Corona-News-Ticker: Tschentscher warnt vor zu großen Lockerungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 2. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburgs Bürgermeister warnt vor zu großen Lockerungen

Niedersachsen: Verteilung von fünf Millionen Masken für Lehrer beginnt

"Coronavirus-Update": Heute neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

98 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Laut RKI bundesweit 3.943 neue Corona-Fälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Wunsch nach mehr Vernetzung von Musikclubs in der Corona-Krise

Die Corona-Krise offenbart, wie sehr der Club- und Live-Musik-Szene in Schleswig-Holstein eine gemeinsame Stimme fehlt. Der noch junge Kinoverbund zeigt, was Lobbyarbeit auch für Konzertmacher alles bewirken könnte. Eine etwas ausführlichere Momentaufnahme:

Tschentscher warnt vor zu großen Lockerungen

In der Diskussion über die nächsten Lockerungen in der Corona-Krise mahnt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zur Vorsicht. Wenn man zu viele Beschränkungen gleichzeitig aufhebe, verlängere sich die Krise eher, sagte Tschentscher der "Neuen Osnabrücker Zeitung". So lange die Impfungen noch keinen ausreichenden Schutz vor dem Virus böten, müsse eine starke dritte Welle verhindert werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet forderte dagegen kontrollierte Öffnungsschritte, die sich nicht allein am Inzidenzwert orientieren. Der CDU-Vorsitzende sagte der "Rheinischen Post", die durch die Schutzmaßnahmen entstehenden sozialen und wirtschaftlichen Schäden müssten sorgfältig abgewogen werden. Die Ministerpräsidenten der Länder kommen morgen wieder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen, um über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie zu beraten.

MV-Minister Glawe: Wer Impfung ausschlägt, muss warten

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es weiter Probleme, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu verimpfen. So werden bei Weitem nicht alle angebotenen Impftermine auch angenommen. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) betonte, die Impfungen seien freiwillig und die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes sehe keine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff vor. Wer die Impfung ausschlage, müsse am Ende warten.

Niedersachsen: Kur- und Heilbäder dringen auf Öffnung zu Ostern

Die Kur- und Heilbäder in Niedersachsen wollen zu Ostern wieder öffnen - und richten deshalb einen Appell an die verantwortlichen Politiker. "Die Menschen lechzen nach Erholung und Gesundung in einer intakten Natur und die Kur- und Heilbäder in Niedersachsen brauchen die Gäste, um zu überleben", sagte der Vorsitzende des Heilbäderverbandes Niedersachsen, Norbert Hemken. Er plädiert für die Öffnung der Bäder Anfang April zu Ostern - in Anlehnung an den vom Landeskabinett beschlossenen Stufenplan und mit möglichen Schnelltests. Unter normalen Bedingungen seien mehr als sieben Millionen Menschen jährlich zu Gast in den landesweit rund 40 Bädern.

Rollende Marktwagen füllen Versorgungslücke auf dem Land

Mobile Kaufleute helfen nach Ansicht des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) in der Corona-Krise, die Nahversorgung im ländlichen Raum zu sichern. Die Lebensmittel-Versorgung in Deutschland sei zwar insgesamt gut, sagte BVLH-Sprecher Christian Böttcher der Deutschen Presse-Agentur. Aber: "Gerade im ländlichen Raum können die mobilen Händler aber eine Versorgungslücke füllen." Ein Vorteil rollender "Tante-Emma-Läden" oder mobiler Marktstände sei, dass sie, ähnlich wie Online-Lieferdienste, Waren kundennah bis an den Wohnort liefern. Außerdem seien sie wegen ihres meist regionalen Angebots gefragt.

RKI: Bundesweit 3.943 neue Corona-Fälle registriert

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen für ganz Deutschland, die das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute früh gemeldet hat: Binnen 24 Stunden wurden 3.943 Neuinfektionen gemeldet - das sind etwas mehr als am vergangenen Dienstag (3.883). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 358 weitere Todesfälle verzeichnet; die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie in Deutschland an oder mit dem Virus Verstorbenen liegt jetzt bei 70.463. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bundesweit aktuell bei 65,4 - und damit minimal niedriger als am Vortag (65,8). Der Sieben-Tage-R-Wert beträgt nach aktuellsten Daten 1,01 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Luca-App soll Lockerungen ermöglichen

Die Luca-App könnte ein Weg aus dem Corona-Lockdown sein: Sie soll ein sicheres Verfolgen von Kontakten per QR-Code ermöglichen und eine wertvolle Ergänzung zur Corona-Warn-App der Bundesregierung sein. Veranstalter und Gastronomen haben bereits Interesse bekundet.

VIDEO: Mit der Luca-App den Weg aus dem Lockdown ebnen (3 Min)

Krisenstab informiert über Corona-Lage in Niedersachsen

In Niedersachsen stagnieren die Corona-Infektionszahlen, teilweise steigen sie sogar wieder an. Wie reagiert die Landesregierung? Heute berichtet der Krisenstab über die Lage. Der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder werden über aktuelle Zahlen und Entwicklungen in der Corona-Krise informieren. NDR.de überträgt ab 13 Uhr an dieser Stelle im Livestream. Sorge bereitet unter anderem die sich landesweit ausbreitende, offenbar ansteckendere Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Auch der überraschende Rücktritt von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) gestern dürfte auf der Landespressekonferenz Thema sein - genauso wie der für morgen terminierte Bund-Länder-Gipfel und die Positionen Niedersachsens.

Niedersachsen beginnt mit Auslieferung von fünf Millionen Masken für Lehrer

Niedersachsen beginnt heute mit der Auslieferung von fünf Millionen Corona-Schutzmasken für Lehrerinnen und Lehrer. Die Masken werden vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle aus über die Kreise und Städte verteilt. Sie sollen helfen, eine mögliche Ausweitung des Präsenzbetriebs an den Schulen sicherer zu gestalten. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), der beim Auslieferungsstart in Celle vor Ort dabei ist, möchte gerne noch vor den Osterferien weitere Klassen aus dem Distanzlernen im Wechselunterricht in die Schulen zurückholen. Tonne will nach den morgigen Bund-Länder-Beratungen zum künftigen Corona-Kurs über das weitere Vorgehen an den Schulen entscheiden.

Coronavirus-Update: Heute neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

Immer dienstags berichten der Virologe Christian Drosten oder die Virologin Sandra Ciesek im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" über neue Erkenntnisse der Wissenschaft in der Corona-Pandemie. Heute Nachmittag erscheint die neue Folge. Dieses Mal spricht NDR Info Redakteurin Korinna Hennig wieder mit dem Berliner Charité-Virologen Christian Drosten.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder unter 50

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 98 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das teilten die Gesundheitsbehörden mit. Vor einer Woche waren es am gleichen Tag 93 Fälle. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz sank landesweit minimal ab auf jetzt 49,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 284 Patienten werden nach aktuellsten Meldungen in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchen 77 Menschen, 59 mit Beatmung.

Corona-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 2. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 403 in Niedersachsen, 96 in Schleswig-Holstein, 258 in Hamburg, 61 in Mecklenburg-Vorpommern und 26 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 4.732