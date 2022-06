Stand: 29.06.2022 16:26 Uhr Corona-News-Ticker: UKSH schließt Stationen in Lübeck und Kiel

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 29. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Corona-Fälle bei Mitarbeitern: UKSH schließt Stationen in Lübeck und Kiel

Neue Corona-Testverordnung gilt ab 30. Juni

Armutsquote in Deutschland steigt durch Umgang mit Corona auf neuen Höchststand

Gutachten zu bisherigen Corona-Maßnahmen soll Freitag veröffentlicht werden

Lauterbach will mehr Corona-Schutz in Pflegeheimen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 18.450 in Niedersachsen , 8.471 in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 133.950 Neuinfektionen; Inzidenz bei 646,3

Neue Corona-Testverordnung gilt ab 30. Juni

Kostenlose Corona-Schnelltests soll es künftig weiterhin auch für pflegende Angehörige und Menschen mit Behinderung sowie deren Betreuer geben. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit. Die neue Corona-Testverordnung, die kostenlose Tests deutlich einschränkt, wurde heute im Bundesanzeiger veröffentlicht und zuvor nach Angaben des Ministeriums noch um die oben genannten Punkte ergänzt. Sie tritt "am Tag nach der Verkündung", also an diesem Donnerstag in Kraft. Ein Ministeriumssprecher hatte das Datum des Inkrafttretens, 30. Juni, zuvor auch noch einmal ausdrücklich bestätigt. Unter anderem wegen der enorm hohen Kosten gibt es Gratis-Schnelltests künftig nur noch für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Für andere werden drei Euro Zuzahlung fällig.

UKSH schließt Stationen wegen Corona-Fällen unter Mitarbeitern

Wegen einer Zunahme der Corona-Fälle in der Belegschaft schließt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) an den beiden Standorten Kiel und Lübeck Stationen. "Ebenso ist, wie im ganzen Land, das Patientenaufkommen in der Notaufnahme und in der stationären Versorgung erheblich gestiegen", teilte das Klinikum mit. Deutlich mehr Patientinnen und Patienten müssten mit und wegen einer Corona-Infektion mit hohem Aufwand versorgt werden. Das Uniklinikum kündigte an, dass es zu Wartezeiten und Einschränkungen in der Versorgung planbarer, nicht verschiebbarer Eingriffe oder von Arztbesuchen kommen werde. Gegebenenfalls sollen zudem vorerst nur noch dringliche, nicht verschiebbare Operationen erfolgen. Den Mitarbeitern wurden alle Dienstreisen bis auf weiteres untersagt.

Gutachten zu bisherigen Corona-Maßnahmen soll Freitag kommen

Das Experten-Gutachten zu den bisherigen Corona-Maßnahmen in Deutschland soll an diesem Freitag veröffentlicht werden. Das stellte heute ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Aussicht. Aus den Ergebnissen des Berichts wolle man anschließend so schnell wie möglich Konsequenzen für mögliche Maßnahmen im kommenden Herbst ziehen. Die aktuellen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Eckpunkte für das weitere Vorgehen sollen nach den Worten des Sprechers noch vor der parlamentarischen Sommerpause vorgestellt werden.

Lauterbach rät Heimbetreibern, nicht auf neues Gesetz zu warten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Betreiber von Pflegeheimen aufgefordert, per Hausrecht eine Maskenpflicht für Besucher einzuführen. Zudem müsse jeder Besucher auf Corona getestet sein, sagte Lauterbach und riet dazu, nicht auf ein neues Infektionsschutzgesetz zu warten: "Wir müssen jetzt handeln." Derzeit gibt es keine gesetzliche Verpflichtung; nach Lauterbachs Angaben werden Masken- und Testpflicht in den Heimen sehr unterschiedlich gehandhabt. Lauterbach drängte zudem auf mehr Impfungen von Heimbewohnern und darauf, in Heimen verstärkt Corona-Medikamente einzusetzen.

Armutsbericht: Norddeutschland steht ganz unterschiedlich da

Die Armutsquote in Deutschland ist nach dem zweiten Pandemie-Jahr auf einen neuen Höchststand von 16,6 Prozent geklettert, wie aus dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes hervorgeht. Damit hatten 2021 knapp 14 Millionen Menschen in Deutschland kein sicheres Auskommen, im Jahr davor lag die Quote noch bei 16,1 Prozent. In dem Bericht gibt es auch ein Ranking der Bundesländer. Die meisten norddeutschen Länder landen im Mittelfeld - mit einer etwas höheren Armutsquote als der deutsche Durchschnitt (16,6 Prozent). Schleswig-Holstein steht allerdings besser da: Das nördlichste Bundesland steht mit seiner Quote von 15 Prozent auf Platz 4 hinter Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg. Hamburg steht mit einer Armutsquote von 17,3 Prozent auf Platz 8, gefolgt von Niedersachsen (17,9 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (18,1 Prozent). Bremen landete mit weitem Abstand und einer Quote von 28 Prozent auf dem letzten Platz der Bundesländer.

Mauritius streicht meiste Corona-Auflagen

Der Inselstaat Mauritius hat den Großteil seiner Corona-Restriktionen aufgehoben. In dem Land vor der Südostküste Afrikas dürfen Nachtclubs und Bars wieder öffnen, auch die Beschränkungen für Veranstaltungen wie Hochzeiten sowie die Maskenpflicht in den meisten öffentlichen Räumen wurden aufgehoben. Mauritius hatte seine Grenzen für ausländische Touristen Anfang Oktober 2021 wieder vollständig geöffnet. Bereits einen Monat später wurden aber wegen steigender Fallzahlen wieder eine Reihe von Corona-Beschränkungen verhängt.

