg auf 26 Prozent, der Anteil von BA.2 einschließlich Sublinien lag bei 21 Prozent", hieß es. Für die aktuelle Variantenvielfalt gebe es keine abschließende Erklärung, teilte Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel, auf dpa-Anfrage mit. Aber er halte es für plausibel, dass der Vorteil jeder bestimmten neuen Varianten kleiner werde, weil verschiedene Menschen mittlerweile mit unterschiedlichen Varianten infiziert und/oder geimpft wurden. "Dies führt dazu, dass neue Varianten zum einen nicht so schnell anwachsen, zum anderen sich oft nicht zu 100 Prozent durchsetzen", erklärte Neher.

RKI meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 114,6

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 123,5 (Vortag: 120,0)

Schleswig-Holstein: 63,2 (Vortag: 61,7)

Mecklenburg-Vorpommern: 60,6 (Vortag: 58,4)

Hamburg: 53,1 (Vortag: 52,6)

Bremen: 98,9 (Vortag: 106,4)

Bundesweit: 114,6 (Vortag: 109,3)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