Neuverschuldung des Bundes soll angeblich drastisch sinken

Die Neuverschuldung des Bundes soll 2023 auf 17,2 Milliarden Euro sinken. Damit würden die Vorgaben der Schuldenbremse dann wieder regulär eingehalten, berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise. Möglich werden solle dies demnach durch das Auslaufen von Corona-bedingten Ausgaben, aber auch dank höherer Steuereinnahmen sowie durch stärkere Entnahmen aus Rücklagen. Für 2022 sind - vor allem noch wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen des Ukraine-Krieges - 138,9 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant.

Zu wenig Flughafen-Personal: Hilfe aus der Türkei?

Die Bundesregierung will als Abhilfe für die akuten Personalengpässe an deutschen Flughäfen den kurzfristigen Einsatz ausländischer Beschäftigter erleichtern. "Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, einsetzen können", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) heute. Fehlende Mitarbeiter etwa bei der Gepäckabfertigung und bei Sicherheitskontrollen haben an Flughäfen zu teils chaotischen Zuständen geführt. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, dies sei "ein Problem, das wir europaweit haben". Fachkräfte in privaten Unternehmen seien während der Corona-Pandemie abgewandert. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte, nach Angaben der Branche gehe es um einige Tausend Arbeitskräfte, die an Flughäfen in der Türkei derzeit nicht gebraucht würden.

Paritätischer: Umgang mit Corona führt zu mehr Armut in Deutschland

Die Armutsquote in Deutschland ist nach dem zweiten Pandemie-Jahr auf einen neuen Höchststand von 16,6 Prozent geklettert, wie aus dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes hervorgeht. Demnach hatten 2021 knapp 14 Millionen Menschen in Deutschland kein sicheres Auskommen. Stark nahm die Armut unter Erwerbstätigen zu: Bei Selbstständigen stieg die Quote von 9 auf 13 Prozent. Höchststände wurden auch bei Rentnerinnen und Rentnern mit einer Armutsquote von knapp 18 Prozent und bei Kindern und Jugendlichen mit rund 21 Prozent registriert.

Im vergangenen Jahr lag die Armutsquote in Deutschland noch bei 16,1 Prozent. Sie war trotz der Pandemie zunächst nur leicht gestiegen, was auf die damaligen Corona-Hilfen zurückgeführt wurde. Jetzt hingegen schlügen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und die stark steigenden Lebenshaltungskosten voll durch und träfen die Schwächsten, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Ulrich Schneider. Er forderte gezielte Hilfen für die Menschen und kritisierte die "Entlastungspakete" der Ampel-Regierung als ungerecht. Die Armutsquote gibt Auskunft darüber, wie viele Personen mit ihrem gesamten Nettoeinkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben.

Virologe Drosten offenbar im Urlaub in MV beschimpft

Der Virologe Christian Drosten soll während eines Urlaubes in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Zeltplatz südlich der Müritz beschimpft und verleumdet worden sein. Das berichtet NDR 1 Radio MV. Nach Angaben der Polizei sollen demnach zwei Frauen und ein Mann den bekannten Wissenschaftler unter anderem als Massenmörder bezeichnet haben. Er erstattete Anzeige. Drosten hat die Bundesregierung in der Corona-Pandemie beraten und für den NDR im Podcast Coronavirus-Update mitgewirkt.

18.450 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist leicht zurückgegangen. Im Ländervergleich steht das Bundesland nun nach Schleswig-Holstein an zweiter Stelle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt aktuell bei 917,8 - gestern betrug der Wert noch 921,5. Das Robert Koch-Institut meldete 18.450 Neuinfektionen für Niedersachsen.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf fast 1.000

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 8.471 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 6.940; Vorwoche: 5.810). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 989 (Vortag: 894,9; Vorwoche: 778,6). Die Hospitalisierungsrate beträgt 5,7. Auf Intensivstationen des Bundeslandes liegen 28 Patientinnen und Patienten, die mit Corona infiziert sind.

NDR Info Redezeit: Wo bleibt die Herbststrategie?

Die Corona-Sommerwelle rollt und manche Menschen haben Sorgen vor dem Herbst, wenn sich Aktivitäten wieder verstärkt in Innenräume verlagern. Ist Deutschland ausreichend vorbereitet? Bislang hat sich die Politik nicht auf eine Herbststrategie geeinigt, obwohl die aktuellen Regelungen im Infektionsschutzgesetz zum 23. September auslaufen. Künftig sind auch die Corona-Schnelltests – außer für bestimmte Risikogruppen - nicht mehr kostenlos. Ist dies das richtige Signal? Um diese und weitere Fragen wird es heute Abend ab 21.03 Uhr in der NDR Info Redezeit gehen. Einer der Gäste: Lars Kaderali, Direktor des Instituts für Bioinformatik an der Universitätsmedizin Greifswald, Mitglied im "Corona-Expertenrat" der Bundesregierung.

RKI: Inzidenz steigt bundesweit erneut an

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen heute mit 646,3 an. Gestern hatte der Wert bei 635,8 gelegen (Vorwoche: 488,7; Vormonat: 196,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 133.950 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 119.232).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

